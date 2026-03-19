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Santa Cruz de Tenerife suspende los actos culturales por la borrasca Therese

La activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) deja sin efecto toda la programación prevista en barrios, teatros, auditorios y centros culturales

Cartel de la zona de El Suculúm.

Cartel de la zona de El Suculúm. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de la borrasca Therese que afecta a la capital, ha provocado la suspensión de todos los actos y actividades previstos para los próximos días en espacios públicos y equipamientos municipales. La medida, adoptada por el Ayuntamiento por motivos de seguridad, afecta a la totalidad de la agenda cultural, festiva y de ocio inicialmente programada.

Entre las actividades suspendidas se encuentran, de forma resumida, las fiestas populares de El Suculum y El Tablero, el ciclo de conciertos de música sacra 'Vox in Lumine', las actividades infantiles y talleres de las bibliotecas municipales, la programación juvenil de Distrito Joven, las exposiciones y visitas culturales, así como las propuestas escénicas, musicales y cinematográficas previstas en espacios como teatros, auditorios y centros culturales de la ciudad.

Se cancelan también verbenas y exposiciones

De este modo, queda sin efecto la programación que incluía, entre otros eventos, verbenas, actuaciones musicales y procesiones en los barrios; conciertos de música sacra en distintas parroquias; actividades de animación a la lectura y talleres formativos; sesiones de cine y artes escénicas; así como espectáculos teatrales, conciertos y propuestas familiares distribuidas por diferentes espacios culturales de la capital.

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