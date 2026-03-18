Nuevas viviendas, aceras más grandes y aparcamientos para el entorno del puente Zurita, en Santa Cruz de Tenerife

El entorno del puente Zurita, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tendrá nuevas viviendas, aparcamientos, una plaza pública y las aceras más grandes. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que explica que la Gerencia Municipal de Urbanismo está tramitando una intervención de gestión privada, que permitirá la mejora y ordenación de este ámbito.

En concreto, se trata de la Unidad de Actuación UA-SP.4, una actuación privada que incluye la generación de nuevos espacios públicos, la ampliación de las aceras y la construcción de viviendas, "resolviendo así una demanda histórica de los vecinos de la zona", según lo ha manifestado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez

Ya el pasado 27 de febrero, la propuesta fue admitida formalmente a trámite por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para la gestión y ejecución de esta unidad de actuación, aprobándose de manera inicial su instrumento reparcelatorio, en el marco del planeamiento urbanístico vigente. El documento se encuentra actualmente en fase de publicación en el boletín oficial.

Paralelamente, y a instancias de los promotores, se tramita el proyecto de urbanización del ámbito, con el objetivo de que, tras el periodo de exposición pública, ambos instrumentos puedan aprobarse definitivamente, lo antes posible, e iniciar las obras de urbanización.

El regidor chicharrero destaca que se trata de una actuación esperada desde hace décadas, que permitirá resolver problemas de accesibilidad y seguridad en un punto muy transitado de la ciudad, "además de mejorar el espacio público y generar nuevas viviendas. "Es una intervención importante para este entorno porque ordena una manzana que llevaba años pendiente de desarrollo y lo hace, además, con financiación privada", agrega.

Por su parte, la concejala de Urbanismo y del Distrito Salud-La Salle, Zaida González, del PP, explica que con el desarrollo de esta unidad de actuación se generará una parcela de uso residencial que contribuirá a incrementar el parque de viviendas de obra nueva en la ciudad, "al tiempo que se ejecutarán mejoras urbanas muy necesarias para el barrio".

Viario peatonal

Entre estas mejoras se encuentra la ejecución del viario peatonal denominado callejón Padilla y la ampliación de la acera en la avenida Islas Canarias, "una actuación que permitirá resolver el actual estrechamiento del tramo donde conviven peatones y el tranvía desde su implantación", apunta la edil.

Plaza pública y aparcamientos

Asimismo, el proyecto contempla la creación de una plaza pública situada entre la parcela residencial y la vía del Barranco de Santos. "Bajo este espacio se autoriza el uso de aparcamientos, lo que permitirá ampliar la dotación que se ejecute en el edificio residencial y contribuir a mejorar la oferta de estacionamiento en el entorno".