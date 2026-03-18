Santa Cruz activa el PEMU y suspende las actividades al aire libre en el municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un decreto de la concejalía de Seguridad y Emergencias, ha procedido a activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta a partir de las 8.00 horas de mañana, jueves, 19 de marzo, lo que supone en este caso la suspensión de todas las actividades al aire libre en el municipio a partir de esa hora.

Con la entrada en vigor de la alerta por fenómenos costeros, vientos y lluvias, además de la activación del Plan de Emergencias de Canarias (Plateca) en situación de prealerta realizada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, todos los servicios municipales han estado evaluando y adoptando diversas medidas preventivas para evitar daños en personas y propiedades.

Esta labor se ha centrado, de manera muy especial en las zonas con presencia de arbolado de gran porte en parques y jardines, así como en las instalaciones públicas en exteriores. Se ha previsto el balizamiento y cierre de determinados espacios de este tipo para evitar riesgos. Esta misma tarde se ha procedido al cierre del parque Secundino Delgado, mientras que los parques que se van a balizar y cerrar a partir de mañana son: García Sanabria, plaza San Francisco, plaza del Príncipe, Leoncio Oramas (zona central), La Estrella, Manuel Castañeda, El Timple, Las Mesas, Chimisay, La Granja, Don Quijote, Las Indias, Hupa Lupa, Palmetum, La Hoya, La Era y La Cruz en el Sobradillo.

También desde Emmasa se han realizado trabajos previos de limpieza de imbornales en zonas inundables e incluso inspecciones para analizar la situación de distintos barrancos ante la previsión de lluvias.

La sección de Protección Civil municipal permanece en contacto con todas las administraciones públicas y los diferentes servicios implicados en la gestión de las posibles incidencias. También se está pendiente de la evolución de las predicciones meteorológicas de la Agencia estatal de Meteorología (AEMET) y de los diferentes avisos vigentes. En el caso de la capital tinerfeña, por el fenómeno ventoso y el mal estado del mar también se ha centrado la vigilancia en las playas, zonas de baños y costas del municipio, así como en el macizo de Anaga.

En cuanto a la activación del PEMU, tal y como se recoge en el decreto firmado por la concejala de Seguridad, Gladis de León, la suspensión de actividades se aplicará a partir de las 08:00 horas de mañana, de forma que quedarán aplazadas todas las actividades al aire libre organizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz, y se procederá al cierre de las instalaciones municipales en exterior que conlleven la afluencia de público (polideportivos, piscinas municipales, canchas deportivas, etc.), en este cierre de instalaciones se incluyen las de Santa Cruz Gofit y las de Las Retamas.

En el caso de que se materialice alguna otra alerta como la de posibles tormentas se irán actualizando las medidas y recomendaciones para la población, aunque es importante recordar los comportamientos de autoprotección referidos a la limpieza de imbornales y desagües. Esta situación del PEMU se mantendrá mientras estén vigentes las alertas decretadas por el Gobierno de Canarias, por lo que se aconseja seguir las recomendaciones propias de este tipo de riesgo y que, en términos generales, pasan por evitar los desplazamientos innecesarios, y prestar atención a los avisos de las autoridades al respecto, así como el mantenerse informado a través de fuentes oficiales y de los medios de comunicación.

De igual manera, se recomienda asegurar puertas, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. También retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Además, se deben revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. También permanecer alejado de las zonas más próximas al litoral donde se prevé que aumente el oleaje en estos días, tales como muelles, espigones o similares y, en todo caso, no introducirse en el mar respetando las indicaciones preventivas al respecto.

Como siempre en estos casos de alertas por fenómenos meteorológicos adversos, se realiza un llamamiento a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y evitar, lo máximo posible, ponerse en situaciones de riesgo.

Ante esta situación meteorológica, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo la recomendación y medidas preventivas decretadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, informa de que los centros educativos deberán permanecer cerrados y cambiar la actividad lectiva a modalidad telemática mañana, jueves, 19 de marzo en todas las islas de la provincia occidental —Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro— y la isla de La Graciosa. La modalidad telemática se mantendrá toda la jornada del viernes 20 de marzo en el conjunto del Archipiélago. Esta medida afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios.

También la Universidad de La Laguna ha procedido a comunicar el paso a modalidad online para las clases previstas para mañana, jueves.

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Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se recomienda que permanezcan atentos a los canales de comunicación oficiales de la Consejería y del Gobierno de Canarias para cualquier actualización de información a este respecto.