Desalojo de usuarios de la escollera de Las Teresitas, cerrada por el fuerte oleaje

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este martes a desalojar a algunas personas que se encontraban en la escollera de la Playa de Las Teresitas, zona que se encuentra cerrada debido al estado del mar.

Los accesos a la escollera se habían cerrado para la seguridad de los usuarios de la playa, por el fuerte oleaje, que será más intenso en los próximos días, a consecuencia de la llegada de la borrasca Theresa.

Previsión

De hecho, desde este miércoles, la zona norte de la isla y el área metropolitana estará en aviso amarillo por mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros. Para la jornada del jueves, la situación se complica aún más con viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en la segunda mitad del día.

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Debido a esta situación, es recomendable no permanecer cerca del mar y, por supuesto, no saltarse los accesos prohibidos.