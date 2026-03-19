Guía de actos y procesiones de la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife 2026

La Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife tiene un acto previo este domingo 22 de marzo con el Vía Crucis que se desarrollará en el parque García Sanabria y contará con todas las parroquias de la capital acompañando las estaciones de la cruz en un ambiente de silencio y reflexión. En la programación, destaca el pregón que abre oficialmente el programa litúrgico y cultura.

Entre las procesiones más esperadas destacan las dedicadas al procesión del Señor de las Tribulaciones, Señor de Santa Cruz, y una de las de mayor arraigo en la capital. Destaca también la procesión de La Macarena, o el recorrido de la Virgen de las Angustias, una cita de devoción y para otros, con la historia de la capital. Son algunas de las principales celebraciones que configuran la programación de la Semana Santa capitalina que tomó especial relieve a partir de 1995, coincidiendo con la visita que realizó entonces la Virgen de Candelaria con motivo de quinto centenario de la fundación de Santa Cruz.

Presentación de la programación de Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Domingo 22 de marzo

Lugar: Parque García Sanabria

Acto: Vía Crucis Arciprestal.

Hora y recorrido: 17:30 horas. Inicio en la fuente central junto al Obelisco y Monumento a la Fecundidad, recorriendo los paseos interiores del parque hacia la calle Numancia, Rambla de Santa Cruz y regreso al punto de partida.

Jueves 26 de marzo

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (El Sobradillo)

Acto: Vía Crucis parroquial.

Hora y recorrido: 18:45 horas. Recorrido por Plaza de la Iglesia, calle Tordo, El Charrán y regreso a la plaza.

Viernes 27 de marzo – Viernes de Dolores

Parroquia San Andrés Apóstol

Procesión: Nuestra Señora de los Dolores.

Hora y recorrido: 18:30 horas. Plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, La Arena, La Cruz, Guillén y regreso a la plaza.

Parroquia Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

Procesión: Nuestra Señora de los Dolores.

Hora y recorrido: 20:00 horas. Santo Domingo, Calzada de la Noria y Domínguez Alfonso.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario (El Tablero)

Procesión: Virgen de los Dolores.

Hora y recorrido: 20:30 horas. Recorrido por la plaza del barrio.

Sábado 28 de marzo

Parroquia San Andrés Apóstol

Procesión: Bendición de ramos y procesión.

Hora y recorrido: 18:00 horas. Bendición y recorrido procesional por la plaza del barrio.

Domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos)

Parroquia: Nuestra Señora del Rosario (El Tablero).

Procesión o acto: Bendición y procesión de ramos

Hora y recorrido: 09:30 horas. Calles Capuchina, Zarzamora, Geranio y plaza de la Iglesia.

Parroquia San Gerardo (La Salud)

Acto: Bendición y procesión de ramos.

Hora y recorrido: 09:30 horas. Plaza del templo y calle Guía de Isora.

Parroquia Santiago Apóstol (La Salud)

Acto: Bendición de ramos.

Hora y recorrido: 09:45 horas. Plaza Mamá Loli.

Parroquia San José de Anchieta

Acto: Bendición y procesión de ramos

Hora y recorrido: 11:00 horas. Carlos J.R. Hamilton, Rambla de Santa Cruz y Méndez Núñez hasta la parroquia de San José.

Parroquia Iglesia Matriz de La Concepción

Procesión: Procesión del Cristo Predicador.

Hora y recorrido: 11:30 horas. Santo Domingo, Calzada de la Noria y Domínguez Alfonso.

Procesión: Procesión de ramos.

Hora y recorrido: 11:30 horas. Plaza de los Patos, Viera y Clavijo, Méndez Núñez, San Clemente y El Pilar.

Procesión: Señor de la Burrita.

Hora y recorrido: 12:00 horas. Villalba Hervás, San Francisco, Ruiz de Padrón, Valentín Sanz y regreso.

Procesión: Cristo de la Buena Muerte.

Hora y recorrido: 20:30 horas. Villalba Hervás, San Francisco, El Castillo y Valentín Sanz.

