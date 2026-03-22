Las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife exigen poder «abrir ya la persiana» los domingos

Los centros comerciales de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, los situados en la zona de Cabo Llanos, exigen poder «abrir ya la persiana» los domingos. Piden al Ayuntamiento valentía y que anteponga el interés general al particular, refiriéndose a los «privilegios» concedidos solo a la zona centro, donde único se permite la apertura dominical a los negocios de más de 300 metros.

Aunque la edil de Comercio, Carmen Pérez, del PP, ha asegurado que el municipio acogerá, por fin, antes del verano el debate y foro sobre la apertura dominical –un año después de que se anunciara la celebración de este encuentro–, Asodiscan (Asociación de Medianas y Grandes Empresas) considera que la capital no puede seguir un domingo tras otro cerrada, «mientras el comercio electrónico vende todas las horas de todos los días». «La ciudad necesita actuar, no aplazar decisiones».

Zona de Gran Afluencia Turística

Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con varias, solo tiene una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), en la que todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño, pueden abrir los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Esta corresponde al casco histórico , dejando fuera a los centros comerciales de Cabo Llanos. En el resto del municipio, solo pueden abrir los domingos los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Y las grandes superficies sólo pueden abrir diez domingos al año.

Los centros comerciales indican que la decisión sobre la apertura dominical en Cabo Llanos no se puede seguir aplazando

Posturas

El debate sobre la apertura dominical se inició hace casi un año. La grandes superficies plantearon la posibilidad de poder también abrir sus puertas, pero los comercios de la zona centro se negaron. La Sociedad de Desarrollo propuso la celebración de un debate y foro, a través de la Mesa de Comercio, con experiencias de otras zona de España. Se dieron varias fechas pero todas fueron aplazadas. Ahora se asegura que antes del verano.

Este debate ha dividido también al grupo de Gobierno (CC y PP), al menos, a su alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y al primer teniente de alcalde, el popular Carlos Tarife. El primero ha señalado que sin consenso, todo seguirá igual, y el segundo, defiende la libertad horaria en el municipio. Por su parte, la responsable de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señala que se debe escuchar a todas las partes implicadas y que se debe llegar a un acuerdo.

La Sociedad de Desarrollo prevé recuperar antes del verano un debate que se inició hace casi un año

El presidente de Asodiscan, Alfredo Medina, agradece a la edil Carmen Pérez que mantenga su palabra y el compromiso de convocar la Mesa de Comercio para debatir este asunto, y espera que ésta se celebre cuanto antes. «La ZGAT lleva más de 15 años sin evaluación, pese a que la ley obliga a revisarla periódicamente. La falta de debate es parte del problema: cuando más se retrasa, más se mantiene un modelo desactualizado. Cada mes sin sentarnos a hablar es actividad económica que Santa Cruz pierde».

Más de 400 locales vacíos

Las grandes superficies señalan que ha llegado el momento de pasar de un «régimen de privilegios» en Santa Cruz a un modelo de igualdad y libertad. «La actual ZGAT se diseñó en torno a los intereses de una zona concreta y dejó fuera a otras áreas consolidadas deliberadamente. Quince años después, los resultados hablan por sí solos: más de 400 locales vacíos en la ciudad y concesiones de terrazas y quioscos que no interesan. Una Zona de Gran Afluencia Turística debe ser una medida de dinamización comercial, no de protección sectorial. Queremos competir en igualdad de condiciones. Queremos una ZGAT que incluya, no que excluya, que amplíe la actividad, no que la limite».

El presidente de Asodiscan afirma que los resultados hablan por sí solos: más de 400 locales vacíos en la ciudad

En ese sentido, Asodiscan, a la que pertenecen los centros comerciales Meridiano, Nivaria, El Corte Inglés, Carrefour y MediaMarkt, y los supermercados Aldi, ha solicitado al Ayuntamiento, en varias ocasiones, que revise y amplíe la actual Zona de Gran Afluencia Turística para incorporar la zona de Cabo Llanos, que «forma parte natural del centro urbano». «No tiene sentido, por ejemplo, que los domingos los centros comerciales Meridiano y Nivaria abran el ocio y la restauración, mientras se les prohíbe abrir la galería comercial».

Propuestas

Las grandes superficies proponen que se permita la apertura dominical, al menos, entre los meses de octubre y abril, coincidiendo con la temporada alta de cruceros. Asimismo, plantean la puesta en marcha de una guagua lanzadera gratuita que una la zona centro con Cabo Llanos, «para conectar ambas áreas comerciales».

Asodiscan reclama al Ayuntamiento que tenga una visión más global, moderna y valiente, «centrada en el interés general». Para las grandes superficies, no tiene sentido que dos zonas separadas por escasos metros tengan reglas «tan distintas». «Este debate no va de grandes contra pequeños, porque frente al comercio electrónico, todos somos pequeños. Cuando un consumidor quiere comprar un domingo, no espera al lunes: esa compra va a otra zona, al comercio electrónico o se pierde para siempre, en el caso de los cruceristas», manifiesta Alfredo Medina.

Con respecto a las últimas declaraciones realizadas por el presidente de Fauca (Federación de Áreas Urbanas), Abbas Moujir, sobre la posibilidad de poder alcanzar un acuerdo entre los pequeños comercios y las grandes superficies, pero después de las elecciones, cuando éste hasta hace poco se había negado, el presidente de Asodiscan afirma que es comprensible que quien disfruta de un privilegio quiera aplazar su final. «Pero esto no es lo que interesa a Santa Cruz El acuerdo será posible si se pone el interés general por encima del interés particular. El liderazgo corresponde ahora al Ayuntamiento, que es la administración competente y quien debe arbitrar un equilibrio entre los distintos intereses», agrega Medina.

Justicia

Por último, Asodiscan mantiene su advertencia de acudir a la Justicia si finalmente no se acepta la petición de los centros comerciales de Cabo Llanos. «Asodiscan cumple 40 años de historia, por lo que somos la asociación de comercio más antigua de Canarias. Y nuestra prioridad siempre ha sido el acuerdo, lo hemos demostrado con todos los temas. Pero el avance no debería depender únicamente de la posición de quienes se benefician del modelo actual», apunta Alfredo Medina.

Éste indica que los cambios regulatorios suelen requerir impulso institucional decidido, no solo el consenso de las partes afectadas. «Es el Ayuntamiento de Santa Cruz quien debe decidir qué modelo de ciudad quiere. Pero si continúa esta situación, que consideramos discriminatoria, desproporcionada y carente de justificación, existen mecanismos legales para corregirla», sentencia.