Santa Cruz de Tenerife dará sombra a las gradas de los campos de fútbol

Las gradas de los campos de fútbol municipales de Santa Cruz de Tenerife tendrán sombra. El Ayuntamiento chicharrero ya ha aprobado los proyectos para colocar pérgolas en las instalaciones deportivas de El Draguillo, El Sobradillo, El Tablero y Santa María del Mar, que, además, incorporarán instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y sistemas de almacenamiento energético.

Asimismo, y según lo informa el Consistorio de la capital, se está trabajando en la redacción de los proyectos técnicos para realizar esta misma actuación en los campos de fútbol de Tíncer, Barranco Grande, Añaza y Llano del Moro. Por lo tanto, la previsión de la Corporación local es, es un principio, instalar cubiertas en un total de ocho campos de fútbol.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que, con estas actuaciones, el Ayuntamiento sigue avanzando en la mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, «a través de un ambicioso programa de acciones que combina eficiencia energética, sostenibilidad y confort para la ciudadanía». El Consistorio chicharrero prevé licitar en breve las obras para ejecutar los cuatro primeros proyectos ya aprobados. Las obras tendrán que realizarse en un plazo de tres meses.

Infografía que muestra las pérgolas que el Ayuntamiento chicharrero instalará en los campos de fútbol. / El Día

El concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, resalta que el objetivo del Ayuntamiento es apostar por una infraestructura deportiva más responsable. «La instalación de pérgolas solares, además de proporcionar sombra, supone el aprovechamiento de espacios útiles para generar energía limpia, reducir la huella de carbono municipal y avanzar hacia la autosuficiencia energética», agrega. En concreto, apunta Tarife, las cubiertas consistirán en estructuras metálicas «tipo marquesina».

La colocación de estas pérgolas se sumarán a las actuaciones de renovación del césped y mejora de las instalaciones que se han llevado a cabo en los campos de fútbol de Juan Santa María, García Escámez, Los Gladiolos, El Tablero, La Salud y Las Delicias. Todos estos proyectos, realizados en colaboración con el Cabildo y orientados a modernizar los espacios deportivos, así como a mejorar las condiciones de juego y seguridad para deportistas y público, han supuesto una inversión de 6,8 millones.

«Todas estas obras y las que estamos preparando responden a una planificación integral de modernización de los campos municipales», afirma el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero. Por último, la edil de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, señala que el objetivo del Ayuntamiento es que los campos de fútbol municipales sean espacios de calidad, tanto para los clubes y deportistas como para el público. «Por este motivo, mejorar el césped, renovar equipamientos y ofrecer zonas de sombra es invertir en salud, bienestar y deporte base».