El Monumento a los Caídos y la puerta del Heliodoro, entre los veinte elementos intocables en Santa Cruz de Tenerife

El nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, aprobado inicialmente el pasado 28 de enero y que se encuentra actualmente en exposición pública, incluye una veintena de elementos urbanos de la ciudad que con este documento se convierten en «intocables». Entre éstos se encuentran, por ejemplo, el Monumento a los Caídos, la antigua puerta de Herradura del estadio Heliodoro Rodríguez López, la fuente de la Alameda y varias esculturas de la ciudad.

El Ayuntamiento chicharrero, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dirige la concejala Zaida González (PP), blinda la protección de estos 20 elementos urbanos por sus «valores históricos, estéticos y culturales», con el objetivo de que sigan formando parte del paisaje de Santa Cruz y de que ninguna intervención, decisión u obra en la ciudad pueda afectarles. Según el Consistorio capitalino, estos elementos contribuyen a la estética del entorno en el que se ubican y, además, cuentan con valores históricos y culturales propios que «deben ser conservados como parte del patrimonio del municipio».

Elementos urbanos

Los veinte elementos urbanos incluidos en el nuevo catálogo son: el Monumento a los Caídos de la plaza de España, la antigua puerta de Herradura del estadio Heliodoro Rodríguez López, la fuente de Isabel II, la fuente de la Alameda del Duque de Santa Elena, el busto de Juan Bautista Antequera y Bobadilla, el monumento a Ireneo González, el busto de José Francisco Morazán Quesada, y las esculturas Siete Islas, Gran cabeza africana, La Primavera y El Verano, El reloj de la muerte, Hombre, Móvil de Francisco Sobrino, Femme Bouteille, sin título de Andreu Alfaro, sin título de Feliciano Hernández, Lady Tenerife, Móvil de Eusebio Sempere, Macla y La mujer de la estrella.

El catálogo señala que la obra de la plaza de España es una muestra de la arquitectura monumental franquista

Monumento a los Caídos

El Monumento a los Caídos se protege, según se indica en el nuevo catálogo, por su valor artístico como obra de Enrique Cejas Zaldívar y Alonso de Mesa, y porque «aporta monumentalidad y calidad compositiva al paisaje urbano de la plaza de España», donde se ubica. Se construyó a raíz del concurso convocado a comienzos de 1944 por el general García Escámez, para que se levantara un monumento a los caídos de Santa Cruz de Tenerife «en la Guerra de Liberación Nacional». El de la plaza de España «constituye una muestra de la arquitectura monumental franquista, con influencias de la arquitectura fascista italiana», se indica en el catálogo.

Antigua puerta de Herradura del estadio Heliodoro Rodríguez López. / María Pisaca

Puerta de Herradura del Heliodoro

La conocida como Puerta de Herradura es el único vestigio original del antiguo estadio inaugurado en 1950 en Santa Cruz, rebautizado en 1952 como estadio Heliodoro Rodríguez López. Su diseño responde a una estética historicista con elementos clásicos reinterpretados, como el escudo esculpido, los óculos decorativos y las pilastras, «reflejo del lenguaje arquitectónico institucional del franquismo». Fue concebida como acceso principal y símbolo representativo del estadio.

Tras las grandes remodelaciones del recinto en los años noventa, la puerta fue conservada como «hito con valor histórico y emocional para la ciudad y su afición». En el catálogo se establece que su protección queda justificada por su «valor histórico y arquitectónico» como elemento remanente del antiguo Estadio de Tenerife, que conserva la puerta de acceso en herradura y aporta singularidad al paisaje urbano de la transitada avenida San Sebastián.

Fuente de Isabel II

La protección de la fuente de Isabel II, situada en la calle de La Marina, «queda justificada» por su valor histórico y artístico como obra de Pedro Maffiote. «Constituye un ejemplo representativo de la escultura urbana decimonónica y aporta identidad y continuidad histórica al entorno de la Plaza de Isabel II». Después de varios intentos infructuosos para construir una fuente en el barrio del Toscal, en 1844 se señaló su emplazamiento en la parte alta de la calle de La Marina, en una plazoleta que dominaba el castillo de San Pedro, hoy denominada Plaza de Isabel II.

