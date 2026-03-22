Vecinos del barrio de Salamanca rechazan un albergue en la zona y el cierre de su escuela infantil

El anuncio del posible cierre de la escuela infantil Anaga, en el barrio Salamanca de Santa Cruz de Tenerife, junto al debate sobre la instalación de un albergue para personas sin hogar a propuesta de la asociación de vecinos El Perenquén, ha abierto una fisura en el movimiento social de la capital tinerfeña. Vecinos, trabajadores y familias expresan su inquietud ante unos cambios que, en el caso de la escuela infantil Anaga, la Administración autonómica justifica por razones demográficas y organizativas, pero que el comité de empresa considera un grave retroceso del servicio público.

Preocupación vecinal

La Asociación de Vecinos La Arboleda, del barrio Salamanca, ha convocado una asamblea para este jueves día 26 tras conocerse la posibilidad de habilitar un recurso asistencial en un edificio de la calle Diego Crosa, junto al barranco de Santos. El colectivo considera que el entorno ya soporta una elevada concentración de servicios sociosanitarios. A escasa distancia se encuentran el CEIP Salamanca, la propia escuela infantil Anaga, un parque infantil, la residencia Virgen de Candelaria, el Hospital Psiquiátrico Febles Campos y otros recursos asistenciales históricos del distrito.

El portavoz vecinal, Jesús Triana, insiste en que el rechazo no es a los servicios sociales, sino a su acumulación en un mismo barrio. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Bienestar Social, Charín González, ha aclarado que no existe actualmente un proyecto municipal aprobado para instalar un albergue en esa ubicación.

"La propuesta de instalar un albergue es de El Perenquén; no es idea del ayuntamiento ni lo tenemos previsto" Charín González — Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El empresario de la zona José Guillén, también residente, considera que el barrio ya contribuye ampliamente a la red asistencial de la ciudad. “No decimos que no hagan albergues, pero deben distribuirse entre los distritos. No todo puede recaer en el mismo lugar”, señala.

Guillén insiste en que el entorno propuesto no reúne las condiciones urbanísticas ni sociales necesarias para un recurso de este tipo y advierte de la proximidad de menores, personas mayores y zonas de tránsito intenso.

La reorganización educativa

Respecto a los planes del Gobierno canario para la escuela infantil, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explica que el cierre previsto responde a una reorganización necesaria del sistema público de escuelas infantiles.

Según precisa, centros como Anaga, en el santacrucero barrio de Salamanca, y La Folía, en Gran Canaria, suelen figurar como segunda o tercera opción en los procesos de preinscripción familiar. Además, el descenso de la natalidad ha reducido notablemente la demanda. En 2019, la red atendía a unos 1.200 menores, mientras que actualmente la cifra ronda los 700 niños. «Lo que pretendemos es ser más eficaces a la hora de distribuir y reorganizar los recursos», señala Sandra Rodríguez.

"El cierre de la escuela Anaga persigue la eficacia de los recursos y garantiza los puestos de trabajo" Sandra Rodríguez — Directora general de Protección a la Infantil y las Familias del Gobierno de Canarias

La responsable autonómica asegura que los menores serán reubicados previsiblemente en los centros elegidos como primera opción por sus familias y que la reorganización permitirá incorporar dos educadoras de apoyo en cada escuela operativa.

El Ejecutivo autonómico defiende que ningún trabajador perderá su empleo. El personal será reubicado en otras escuelas infantiles donde existen aulas cerradas por falta de profesionales o para cubrir bajas y jubilaciones.

Rodríguez añade que la expansión de plazas educativas de 0 a 3 años impulsada por la Consejería de Educación también influye en el cambio de modelo, ya que cada vez más familias optan por centros educativos integrados en el sistema escolar.

Respuesta del comité de empresa

Frente a esta versión institucional, el comité de empresa de las escuelas infantiles Anaga y La Folía ha difundido un comunicado en el que expresa su «absoluta indignación» y acusa a la Dirección General de haber decidido el cierre de forma unilateral.

Los representantes de los trabajadores aseguran que el argumento de la baja rentabilidad económica supone aplicar criterios empresariales a un recurso social esencial. «Las escuelas infantiles no son negocios que se cierran por baja rentabilidad», sostienen. A su juicio, cerrar centros públicos abriría la puerta a un aumento de plazas privadas o concertadas.

En el comunicado, los trabajadores advierten además de una «contradicción administrativa», ya que –según señalan– mientras se argumenta falta de personal, existen educadoras que podrían cubrir sustituciones si se reforzara la gestión pública.

Una escuela infantil de 60 años

También denuncian que la decisión ignora la función social original de estas escuelas, destinadas especialmente a familias vulnerables. «Cerrar estos centros es tirar a la basura años de experiencia docente y compromiso educativo», subrayan; más de sesenta años, según el dirigente vecinal.

El comité reclama la paralización inmediata del proceso, la apertura de una negociación real y la búsqueda de soluciones alternativas que permitan mantener ambos centros en funcionamiento. Mientras el Gobierno autonómico insiste en que la reorganización permitirá optimizar recursos y mejorar la atención educativa, vecinos y trabajadores temen perder un servicio consolidado.

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La Asociación La Arboleda prepara una recogida de firmas y nuevas acciones informativas para trasladar su rechazo. El conflicto refleja un debate sobre el futuro de los servicios públicos vinculados a la infancia en Canarias y, en el particular del albergue, vecinos del barrio de Salamanca expresarán en la asamblea del jueves su rechazo a que otros decidan por ellos.