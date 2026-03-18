El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prevé una avalancha de buques en la Isla por la guerra de Irán

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prevé una "avalancha de buques" en la Isla para que se les suministre combustible, debido a las consecuencias de la guerra de Irán. Así lo manifestó este martes, 17 de marzo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que la instalación chicharrera se quede "sin materia prima" para el avituallamiento a estos barcos. Por ello, Suárez anunció que se están analizando otras alternativas, como "buscar hidrocarburos en algún otro país productor, por ejemplo, Venezuela, ya que nuestros principales suministradores son los países que están en conflicto".

"Esta incertidumbre existe y ya hemos tratado este asunto con los proveedores del combustible tradicional. Habrá un aumento de consumo y avituallamiento en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, puesto que, debido al conflicto en Oriente Medio, todos los barcos que tendrían que pasar por el canal de Suez o por el estrecho de Ormuz serán desviados por el Sur de África y acabarán, en su ruta hacia Europa, parando aquí. Y no sé si tendríamos combustible suficiente", comentó el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Pedro Suárez reiteró que se deben buscar soluciones para que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife pueda atender esa avalancha de buques que "probablemente" vendrá hacia Canarias. "Ésta también será una oportunidad que tenemos que aprovechar pues nos situará en el mapa", comentó. En este sentido, destacó que Puertos de Tenerife puede suministrar con total seguridad y eficacia todo tipo de combustible.

"Estamos hablando de una situación coyuntural debido a esta guerra, que esperamos que se solucione lo antes posible. Pero es una oportunidad, insisto, para que se sepa que Canarias existe en el centro del Atlántico y que cuenta con una estación de servicios maravillosa, totalmente segura y con un posicionamiento geográfico inmejorable, que está disponible todos los días del año, las 24 horas. Tenerife es un refugio natural, el hub de bunkering más fiable del Atlántico", apuntó.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife dio estas declaraciones durante la celebración, en el Instituto Español de Oceanografía, en la Dársena Pesquera, del primer foro internacional sobre el suministro de combustibles alternativos al petróleo para el transporte marítimo, en el que han participado numerosos expertos, empresas y operadores del sector.

A través de esta iniciativa, Puertos de Tenerife, que destacó el papel pionero de la Isla en la implantación de nuevas energías, quiere "subir un escalón más" con respecto a la transición energética en el sector marítimo, analizando nueva alternativas para que la instalación chicharrera siga siendo líder en operaciones de bunkering, garantizando la seguridad, la eficacia y la sostenibilidad.