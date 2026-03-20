El dispositivo de emergencia de Santa Cruz, activo por la borrasca, atiende a 23 personas

El dispositivo de emergencia habilitado en el Centro Municipal de Acogida (CMA) de Santa Cruz de Tenerife, recogido dentro de los protocolos para la protección y atención de las personas sin hogar que pueden ser especialmente vulnerables en situaciones como la que está provocando la borrasca Therese, cumplió con su objetivo, dando cobijo en su primera noche de servicio a una veintena de personas que se acogieron a este recurso.

Así lo ha detallado el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien señala que “las 20 camas que se han habilitado de emergencia, y que se suman a las más de 300 plazas que se reparten por el municipio para atender a las personas sin hogar, fueron ocupadas en su totalidad, e incluso tuvimos que derivar a tres personas a uno de los recursos habilitados por el Cabildo, institución a la que agradecemos que, por primera vez, tal y como ha venido demandando este Ayuntamiento, ha habilitado un recurso de emergencia para la zona metropolitana en la sede del Hogar Sagrada Familia”.

El alcalde puso en valor el trabajo realizado por el área de Políticas Sociales, y en concreto de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), “que ha reforzado su trabajo visitando los distintos asentamientos, así como a las personas que están situación de calle, para ofrecerles este recurso, un trabajo que ha tenido como resultado la ocupación de la todas las camas, aunque, lamentablemente, algunas personas sigan rechazando la ayuda que se les ofrece desde el Ayuntamiento”.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, recordó que “desde que pusimos en marcha en el nuevo contrato para la atención a las personas sin hogar en la capital, este recurso de emergencia se activa de forma automática en cuanto se decreta la activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU), lo que nos permite actuar de forma inmediata y de manera más eficiente en la atención a las personas más vulnerables”.

La concejala recuerda que este dispositivo seguirá activo mientras el PEMU se encuentre en situación de alerta, por lo que “esta noche, y las siguientes hasta que se desactive el Plan Municipal las personas que lo necesiten podrán acceder a él”.

González también agradeció al Cabildo de Tenerife la activación de un recurso de emergencia para personas sin hogar que permitió dar acogida a tres de las personas que acudieron al CMA capitalino.