¿Quién quiere el Balneario de Santa Cruz de Tenerife?: el Gobierno de Canarias recaba el interés de sus consejerías por el viejo inmueble

El futuro del antiguo Balneario de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en el número 12 de la autovía de San Andrés, sigue siendo un misterio. Ya han pasado más de siete meses desde que el Puerto chicharrero sentenció que su uso como centro de salud, que es el que estaba previsto por parte del Gobierno de Canarias, no era posible, por la cercanía del inmueble con la actividad portuaria. Fuentes del Ejecutivo canario, propietario de este emblemático edificio, anuncian que se ha iniciado una consulta a las diferentes consejerías para que informen sobre su interés en el Balneario.

Con el fin de volver a abrir las puertas de este viejo edificio, que se encuentra prácticamente en estado de ruina, Patrimonio del Gobierno de Canarias está preguntando a cada una de las consejerías de la Comunidad Autónoma si quieren este inmueble, si lo necesitan y si pueden darle algún uso.

En 2023, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) para rehabilitar el antiguo Balneario chicharrero y convertirlo en un centro de salud, dirigido, en concreto, a la población del Distrito de Anaga. Sin embargo, en el verano del año pasado, este proyecto recibió un importante varapalo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Un informe estableció que el uso sanitario era inviable.

Puertos de Tenerife explicó en dicho documento que la actividad sanitaria prevista para este inmueble era incompatible con la actividad portuaria que se realiza en la zona en la que se sitúa el Balneario. «El edificio se encuentra, por un lado, en las proximidades de dos terminales de contenedores donde se descarga la mayor parte de la mercancía general para el abastecimiento de las islas occidentales, y, por tanto, infraestructuras absolutamente estratégicas, y por otro lado, está cerca de dos terminales de almacenamiento de combustibles en las que se descarga y almacena una parte importante de los combustibles de las Isla», se apuntó en el informe de la Autoridad Portuaria.

El Servicio Canario de Salud (SCS) tuvo que renunciar al inmueble, solicitando su desadscripción, y éste regresó al área de Patrimonio, donde se está intentando decidir su futuro. Para ello, y según informa el Gobierno, se ha activado un proceso de consulta a las diferentes consejerías para recabar su interés por el Balneario.

Ya han pasado más de siete meses desde que el Puerto rechazó que el edificio se convirtiera en un centro de salud

El Balneario de Santa Cruz de Tenerife fue promovido a finales de los años 20 por el alcalde García Sanabria para el disfrute de los ciudadanos y, durante décadas, fue el centro de ocio más puntero de la capital y de la Isla. Albergó la primera piscina pública y fue cuna de la natación olímpica. El edificio contaba, además, con una instalación anexa, la Residencia de Educación y Descanso José Miguel Delgado Rizo, que data de los años 50 del siglo pasado y en la que «veraneaban los trabajadores, principalmente de la Isla, aunque también estaba abierta a viajeros, siempre con precios populares». El Balneario cerró sus puertas definitivamente en el año 1992. El inmueble pertenece al Gobierno de Canarias desde 2013, cuando fue cedido por el Estado.

El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien defendió que el inmueble se convirtiera en el centro de salud de Anaga, exige ahora al Gobierno de Canarias que encuentre un nuevo uso para este edificio lo antes posible. El regidor chicharrero ha pedido al Ejecutivo que no deje caer el inmueble como consecuencia de la inactividad.