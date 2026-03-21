El alcalde de Santa Cruz de Tenerife propone prohibir el acceso de los coches turísticos en Anaga y colocar cámaras

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, propone prohibir la entrada en el Parque Rural de Anaga a los coches de alquiler turísticos, instalando cámaras en los accesos desde San Andrés y de Cruz del Carmen, y "multando a todos los vehículos que entren". Otra alternativa podría ser, según lo indica Bermúdez, establecer un número máximo de coches turísticos y "cuando este se supere, prohibir el acceso y sancionar".

El regidor ha manifestado su preocupación por los problemas de movilidad que tiene esta zona del municipio, cuyas carreteras son de competencia insular, y que los vecinos han denunciado en varias ocasiones, "la última, con una manifestación". Afirma que se está intentando buscar una solución con el Cabildo de Tenerife, aunque considera que el incremento de aparcamientos no es la opción adecuada.

"Está claro que tenemos un problema de movilidad en Anaga, que se debe resolver. Dicho problema está centrado en un punto, que también pertenece a La Laguna, la Cruz del Carmen, pero, además, se producen colapsos de tráfico, sobre todo en verano, en las playas de Anaga. El Cabildo y el Ayuntamiento estamos intentando buscar soluciones, que no son fáciles. Pero si me preguntan a mí, y pensando exclusivamente en los vecinos de Anaga, que exigen una solución clara e inmediata, se debe limitar el acceso a los coches de alquiler, rent a car, y a las guaguas turísticas", declara Bermúdez.

Soluciones

El regidor chicharrero plantea, principalmente, dos alternativas. Una de ellas pasa por prohibir la entrada a Anaga de los coches turísticos, colocando cámaras en los dos accesos al Parque Rural: por San Andrés y por Cruz del Carmen. "Se trata de no dejar entrar a estos vehículos y si lo hacen, se les multa".

La otra solución que propone el alcalde de Santa Cruz consiste en establecer un número máximo de coches turísticos. "Cuando este número se supere, se sancionaría a todo aquel que entre. Se debe limitar el tráfico en el Parque Rural. Evidentemente, este límite no puede afectar a los residentes ni a las visitas de los residentes", comenta el regidor.

Con respecto a una de las soluciones planteadas por el Cabildo, la de dotar a la zona de más aparcamientos, el alcalde de Santa Cruz considera que ésta no es la mejor opción. "Esta propuesta se topa con la realidad de un Parque Rural y Reserva Mundial de la Biosfera. Tampoco hay terreno suficiente para que eso se pueda producir. Además, está demostrado que cuantos más estacionamientos se habiliten más coches vienen. No es una solución efectiva", agrega Bermúdez.

Éste señala que es necesario dialogar y buscar un consenso con los vecinos y los negocios de la zona, ordenando también el transporte público y dando prioridad al residente. Asimismo, comenta que sería necesario limitar y ordenar, en la medida de lo posible, las guaguas turísticas de 12 metros.

Los vecinos de Anaga, cansados ya de esperar por una solución, se manifestaron el pasado sábado, cortando la carretera TF-12 y anunciando una nueva concentración en 40 días si no se toman medidas. El Cabildo les ha convocado a una reunión el 23 de marzo para intentar llegar a un acuerdo.

Vecinos

Los vecinos denuncian que llevan años trasladando a las administraciones públicas su preocupación por la presión turística que soporta el Parque Rural de Anaga y por las consecuencias que esta situación está generando en la vida cotidiana de quienes habitan en la zona, que soportan "desesperantes y largas colas para poder realizar tareas cotidianas, como ir al médico, realizar la compra o acudir al puesto de trabajo".

Aseguran que, pese a las numerosas promesas y compromisos anunciados a lo largo del tiempo, hasta el momento no se han puesto en marcha medidas efectivas que permitan ordenar el flujo de visitantes y garantizar una convivencia equilibrada entre la actividad turística, la conservación del entorno y la calidad de vida de la población local.