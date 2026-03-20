Santa Cruz de Tenerife registró 39 incidencias por viento y lluvia en la pasada noche por la borrasca Therese

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife registró, la pasada noche, un total de 39 incidencias en el territorio municipal debido al viento y la lluvia caída por la borrasca Therese. Diversos desprendimientos afectaron a vías del macizo de Anaga, como la TF-134, entre Benijo y Roque de Las Bodegas; también en el punto kilométrico 13,2 de la TF-12, donde cayeron piedras a la calzada.

En estos momentos está cortada la TF-134 en la zona que desciende la vía una vez pasado el túnel de Taganana y, en todos los casos, se activó a los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo tinerfeño con el apoyo de la Policía Local.

Debido al volumen de agua que corría por el tramo final del cauce del barranco de Tahodio fue necesario rescatar a tres personas sin hogar que pernoctaban bajo el puente existente en la zona, intervención realizada por Bomberos de Tenerife junto a la Policía Local y recursos de la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera. Previamente, estas personas habían rehusado salir de ese lugar durante diversos avisos que se realizaron la pasada tarde-noche. Los tres fueron trasladados al albergue provisional dispuesto por el Cabildo tinerfeño en la sede del Hogar Sagrada Familia, más conocido como la Casa Cuna.

Caída de ramas y problemas con el alcantarillado

En total, un contingente de unos 40 agentes de la Policía Local, más una veintena de integrantes de la agrupación de voluntariado de Protección Civil, junto al personal del CETRA-Cecopal y retenes de los distintos servicios municipales participaron en la gestión y atención de las principales incidencias en la capital tinerfeña.

El grueso de las incidencias se concentró a partir de las 00:00 horas de hoy viernes y se concretaron hasta nueve servicios por la caída de ramas y arbolado en ubicaciones como la avenida Bravo Murillo, avenida Constitución, en el punto kilométrico 17,2 y San Andrés. Otras actuaciones recurrentes se centraron en problemas con el alcantarillado; también con el alumbrado público en puntos como Cueva Bermeja. Además, hubo pequeñas inundaciones que afectaron a una vivienda en Somosierra e incluso a las instalaciones municipales ubicadas en el parque de La Granja.

El Día

En la calle Áurea Díaz Flores se desprendió una cristalera de un edificio que cayó a la acera, siendo necesaria la intervención de bomberos y agentes de la Policía Local, preventivamente se valló la zona por la situación observada de algunas cornisas. La lluvia también provocó problemas en el fluido eléctrico de cinco señalizaciones semafóricas; mientras que el viento hizo caer una farola sobre el puente de San Andrés.

El consistorio capitalino había activado el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de Alerta desde el día de ayer tras las decisiones adoptadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y las predicciones meteorológicas.