Santa Cruz de Tenerife acaba con la doble fila de la calle de las terrazas, Unamuno
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife coloca en batería los estacionamientos de la calle Unamuno, dejando un sólo carril para el tráfico y poniendo fin a la doble fila en esta vía, en la que se ubican numerosas terrazas
La doble fila en la calle Unamuno, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y conocida por sus terrazas, ha pasado a la historia. El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso, ha reordenado el tráfico en la zona, donde se sitúa también un colegio, El Chapatal, colocando las plazas de estacionamiento en batería, las cuales hasta ahora estaban en línea.
De esta forma, la calle se queda con un solo carril de tráfico para los vehículos, impidiendo así que los coches puedan parar en doble fila para acudir a los locales de restauración que se encuentran en la zona.
Según se indica desde el área de Movilidad, la reordenación del tráfico en esta zona acaba también con los problemas de tráfico relacionados con el colegio que se encuentra en este ámbito, El Chapatal. "Los coches en doble fila suponían, incluso, un problema de seguridad para el centro escolar. Recientemente, una ambulancia que debía recoger a un alumno que necesitaba atención santiaria tuvo problemas de acceso".
Con esta actuación, el Consistorio chicharrero da respuesta también a las quejas de vecinos y de conductores, por los ruidos de las pitas y por la dificultad de circular por esa vía. Sin embargo, los negocios no han recibido con tanto entusiasmo la medida, ya que las terrazas de la calle Unamuno se beneficiaban de que los coches pudiesen parar en doble fila, algo totalmente prohibido por la normativa de Tráfico.
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