Lady Tenerife, La gran cabeza africana, Siete Islas y La mujer de la estrella son algunas de las esculturas protegidas

Fuente de la Alameda

El catálogo justifica la protección de la fuente de la Alameda del Duque de Santa Elena por su valor histórico y artístico como pieza ornamental vinculada al trazado original de la Alameda, «contribuyendo a la configuración paisajística y memoria histórica del entorno urbano». Esta fuente fue encargada en el año 1787, durante el proyecto de la Alameda promovido por el Marqués de Branciforte y diseñadores como el ingeniero militar Andrés Amat de Tortosa .

Tallada en mármol blanco de Carrara y proveniente de Génova, fue diseñada como elemento ornamental central de la Alameda, que respondía a modelos ilustrados de paseo urbano. Con el tiempo, se la denominó popularmente Fuente de los Delfines debido a la figura de tres delfines que coronaban la pila central. «Simboliza tanto el poder decorativo del siglo XVIII como el vínculo que la ciudad mantenía con el mar y el Puerto», detalla el catálogo.

Busto de Juan Bautista Antequera y Bobadilla

El busto de Juan Bautista Antequera y Bobadilla (1823–1890), vicealmirante y ministro de Marina, se encuentra en la avenida de Anaga. Fue erigido en 1977 por iniciativa del periódico ELDÍA para homenajear su papel como impulsor de la modernización naval española y como primer comandante en dar la vuelta al mundo con la fragata Numancia. La escultura destaca la vinculación de Canarias con la tradición naval y «honra a una figura relevante tanto para la historia militar como para la identidad local». «Su protección queda justificada por su valor artístico y conmemorativo, al tratarse de un homenaje escultórico que aporta identidad histórica al entorno urbano de la avenida de Anaga».

Busto de José Francisco Morazán Quesada

El busto de José Francisco Morazán Quesada, ubicado en la confluencia de la calle República de Honduras con la avenida de Anaga, fue instalado en 1982 como homenaje al político y militar hondureño, defensor del republicanismo y la unión centroamericana en el siglo XIX. «Su presencia simboliza los lazos históricos entre Canarias y América Latina, especialmente con Centroamérica, donde existió una importante emigración canaria», se apunta en el nuevo catálogo.

Monumeto a Ireneo González

El monumento a Ireneo González Hernández fue instalado como homenaje al gramático, pedagogo y escritor canario tras su fallecimiento en 1918. El Ayuntamiento de Santa Cruz decidió renombrar la antigua plaza de La Constructora con su nombre y erigir allí su busto, «lo que refleja el alto reconocimiento que recibió por su labor en la enseñanza y la gramática del idioma». Su protección «queda justificada» por su valor artístico y conmemorativo como homenaje a una figura destacada del ámbito cultural local.

Plaza del Príncipe

Las esculturas de La Primavera y El Verano, junto a los catorce jarrones de mármol, fueron incorporadas a la plaza del Príncipe entre 1866 y 1867, en pleno auge del gusto neoclásico. «Donadas por el alcalde Manuel García Calveras y encargadas en Génova, reflejan el interés por embellecer los espacios públicos con arte de inspiración clásica. Estas piezas simbolizan el ciclo de las estaciones y representan el ideal ilustrado de armonía entre naturaleza, arte y ciudad».

Esculturas

La protección del resto de esculturas citadas, situadas en diferentes zonas de la capital chicharrera, como la plaza del Patriotismo, avenida de los Reyes Católicos, plaza de la República Dominicana, avenida de Los Asuncionistas, Rambla de Santa Cruz, Urbanización Anaga, avenida de Anaga, Parque de Las Indias y Colegio de Arquitectos de Canarias, «queda justificada», según el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife, por su valor artístico como obra perteneciente a la Exposición Internacional de Esculturas en la Calle.