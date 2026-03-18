Santa Cruz de Tenerife licita la urbanización de una de sus últimas calles de tierra

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la licitación de la obra que urbanizará, pavimentará y dotará de servicios a una de las últimas calles de tierra que aún quedan en el Distrito Suroeste. Se trata, en concreto, de la vía Juan Marín Vives, situada en el barrio de Llano del Moro. La ejecución de estos trabajos supondrá una inversión municipal de más de 650.000 euros y se tendrá que llevar a cabo en un plazo de seis meses, una vez sea adjudicada.

Con esta actuación, y según explica el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el Consistorio chicharrero transformará una vía de tierra en un espacio «totalmente urbanizado». El regidor informó de que este proyecto forma parte del Programa Suroeste Avanza y aseguró que, con su ejecución, se pondrá fin a años de problemas de accesibilidad y falta de servicios básicos en dicha calle del Distrito Suroeste.

«Daremos respuesta a un compromiso largamente esperado por los vecinos de esta parte de la ciudad. Y es que cada vez que llueve, la calle y los accesos se embarran y se hacen intransitables, especialmente para los niños del colegio de la zona, Matías Llabré Verd», manifiesta José Manuel Bermúdez. Éste admite que no ha sido nada fácil sacar adelante este proyecto, «por las complicaciones técnicas que lleva adheridas».

Cada vez que llueve, la calle y los accesos se embarran y se convierten en intransitables

El concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, detalla que las obras abarcarán una superficie de 1.750 metros cuadrados, con una longitud aproximada de 175 metros y un ancho de 10 metros. Indica que en la nueva configuración de la calle, se destinarán 5,5 metros a la calzada para vehículos y las aceras tendrán un ancho mínimo de dos metros, «garantizando un itinerario peatonal seguro y digno para los residentes y los alumnos del centro educativo cercano».

Actualmente, la vía carece de cualquier tipo de infraestructura urbana, por lo que el plan de obras no se limitará al asfaltado, sino que contempla una intervención integral, resalta el también edil responsable del Distrito Suroeste. Por lo tanto, añade, se procederá a la instalación completa de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, riego y aguas pluviales, así como de las canalizaciones para los servicios de baja tensión y telecomunicaciones. Asimismo, se instalará el alumbrado público.

El Consistorio ha expropiado 2.386 metros cuadrados de terrenos para poder ejecutar las obras

Javier Rivero recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz comenzó a trabajar en esta actuación en 2021 y, desde entonces, «hemos tenido que solventar numerosas dificultades, desde la redacción del proyecto técnico en 2022, pasando por problemas con las alineaciones de la calle, hasta la necesidad de obtener autorizaciones sectoriales muy específicas».

Uno de los principales escollos, detalla el concejal, ha sido encontrar una la solución para el saneamiento, «ya que al ser una calle sin salida, un fondo de saco, no tiene continuidad para conectar con la red general de alcantarillado». Este obstáculo se solventará, finalmente, con la instalación de un pozo canario en el punto más bajo de la vía, para la gestión de las aguas residuales.

Asimismo, desde la Gerencia de Urbanismo, que dirige la edil Zaida González, del PP, se ha tenido que tramitar un expediente de expropiación de los terrenos necesarios para poder ejecutar esta obra pública. En concreto, se han expropiado 2.386 metros cuadrados por un valor de 331.600 euros.