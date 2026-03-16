Santa Cruz de Tenerife aplaza Tecnológica por la borrasca Therese

La celebración de la decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz se aplaza debido al avance de la borrasca Therese, que, según las previsiones, afectará a las Islas a partir de este miércoles, 18 de marzo, y que tendrá especial incidencia en la capital de jueves a domingo. Así lo comunica el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez. "Con gran pesar nos hemos visto obligados a aplazar Tecnológica. Aunque la programación se desarrolla en Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y en el TEA Tenerife, algunos actos tienen lugar en espacios abiertos como los patios y zonas exteriores", indica el regidor. Por lo tanto, Tecnológica, que iba a llevarse a cabo del 19 al 22 de marzo, finalmente tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo.

Bermúdez aclara que este aplazamiento afecta a la totalidad del evento de Tecnológica Santa Cruz, es decir, a su tradicional sesión de charlas estrella y a la programación paralela compuesta por TecnoEduca, TecnoLabs, TecnoFight, TecnoHack y TecnoPlay. "Tras las consultas pertinentes y visto el avance de la borrasca y la previsión para estos días, se ha tomado la decisión de aplazar la totalidad de Tecnológica Santa Cruz por dichos motivos meteorológicos".

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informa de que las autoridades recomiendan que tras el avance de la borrasca Therese y la previsión de una especial incidencia en la capital tinerfeña, con lluvias intensas y viento, se considera que la seguridad de las personas es lo primero, "por lo que hemos decidido aplazar todas las actividades de Tecnológica".

"El sentido de la responsabilidad y la seguridad tanto de las personas que participan en Tecnológica como del público que asiste, nos ha hecho tomar esta difícil decisión, aunque ya estamos trabajando en la operativa para las nuevas. En próximos días daremos a conocer más información al respecto, pero mantendremos la misma estructura de eventos y horarios".

Las personas que habían adquirido entradas o se habían inscrito a las actividades de Tecnológica Santa Cruz podrán devolver sus entradas y se les devolverá. "Toda esta operativa la comunicaremos puntualmente en próximos días. Al igual, nos pondremos en contacto con todas las personas inscritas o que hayan sacado sus entradas para cualquiera de los eventos por si desean mantenerlas de cara a la nueva fecha", añade.

Recuerda que a lo largo de los 15 años de historia de Tecnológica, el Ayuntamiento sólo se ha visto obligado a tomar esta decisión en dos ocasiones, en 2020 con motivo de la pandemia del Covid y su consiguiente confinamiento de la población, y en esta decimoquinta edición por motivos meteorológicos.

Tecnológica Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las personas interesadas en ampliar información pueden acceder a la web ww.tecnologicasantacruz.com.