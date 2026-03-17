El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sede del debate internacional sobre la búsqueda de combustibles alternativos al petróleo

El Puerto chicharrero se ha convertido esta semana en sede de un debate internacional sobre el suministro de combustibles alternativos al petróleo para el transporte marítimo, en el que han participado numerosos expertos, empresas y operadores del sector. A través de esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que destacó el papel pionero de la Isla en la implantación de nuevas energías, quiere "subir un escalón más" con respecto a la transición energética en el sector marítimo, analizando nueva alternativas para que el Puerto de Santa Cruz siga siendo líder en operaciones de bunkering, garantizando la seguridad, la eficacia y la sostenibilidad.

Además, y según lo destacó la Autoridad Portuaria, este primer foro de energía, que ha reunido a líderes mundiales del sector, "resulta especialmente oportuno" en el contexto geopolítico actual del Mar Rojo/Suez, debido al conflicto bélico en Oriente Medio, que "ha demostrado que las cadenas logísticas son más frágiles, más caras y con impacto en consumo y emisiones". Por ello, el suministro de combustibles alternativos a los fósiles en los puertos también es crucial ante la inestabilidad de los precios del petróleo, debido a la situación bélica que se vive en Oriente Medio, por la guerra de Irán.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, apuntó que este organismo llega trabajando desde hace mucho tiempo en este ámbito y, por ello, señaló, "hemos sido pioneros en el avituallamiento de gas natural licuado (GNL), una asignatura que ya hemos superado". "Ahora estamos pensando en implantar ya depósitos de combustibles en GNL como energía de transición a alternativas más verdes y limpias. Queremos subir un escalón más y por eso estamos celebrando este foro. Nuestra intención es conocer de primera mano, de los operadores y de los investigadores, cuál es el camino que debemos seguir", manifestó Suárez. En este sentido, comentó que entre estas alternativas se encuentran el metanol, el amoniaco o un "mix energético".

Mientras tanto, afirmó, para la instalación chicharrera es "muy importante" vender la energía de transición, el Gas Natural Licuado, porque "somos conocedores de que la flota que se está construyendo actualmente será propulsada fundamentalmente por este combustible". En este sentido, explicó que el GNL puede producirse en el subsuelo como un hidrocarburo más o también puede venir del biogás, "a través de la combustión de la basura". "Ésta puede ser una energía que incluso nos haga superar el problema que tenemos de dependencia de estos países que ahora están en conflicto, mientras se investigan otras posibilidades, como el amoniaco o el metanol, que tienen un nivel de peligrosidad a la hora de su manipulación. Sin duda, este foro llega en un momento oportuno para debatir sobre todo esto", agregó.

En definitiva, y según aseveró el presidente de la Autoridad Portuaria, el denominado Foro Internacional de Bunkering y Sostenibilidad, celebrado en el Instituto Español de Oceanografía, en la Dársena Pesquera, ayudará a Puertos de Tenerife a adaptarse a los "nuevos tiempos", avanzando hacia soluciones energéticas más limpias, sin perder de vista la actividad económica y las oportunidades que "generan nuestros puertos". "Y para hacerlo bien, hace falta visión, planificación y, sobre todo, colaboración entre administraciones, empresas y operadores".

Durante la presentación del foro, organizado por Ship.Energy, el Capitán Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Conde, destacó la importancia del cumplimiento de la normativa y ésta, añadió, dirige a los puertos a la descarbonización, "tan necesaria para el cuidado de nuestro planeta". En este sentido, subrayó que los puertos de Tenerife han sido pioneros en España en implantar sistemas innovadores , como el suministro de gas natural licuado buque a buque, de ahí, indicó que se haya elegido al Puerto de Santa Cruz para la celebración de este debate internacional. Animó a la Autoridad Portuaria a seguir trabajando en este sentido, en la descarbonización.

Sebastián Jiménez, representante del Instituto Español de Oceanografía, manifestó que los investigadores y científicos han sido testigos de importantes hitos relacionados con las transiciones energéticas en el ámbito marítimo, "del viento al carbón y del carbón al petróleo", historia, añadió, de la que han formado siempre las Islas Canarias. "Hoy nos enfrentamos a una nueva transición. La reciente inestabilidad de los precios del petróleo nos recuerda la importancia de reducir la dependencias energética y acelerar la búsqueda de nuevos combustibles", apuntó. Para ello, y según comentó Jiménez, puertos, ciencia e industria deben trabajar conjuntamente, para explorar soluciones como el gas licuado, el metanol, el amoniaco y los biocombustibles.

Por su parte, la edil de Urbanismo en Santa Cruz, Zaida González, del PP, celebró que durante este foro se analicen y debatan alternativas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. "El Ayuntamiento chicharrero está convencido de que de este foro saldrán ideas que contribuirán al desarrollo de los combustibles del futuro, incluyendo las infraestructuras portuarias necesarias para suministrarlos", agregó.

Tenerife se posiciona no solo como un punto estratégico en el mapa, con respecto al transporte marítimo, sino también como un nodo logístico clave para Europa, África y América, "de ahí la necesidad de establecer un modelo energético más sostenible, combinando combustibles fósiles tradicionales con nuevas energías como el gas natural licuado, el amoniaco o el metanol". Así lo manifestó Rosa Dávila, presidenta del Cabildo.

Datos

Puertos de Tenerife gestiona seis instalaciones de la Isla, entre ellas, la de Santa Cruz de Tenerife, y conecta 278 destinos internacionales. Estos puertos reciben más de 17.000 busques al año, más de 600 escalas de cruceros, y más de un millón de pasajeros al año. En concreto, la instalación chicharrera ofrece un servicio de bunkering todos los días del año, las 24 horas, por ello, y según lo destaca la Autoridad Portuaria, Tenerife se sitúa como un hub líder en operaciones de bunkering en medio del Atlántico, teniendo disponible el suministro de gas licuado natural y biocombustibles, junto a los combustibles tradicionales.