Santa Cruz de Tenerife tendrá una ordenanza para acabar con la invasión del 80% de la zona de carga y descarga

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, el 80% de las plazas de carga y descarga suelen estar ocupadas por coches privados. Así lo informa la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), quien anuncia la elaboración de una ordenanza «específica» para regular la distribución urbana de mercancías en la ciudad. Con esta nueva norma, el Consistorio chicharrero pretende poner fin a la «invasión» de estas plazas por parte de turismos, regular el uso de la carga y descarga en la capital, mejorar el tráfico y facilitar el desarrollo de esta actividad de reparto «tan importante para el municipio». La ordenanza recogerá, entre otros aspectos, la «digitalización del sistema», la reserva previa de las plazas existentes y el horario nocturno.

Para la elaboración de la Ordenanza de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), cuya redacción ya se ha iniciado, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc). «El procedimiento se tramitará con consulta pública y acompañamiento técnico especializado», matiza Alonso. Destaca que la norma aportará seguridad jurídica y estabilidad regulatoria a empresas y operadores, «algo que el sector llevaba tiempo demandando». Las empresas necesitan reglas claras y estables que les permitan planificar su operativa con certidumbre y reducir conflictos interpretativos, afirma la edil. Asegura que se está construyendo una norma moderna, que garantice el abastecimiento diario de la ciudad sin generar impactos innecesarios en el tráfico.

Medidas

«La actividad de carga y descarga afecta, sin duda, al tráfico de Santa Cruz de Tenerife. Por ejemplo, si las plazas de aparcamiento para el reparto de mercancías están ocupadas por coches privados, entonces se genera el problema de la doble fila y esto dificulta la circulación. Tampoco puede ser que un vehículo de carga y descarga permanezca en una misma plaza durante cuatro horas», explica Alonso. Entre las medidas que se están analizando se encuentran la digitalización del sistema, para que los operarios puedan reservar las plazas y saber cuáles están libres;la incorporación de sistemas de reparto tipo riders (plataformas digitales) y los cargo-bicis; la creación de centros logísticos de reparto; la ampliación de horarios, adelantando el acceso a las 7:00 horas, frente al actual tramo de 8:00 a 18:00;el desarrollo de la actividad en horario nocturno, utilizando vehículos eléctricos o que no generen ruidos.

Asimismo, se estudiará la reorganización de las plazas existentes; la instalación de taquillas inteligentes de uso compartido en zonas de alto tránsito;la aplicación de carriles multiuso; y la introducción de infraestructuras urbanas de distribución para acceder con vehículos alternativos o eléctricos a zonas de difícil acceso, como centros históricos, y a zonas de concentración de demanda de comercio electrónico.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), asevera que esta medida supone un salto cualitativo en la gestión de la logística urbana, ya que, hasta ahora, la operativa de carga y descarga se regula de manera dispersa dentro de la normativa general de Movilidad. «La ciudad contará por primera vez con una regulación integral y específica para esta actividad. Se establecerá un marco definido de derechos y obligaciones para operadores, comercios y administración», agrega el regidor.

Diagnóstico

La elaboración de esta ordenanza se apoya en un diagnóstico sobre la distribución urbana de mercancías en el municipio, que encargó el Consistorio chicharrero y que se presentó en septiembre del año pasado. Dicho estudio evidencia la necesidad de una regulación específica y de una reordenación del espacio logístico. En la actualidad, Santa Cruz de Tenerife cuenta con 635 aparcamientos de carga y descarga, de los que 21 se encuentran en el Distrito Anaga, 59 en el Suroeste, 62 en Ofra-Costa Sur, 210 en Salud-La Salle, y 282 en el Distrito Centro-Ifara. Éstas plazas son utilizadas por los 2.517 establecimientos de hostelería y comerciales que existen en la capital chicharrera, de los que 82 se sitúan en Anaga, 359 en Ofra-Costa Sur, 378 en el Distrito Suroeste, 512 en Salud-La Salle y 1.1186 en el Distrito Centro-Ifara. Por lo tanto, Santa Cruz dispone de una plaza de carga y descarga por cada cuatro establecimientos.

En el diagnóstico sobre esta actividad en la capital chicharrera también se informa de que el 39% de los establecimientos del municipio se sitúan a más de 100 metros de una zona de carga y descarga, «lo que incrementa tiempos de reparto y reduce eficiencia operativa». Sólo el 33% de los negocios de la ciudad cuentan con una zona de estacionamiento a menos de 50 metros.

En la denominada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que coincide con el casco histórico de la capital, el 44% de los establecimientos tienen acceso a una zona de carga y descarga a menos de 50 metros, el 68% a menos de 75 metros, el 80% a menos de 100 metros, y para un 20% de los negocios estos estacionamientos están a más de 100 metros de distancia. Las calles más afectadas de la ZGAT son, entre otras, Villalba Hervás, Bethencourt Alfonso y Pérez Galdós, con plazas a más de 100 metros de distancia de los establecimientos. Estas calles se encuentran dentro de la Zona Urban.

La concejala de Movilidad insiste en que la futura ordenanza se tramitará mediante un procedimiento «completo» y «garantista», que incluirá consulta pública previa, redacción del borrador normativo, memoria de análisis de impacto normativo, exposición pública y aprobación definitiva por el pleno, previendo un plazo estimado de desarrollo de 10 meses.

La directora de Logística y Transporte de Aecoc, María Tena, resalta que una ordenanza específica es fundamental para consolidar un modelo logístico competitivo. «Contar con criterios claros, homogéneos y técnicamente fundamentados con datos e información de rigor aporta seguridad jurídica a las empresas, reduce incertidumbre operativa y permite alinear eficiencia económica y sostenibilidad urbana», añade Tena. Eso sí, ésta matiza que la regulación debe ir acompañada de un dimensionamiento adecuado del espacio logístico para mejorar la productividad sin incrementar el tráfico.

Tasa de motorización

La tasa de motorización en Santa Cruz es «elevada», según se establece en el diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento. En concreto, la tasa es de 857 vehículos por cada 1.000 habitantes, superando a ciudades como Torremolinos, Sevilla o Valladolid.