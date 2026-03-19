Santa Cruz de Tenerife presenta el programa y cartel de la Semana Santa 2026, con ajustes y novedades

La Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene programa y cartel oficial. El Ayuntamiento y la Iglesia diocesana presentaron la mañana de este jueves 19 de marzo los principales actos con ajustes por obras en la ciudad o pastorales. La cita contó con la participación del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; del vicario episcopal de la ciudad, Juan Manuel Yáñez, y del arcipreste de la zona centro, Sixto Valentín Pérez González, quienes destacaron el carácter abierto, participativo y patrimonial de una celebración que cada año convierte la capital en un espacio de encuentro ciudadano y patrimonial más allá del carácter religioso.

Entre las principales novedades de esta edición destacan modificaciones en itinerarios procesionales por las obras de la calle La Rosa, la ausencia de procesiones en la parroquia de San José debido a su reordenación pastoral, el traslado del pregón a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, la celebración de un Vía Crucis arciprestal en el parque García Sanabria y una nueva propuesta pastoral que llevará la celebración conjunta de la Pascua de Santa Cruz hasta La Laguna. Estos cambios, según los organizadores, responden a la adaptación natural de la Semana Santa a la realidad actual de la ciudad sin perder su identidad histórica ni su dimensión espiritual.

Una imagen histórica protagoniza el cartel

El alcalde abrió la presentación explicando que el programa de este año tiene como imagen central a Santa María Magdalena, escultura custodiada en la parroquia del Pilar y datada en 1900. La obra protagoniza tanto el cartel como la portada del programa oficial.

El regidor destacó que la publicación vuelve a apostar por el valor artístico y documental que ha convertido el programa en una pieza muy apreciada por vecinos y coleccionistas. El diseño y maquetación han sido realizados por Raúl Guadarrama, con fotografía de portada de Fernando Cova del Pino e impresión a cargo de la imprenta Reyes.

Según señaló el alcalde, la programación refleja “la riqueza y diversidad” de la Semana Santa santacrucera, extendiendo actos por distintos barrios y reforzando su dimensión cultural además de religiosa. Invitó además a ciudadanos y visitantes a participar en unas celebraciones que describió como un punto de encuentro entre creyentes, participantes y espectadores.

Cambios en el recorrido del Señor de las Tribulaciones

Uno de los aspectos más destacados lo explicó también el alcalde al anunciar que las obras de la calle La Rosa obligan nuevamente a modificar el recorrido de la procesión del Señor de las Tribulaciones, Señor de Santa Cruz, que recorre el barrio de El Toscal el Martes Santo.

La imagen recorrerá Villalba Hervás, Valentín Sanz, plaza del Príncipe, Suárez Guerra y la calle Santiago antes de reincorporarse a su itinerario habitual. Se mantendrá, no obstante, una de las tradiciones más arraigadas: la parada frente al Hogar Escuela, donde una coral interpretará cantos durante el recorrido.

El Ayuntamiento confirmó además el dispositivo habitual de seguridad y coordinación municipal para garantizar el normal desarrollo de los cortejos procesionales.

El pregón se traslada al Pilar

A continuación tomó la palabra el vicario episcopal Juan Manuel Yáñez, quien agradeció la colaboración municipal y explicó las claves pastorales y organizativas del programa.

El pregón de la Semana Santa se celebrará el miércoles 25 de marzo a las 20:30 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, lugar elegido por custodiar la imagen protagonista del cartel. La encargada de pronunciarlo será María Cristina Llanos Penedo, profesora jubilada de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna.

El acto contará además con acompañamiento musical del organista Luis Juan Luis Bardón, utilizando el órgano recientemente restaurado del templo.

Ajustes parroquiales y horarios

Yáñez anunció también que este año la parroquia de San José no organizará procesiones debido a un proceso de reorganización pastoral interna, aunque el resto de celebraciones se mantendrán conforme al programa previsto.

Entre los cambios horarios, destacó el retraso de la salida de la popular procesión de La Macarena, el Jueves Santo, que comenzará a las 21:00 horas en lugar de las 20:30.

El vicario subrayó igualmente la singularidad de la procesión del Predicador del Domingo de Ramos, recordando que en Tenerife solo existen tres imágenes de este tipo, una de ellas en la parroquia de La Concepción.

Actos previos y dimensión comunitaria

El arcipreste Sixto Valentín Pérez González centró su intervención en el significado espiritual del calendario y en las actividades preparatorias desarrolladas durante la Cuaresma.

Recordó que la Semana Santa no se limita a una conmemoración histórica, sino que constituye el memorial central de la fe cristiana. Durante las semanas previas se han celebrado retiros espirituales, encuentros con niños de primera comunión y diversos conciertos sacros en parroquias del municipio.

Entre los actos destacados anunció la celebración del Vía Crucis arciprestal el domingo 22 a las 17:30 horas en el parque García Sanabria, encuentro que reunirá a todas las parroquias de Santa Cruz como preparación común para la Semana Santa.

Una Pascua conjunta como gran novedad

La principal innovación pastoral llegará después de la Semana Santa. Pérez González anunció que Santa Cruz celebrará de manera conjunta la Pascua el 25 de abril en el Colegio La Salle de La Laguna, una iniciativa pensada para reunir a todas las comunidades parroquiales en una jornada de convivencia con talleres, eucaristía y comida compartida.

El arcipreste explicó que esta propuesta busca recordar que la celebración cristiana continúa durante los cincuenta días del tiempo pascual y no concluye el Domingo de Resurrección.

Coordinación institucional y tradición viva

Los responsables eclesiásticos agradecieron especialmente la colaboración del servicio de protocolo municipal y de los cuerpos de seguridad, cuya labor permite organizar cortes de tráfico y acompañamiento policial durante las procesiones.

Noticias relacionadas

La presentación concluyó con una invitación abierta a toda la ciudadanía para participar en una Semana Santa que combina tradición, patrimonio, espiritualidad y vida comunitaria, adaptándose a los cambios urbanos y pastorales sin renunciar a su identidad histórica.