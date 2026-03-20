Santa Cruz de Tenerife acotará y controlará los aparcamientos para autocaravanas

Con el objetivo de poner fin al «mal uso» de las plazas de aparcamientos para autocaravanas habilitadas en Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento estudia la implantación de una serie de medidas, como «acotar» los espacios en las que éstas se encuentran, para que no las invadan los coches, y la creación de una aplicación, para controlar que las casas rodantes no superen el tiempo permitido para estacionar.

Así lo anunció la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), tras reunirse esta semana con las asociaciones de autocaravas. Precisamente, han sido los propios colectivos los que han solicitado al Consistorio que controle y sancione los incumplimientos, tanto por parte de los coches que ocupan estas plazas como por parte de las autocaravanas que no respetan el plazo máximo de 48 horas establecido por la normativa municipal.

Dos zonas

En la actualidad, la capital cuenta con una treintena de plazas de estacionamiento para autocaravanas, en las que éstas no pueden permanecer más de 48 horas. Dichos aparcamientos se sitúan en dos zonas: en la playa de Las Teresitas, donde hay 13, y en la explanada del Parque Marítimo, con 17. El colectivo denuncia, por un lado, que algunos de estos vehículos turísticos superan dicho límite de tiempo y, por otro lado, se quejan de que los coches privados ocupan las pocas plazas que hay.

El colectivo se queja de que las plazas habilitadas en Las Teresitas y en el Parque Marítimo son ocupadas por coches

Por ello, han pedido al Ayuntamiento la implantación de medidas, ofreciendo, incluso, una aplicación gratuita, según lo indica la edil. «Nos han solicitado que sancionemos a los que no cumplen, para que no se meta en el mismo saco a todas las autocaravanas. Es imposible tener a un agente vigilando todo el día los estacionamientos, por lo que estamos estudiando medidas que faciliten a la Policía Local el control de estas zonas. Lo que no haremos es crear más plazas, hasta que controlemos lo que hay », agrega Alonso.

Una de las medidas consiste en «cerrar o acotar de alguna manera, con señalización específica o algún elemento físico», las zonas de aparcamiento de las autocaravanas en Las Teresitas y el Parque Marítimo, para evitar que aparquen en ella los coches, «algo que es muy frecuente».

En paralelo, añade la edil, el Ayuntamiento estudia la implantación de una aplicación. «La autocaravanas que quisieran acceder a una de estas zonas acotadas tendrían que darse de alta en esta app de manera obligatoria, aportando unos datos a los que tendría acceso la Policía Local. A través de la aplicación, saltaría una alarma en el caso de que se superara el límite del tiempo para aparcar. Los infractores serían sancionados y, además, no podrían estacionar en el mismo sitio durante una semana», explica Alonso. Señala que se pondrá en contacto con el Consistorio de Los Silos, donde se está aplicando este sistema.

La app permitirá controlar que las casas rodantes no superen el tiempo que pueden estar aparcadas, 48 horas

La edil responsable de Movilidad destaca la necesidad de controlar esta actividad, porque «está generando problemas en la ciudad y quejas vecinales». Entre éstas se encuentran, según explica Alonso, que no se está respetando el límite de tiempo de aparcamiento; que las autocaravanas estacionan en zonas no habilitadas; que se está acampando en Santa Cruz a pesar de estar prohibido; que utilizan instalaciones municipales para uso personal, como las duchas de la playa de Las Teresitas.

La nueva Ordenanza Municipal de Tráfico recogerá las medidas que finalmente se implanten, según lo afirma la concejala de Movilidad. En la actualidad, Santa Cruz carece de zonas para acampar. Solo dispone de plazas de aparcamiento para autocaravanas, en la playa de Las Teresitas y en el Parque Marítimo.