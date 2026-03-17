Desalojo de usuarios de la escollera de Las Teresitas, cerrada por el fuerte oleaje
Agentes de la Policía Local intervienen después de que algunos usuarios se saltaran el cierre del acceso
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este martes a desalojar a algunas personas que se encontraban en la escollera de la Playa de Las Teresitas, zona que se encuentra cerrada debido al estado del mar.
Los accesos a la escollera se habían cerrado para la seguridad de los usuarios de la playa, por el fuerte oleaje, que será más intenso en los próximos días, a consecuencia de la llegada de la borrasca Theresa.
Previsión
De hecho, desde este miércoles, la zona norte de la isla y el área metropolitana estará en aviso amarillo por mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros. Para la jornada del jueves, la situación se complica aún más con viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en la segunda mitad del día.
Debido a esta situación, es recomendable no permanecer cerca del mar y, por supuesto, no saltarse los accesos prohibidos.
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