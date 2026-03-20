Las incidencias suben a 61 intervenciones en Santa Cruz tras el paso inicial de la borrasca Therese

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz ha seguido gestionando diversas incidencias, a lo largo de la mañana, que ha dejado el paso inicial de la borrasca Therese por el municipio. En estos momentos el número de intervenciones ya asciende a 61 casos que, mayoritariamente, han tenido como escenario el distrito de Anaga. A las 39 actuaciones ya gestionadas desde anoche se han sumado nuevos desprendimientos, caídas de rocas en algunas calzadas y pequeños corrimientos de laderas que están generando afectaciones a caminos, accesos y a alguna vivienda.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, insiste en que “independientemente del conocido nivel de dedicación e implicación de todos los servicios municipales, no es el momento de bajar la guardia, porque aún persiste el nivel de alerta por parte del Gobierno de Canarias” y señala que “de momento, en este municipio, se sigue trabajando para solucionar las diferentes dificultades originadas en distintos lugares del término municipal, por lo que debemos trasladar a la ciudadanía la prudencia, el respeto a la señalización y advertencias de la Policía Local para que no haya que lamentar desgracias personales”.

Todos los servicios municipales y equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo, junto a la Policía Local y Protección Civil y de la Unidad del medio Natural (UMEN) siguen trabajando para resolver muchas de dichas incidencias. También han seguido ocurriendo algunos problemas en cuanto al fluido eléctrico a los semáforos, hasta cuatro casos; así como alcantarillas desplazadas, además de problemas en suministros de agua en una zona de Valle Brosque, donde también por el desplazamiento de escombros se han cortado los accesos al lugar, como en Valle Crispín, y donde ya se han destinado efectivos de la empresa Valoriza.

Los pequeños derrumbes han creado problemas con muros colindantes a accesos y senderos. Además, en el Camino Real junto a carretera de Tahodio, el corrimiento de tierras ha provocado daños en la cimentación de una vivienda; también se ha valorado técnicamente el riesgo en el camino Azano de Taganana, donde ha desaparecido parte del terreno debajo de la carretera de la zona.

Igualmente ha habido daños en las escaleras de acceso a la playa del Roque de Las Bodegas y en la playa Acapulco de Valleseco. Los recursos municipales se han encontrado con una importante afluencia de turistas en la zona alta de Benijo, donde se ha estado informando de la situación actual y las prohibiciones vigentes en los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Anaga. Miembros de las distintas unidades de seguridad y emergencias municipales están teniendo que realizar un notable esfuerzo en los distintos parques, plazas y jardines públicos de Santa Cruz, donde numerosas personas no respetan las prohibiciones de acceso y los riesgos que supone este comportamiento en lugares donde existe arbolado de gran porte.

Desde el punto de visto de las incidencias en el transporte público municipal, desde el área de Movilidad se informa de que “en las guaguas urbanas, en esta pasa madrugada, en Anaga, al registrarse desprendimientos en la TF-12 y en la TF-128, la línea 947 (Chamorga) pudo pasar y realizó el servicio de ida y de vuelta; aunque en el caso de la 946, que salía a las 05:10 horas desde Intercambiador, aunque llegó bien a Taganana, no pudo volver” y se detalla que “el servicio que salió de 05:50 horas del Intercambiador tuvo que dar la vuelta antes del túnel y regresar para el Intercambiador”, constatan desde el área de Movilidad.

Es importante recordar que se mantiene activo el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) y las distintas Alertas decretadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, ya que este episodio de fenómeno meteorológico adverso no ha concluido. Desde el consistorio santacrucero se hace un llamamiento a la responsabilidad y la adopción de las medidas de autoprotección, junto a la limitación de desplazamientos innecesarios y el respeto a los cierres de espacios públicos arbolados.