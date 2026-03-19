"Un oasis en medio de Cabo Llanos": la nueva gran zona verde de Santa Cruz de Tenerife contará con chorros de agua "lúdicos" y cafetería

La nueva gran zona verde del municipio de Santa Cruz de Tenerife contará con chorros de agua "lúdicos", cafetería, espacios de estancia y descanso, cubierta para proporcionar sombra, paseos, y áreas deportivas y de juegos. Así lo señala el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, quien anuncia que este lunes, 23 de marzo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobará el proyecto de la denominada Plaza Arbolada de Cabo Llanos, el primer parque que tendrá este céntrico barrio de la ciudad. La previsión es que la ejecución de las obras se licite en abril, por un presupuesto de más de 2,7 millones de euros y un plazo de 18 meses, para que pueda iniciarse antes de acabar el año.

En concreto, el "nuevo pulmón verde de Santa Cruz", que tendrá 155 árboles y palmeras, así como 800 arbustos, estará ubicado en la calle Celia Cruz, entre los dos edificios conocidos como las Torres de Cabo Llanos, por su elevada altura. El proyecto que se aprobará este lunes, que comenzó a redactarse en septiembre de 2024, consiste en la creación de una "infraestructura verde" en una superficie de 3.852 metros cuadrados. Esta parcela se sitúa en un entorno "intensamente antropizado y desnaturalizado".

"A excepción del jardín del Espacio Cultural El Tanque y de algunos elementos vegetales puntuales situados en la calle peatonal Los Llanos, este ámbito se presenta como un espacio totalmente pavimentado, árido, donde se alcanzan elevadas temperaturas en las horas punta del día y que constituye un lugar principalmente de tránsito", se explica en el proyecto. En éste se indica que el objetivo es convertir este espacio en un "oasis en medio de la ciudad", con una "gran masa vegetal como elemento principal".

Zona en la que se creará el nuevo parque de Cabo Llanos. / María Pisaca

El también primer teniente de alcalde destaca que esta infraestructura verde constituye un "nuevo pulmón para la ciudad", formado por especies vegetales diversas, endémicas y con bajas necesidades hídricas. En el interior del futuro espacio verde de Cabo Llanos, entre la masa arbórea, se desarrollarán, según apunta Tarife, diferentes usos y actividades: zonas de juegos infantiles y juveniles, fuentes "lúdicas", aseos, zona de lectura y descanso, y cafetería.

El parque contará con un paseo principal que "surcará la plaza diagonalmente", conectando los distintos usos y dos caminos secundarios, uno a cada lado de la plaza. También se construirá una pasarela peatonal que conectará la trama urbana por encima del parque, estableciendo una continuidad peatonal entre las dos Torres y creando un "efecto mirador" sobre la perspectiva superior de la plaza. "Este diseño ofrecerá una experiencia natural de paseo entre árboles de gran porte, en medio de un entorno residencial de alta densidad".

Los puntos de acceso a los recorridos peatonales de la plaza se cerrarán por la noche, "para evitar vandalismo y facilitar el mantenimiento de este nuevo espacio", según informa el concejal de Planificación Estratégica, Servicios Públicos y Sostenibilidad Ambiental.

Infografía del futuro parque de Cabo Llanos. / El Día

Zona infantil

La zona de equipamiento infantil contendrá juegos y actividades "inclusivas y accesibles" para niños de edades comprendidas entre los dos y los seis años.

Zona juvenil

En la plataforma situada en la cota más alta del parque, con acceso desde la calle Los Llanos, se plantea una cúpula de escalada de gran formato, destinada a los jóvenes y niños de más de cinco años.

Fuentes lúdicas y sistema de chorros

La plaza contará con un sistema hidráulico de fuentes lúdicas que "permitirá un juego y disfrute inclusivo y accesible a todos los usuarios, a la vez que contribuirá a mitigar las altas temperaturas". Se trata de un sistema compuesto por varios elementos de impulsión de agua con distintos efectos: siete chorros de agua que crearán un efecto en forma de ola, cuatro chorros en vertical y otros cuatro "con una variedad de efectos de agua y formas para elegir".

Asimismo, habrá juegos de suelo que crearán capas de chorros de agua. El sistema de juego acuático incorporará luces LED con capacidad para crear distintas secuencias de luz.

Zonas deportivas

La plaza arbolada incluirá una zona de vegetación extensiva con tapizante tipo césped para la realización de actividades deportivas de bienestar, como yoga, pilates o tai chi, "aprovechando en entorno natural que se generará en el parque". Por otro lado, y aprovechando uno de los muros existentes, se dotará al parque de un rocódromo de 24 metros de longitud, pero con una altura limitada a 1,20 metros.

Especies vegetales

El proyecto señala que en este nuevo espacio se persiguen dos objetivos: aumentar la diversidad vegetal y proporcionar zonas de estancia y actividad bajo el arbolado. Para lograr estos objetivos con especies que sean tolerantes a las condiciones de esta zona de Santa Cruz se propone la introducción de especies arbóreas del tipo Casuarina equisetifolia (casuarina), Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus canariensis (pino canario) y Pinus pinaster (pino marítimo).

Adicionalmente, se combinará la arboleda con palmera canaria. Con respecto a las especies arbustivas, se colocarán tipo aromáticas, como lavandas, romero rastrero, y lantana rastrera.

Estructura de sombra

El diseño de la Plaza Arbolada de Cabo Llanos incluye la colocación de una vela tensada con forma triangular para generar sombra en la zona.