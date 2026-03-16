El descubrimiento de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife: otras 32 casas más protegidas

El nuevo Catálogo de Protección de Santa Cruz de Tenerife, aprobado de forma inicial el pasado 28 de enero y que se encuentra actualmente en exposición pública, recoge un total de 787 bienes arquitectónicos de titularidad pública y privada, en los que, a partir de ahora y relación a la ejecución de obras, poco se podrá hacer. Entre éstos se encuentran 32 casas ubicadas en distintos puntos de la ciudad que fueron descubiertas por los técnicos durante los trabajos de análisis y las visitas a campo, pues no se encontraban en el borrador inicial, elaborado en 2020. El Ayuntamiento chicharrero ha considerado que esta treintena de viviendas también deben ser protegidas.

En concreto, se encuentran ubicadas en los barrios de El Perú, en la calle Leocadio Machado; La Alegría, en la calle Ceres;La Salud, en la avenida Venezuela; Uruguay, en la calle Febles Campos; Salamanca, en las calles Prosperidad, San Cristóbal, del Perdón y Calvo Sotelo; La Salle, en las calles Poeta Pedro Bethencourt, Antonio Nebrija, Lope de Vega, San Sebastián; Cuatro Torres, en la calle Fernández Navarro; Zona Centro, en las calles Jesús Nazareno, Milicias Garachico y San Francisco; y El Toscal, en la calle San Francisco Javier.

Vivienda protegida en la calle Prosperidad. / María Pisaca

«De la aplicación de los criterios de catalogación y de calidad paisajística adoptados, y con el objetivo de favorecer siempre la imagen de conjunto y garantizar la autenticidad del contexto urbano, en el transcurrir de los trabajos de análisis y visitas a campo, se han encontrado algunos inmuebles de misma tipología, estilos y características que sus aledaños protegidos, pero que no estaban propuestos en el borrador del catálogo. En estas situaciones se entiende que queda justificada la catalogación y se ha procedido su inclusión en este documento de aprobación inicial», se explica en el anexo del Catálogo de Protección del municipio chicharrero.

Suspensión de licencias

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha suspendido el otorgamiento de licencias para parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición en todos los bienes incluidos en el catálogo, a excepción de aquellas destinadas a conservación y mantenimiento. Esta medida se extinguirá con la aprobación definitiva del citado documento y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años, según lo ha comunicado la Gerencia Municipal de Urbanismo.