Vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife exigen a Clavijo que el 'mamotreto' del barranco de Santos se convierta en un albergue para personas sin hogar

La Asociación de Vecinos Urban Centro Perenquén, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, exige al presidente de Canarias, el nacionalista Fernande Clavijo, que el conocido como mamotreto del barranco de Santos se convierta en un nuevo albergue para personas sin hogar. Dicha entidad ciudadana denuncia que el Ayuntamiento chicharrero pretenda entregar a una empresa privada, para crear un Polo Digital, un edificio de uso social que se iba a destinar a centro de acogida. Asimsimo, critica que la Comunidad Autónoma subvencione este "uso indebido" con un milló y medio de euros.

A finales de enero, el Consistorio capitalino y el Ejecutivo canario anunciaron que el abandonado y vandalizado inmueble municipal situado en la calle Diego Crosa se convertirá en la "casa de la industria creativa" de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, una vez que se lleve a cabo el acondicionamiento del inmueble, éste albergará un Polo Digital, inspirado en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. En él, y según explicaron, se potenciará el emprendimiento, la formación, el talento y la innovación en videojuegos, realidad virtual y aumentada, aminación digital, producción audiovisual, producción musical y cine.

La Asociación de Vecinos Urban Centro Perenquén se ha reunido esta semana con el presidente del Gobierno de Canarias para exigirle, "una vez más", la puesta en marcha de un centro de acogida para personas sin hogar en la capital tinerfeña, en concreto, en el citado edificio. El colectivo ciudadano apunta que este encuentro llega "después de décadas de incumplimientos institucionales y ante una realidad social que no admite más demoras".

Dicha entidad respalda y hace suya la propuesta presentada en 2019 por el grupo Acción contra la pobreza, cuando solicitó formalmente al Ayuntamiento que el edificio Diego Crosa, actualmente sin uso, situado en el barranco de Santos, se convirtiera en un nuevo albergue municipal. "Dicha propuesta, elaborada tras un detallado estudio de la realidad social de la ciudad, plantea un centro con espacios diferenciados para hombres, mujeres, madres con hijos e hijas, y personas con patologías mentales o físicas, así como zonas comunes, comedor, servicio de enfermería, atención social y áreas al aire libre", explica la asociación.

Ésta señala que es inaceptable que se priorice la inversión en ocio digital cuando hay cientos de personas durmiendo en la calle o en infraviviendas, y "cuando desde la sociedad civil llevamos años proponiendo soluciones concretas y viables". La asociación solicita la paralización del proyecto de hub urbano en el edificio Diego Crosa del Barranco de Santos.

Por otra parte, exite al Ayuntamiento de Santa Cruz el cumplimiento de la Ley 5/1998, destinando los inmuebles de San Vicente Ferrer que les fueron cedidos en su momento al fin social para el que fueron otorgados, o en su defecto, que se proceda a su reversión a la comunidad autónoma.