Lunes 30 de marzo (Lunes Santo)

Procesión: Señor de la Humildad y Paciencia.

Hora y recorrido: 20:15 horas. Santo Domingo, Cruz Verde, Castillo, Valentín Sanz, Villalba Hervás, San Francisco y regreso.

Procesión: Señor de la Oración en el Huerto.

Hora y recorrido: 20:30 horas. Villalba Hervás, San Francisco, Castillo y Valentín Sanz.

Martes 31 de marzo (Martes Santo)

Parroquia San Andrés Apóstol

Procesión: Señor Atado a la Columna.

Hora y recorrido: 18:30 horas. Las Adelfas, San José, Balandro, avenida Pedro Schwartz, carretera general de Anaga, El Carmen y Avelino Delgado.

Parroquia San Francisco de Asís.

Procesión: Señor de las Tribulaciones.

Hora y recorrido: 20:15 horas. Villalba Hervás, Valentín Sanz, plaza del Príncipe, Suárez Guerra, Puerto Escondido, San Clemente, Santiago, San Francisco Javier, San Miguel, Señor de las Tribulaciones y La Rosa, con parada frente al Hogar Escuela, continuando por La Rosa, San Francisco Javier, San Francisco y regreso al templo.

Miércoles 1 de abril (Miércoles Santo)

Ermita de La Candelaria (La Salud)

Procesión: El Nazareno.

Hora y recorrido: 19:00 horas. Camino de la Ermita, Guaniche, Zebenzuí, Hero, avenida Venezuela y Princesa Guacimara hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Salud.

Iglesia Matriz de La Concepción

Procesión: Jesús Nazareno

Hora y recorrido: 20:15 horas. Salida hacia la plaza del Príncipe.

Parroquia San Francisco de Asís

Procesión: Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista (Encuentro)

Hora y recorrido: 20:30 horas. Recorrido hasta la plaza del Príncipe donde se celebra el Encuentro y regreso posterior.

Jueves 2 de abril (Jueves Santo)

Parroquia San Andrés Apóstol

Procesión: Cristo Crucificado.

Hora y recorrido: 18:15 horas. Plaza, Guillén, La Cruz, La Arena y Bartolomé Belza.

Parroquia Nuestra Señora de las Nieves

Procesión: El Mandato.

Hora y recorrido: 19:15 horas. Canónigo Juan Negrín, plaza y Camino La Cuestilla.

Iglesia Matriz de La Concepción

Procesión: Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza Macarena.

Hora y recorrido: 20:30 horas. Santo Domingo, Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez, Plaza de España, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco y regreso.

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Parroquia San Andrés Apóstol

Procesión: Crucificado y La Dolorosa

Hora y recorrido: 05:00 horas. Recorrido por calles del entorno parroquial.

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Procesión: Virgen de las Angustias

Hora y recorrido: 12:00 horas. Recorrido procesional por el centro urbano.

Parroquia Santiago Apóstol (La Salud)

Procesión: Procesión del Silencio

Hora y recorrido: 17:50 horas. Recorrido por calles del barrio.

Iglesia Matriz de La Concepción

Procesión: Santo Entierro

Hora y recorrido: 20:00 horas. Procesión magna por las principales calles del centro histórico con distintos pasos.

Parroquia San Francisco de Asís

Procesión: Procesión del Retiro

Hora y recorrido: 23:00 horas. Recorrido penitencial nocturno por el entorno del templo.

Domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección)

Parroquia Santiago Apóstol

Procesión: Jesús Sacramentado

Hora y recorrido: 12:00 horas. Procesión por calles del barrio.

Parroquia Nuestra Señora de las Nieves

Procesión: Resucitado.

Hora y recorrido: 12:15 horas. Recorrido por el entorno parroquial.

Parroquia San Francisco de Asís

Procesión: Resucitado con el Santísimo Sacramento

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Hora y recorrido: 13:00 horas. Recorrido hasta la plaza de la Candelaria (bendición del mar) y plaza del Príncipe (bendición de la ciudad y los campos).