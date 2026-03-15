La rehabilitación de viviendas del plan 2018-21 de Santa Cruz de Tenerife, ejecutada a la mitad

La concejala de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ana Belén Mesa, explicó en comisión municipal la situación actual del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) correspondiente al periodo 2018-2021, tras las críticas formuladas por la portavoz del PSOE en el consistorio, Patricia Hernández. Durante su intervención, la responsable municipal reconoció que el plan se encuentra ejecutado aproximadamente al 50%, aunque defendió que el programa continúa avanzando en distintas fases y mantiene su objetivo de mejorar 1.570 viviendas en la capital tinerfeña.

Mesa detalló que el plan contempla una inversión global de 28,8 millones de euros destinada a actuaciones de rehabilitación en diferentes barrios distribuidos en los cinco distritos de la ciudad. Las intervenciones se desarrollan en zonas como Santa María del Mar, Miramar, La Salud, La Victoria, García Escámez, Barriada Cepsa, Ofra y Los Gladiolos, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios y contribuir a la regeneración urbana de estos entornos.

Según los datos expuestos por la concejala, una parte relevante de las actuaciones previstas ya se ha completado. En concreto, se han finalizado las obras en 44 edificios, lo que ha permitido rehabilitar 758 viviendas. Esta cifra representa cerca de la mitad del total contemplado en el programa, por lo que, según Mesa, ya se está produciendo un impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos beneficiados por estas intervenciones.

La portavoz socialistas, Patricia Hernández, lamentó la concreción en los datos aportados por la concejala de Viviendas Municipales, sin precisar actuaciones concretas en función de los proyectos desarrollados, para echar de menos en que en la intervención de Belén Mesa se pasara por alto el estado de las obras ARRU correspondiente al ejercicio 2013-2016 y que todavía se llevan a cabo.

La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, dice que todavía está activo el plan anterior y demanda transparencia

La exalcaldesa reclamó seguir el modelo de otras administraciones como el Cabildo que explone en la web sus planes plurianuales –una obligación legal, incidió Patria Hernández– para pedir celebridad a Viviendas Municipales porque en determinados programas de mejora no solo está el dinero de las administraciones que participan sino que incluso los vecinos han hecho sus aportaciones y aún así no se avanza para poner en marcha las rehabilitaciones.

Belén Mesa se refirió a las 758 actuaciones finalizadas del plan 2018-21, que se se suman otras que se encuentran en fase avanzada de ejecución. En la actualidad, cinco edificios más, que agrupan 56 viviendas, están en su tramo final de obras en los barrios de Santa María del Mar y Miramar. Además, el Ayuntamiento continúa impulsando nuevas actuaciones que ya han sido adjudicadas y que se encuentran en proceso de inicio o ejecución. En este caso se trata de 19 edificios con 160 viviendas situadas principalmente en el barrio de La Salud.

El programa también avanza en fases administrativas previas a la ejecución. El área de Viviendas Municipales dispone ya de proyectos redactados para 28 edificios adicionales, lo que supone 422 viviendas que se encuentran pendientes de licitación de obra. Estas futuras actuaciones se distribuyen entre barrios como La Salud, García Escámez, Ofra y Los Gladiolos.

A ello se añade un último bloque de intervenciones en fase inicial de tramitación. Actualmente hay 15 edificios, con un total de 174 viviendas, en proceso de licitación de proyecto. Estas actuaciones permitirán seguir ampliando el número de inmuebles incluidos en el programa, especialmente en zonas como Miramar y La Victoria.

Belén Mesa también explicó que el desarrollo del programa se produce en un contexto complejo para el sector de la construcción por la dificultad real para encontrar profesionales cualificados y empresas disponibles para ejecutar obras de rehabilitación.

En este sentido, recordó que el propio Gobierno central ha ampliado los plazos de ejecución en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, reconociendo que los programas de regeneración urbana de esta envergadura requieren más tiempo para completarse. Mientras que inicialmente estaban concebidos para desarrollarse en cuatro años, ahora pueden extenderse hasta ocho e incluso diez años en determinados casos.

A pesar de estas circunstancias, Mesa defendió que el Ayuntamiento continúa avanzando para culminar el conjunto de actuaciones previstas. El objetivo municipal es que, durante el ejercicio 2027, todas las viviendas incluidas en el programa ARRU se encuentren ya en ejecución en sus diferentes fases.

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La concejala de Viviendas Municipales recordó que actualmente el Ayuntamiento desarrolla además el programa ERRP 2022-2025, que moviliza cerca de 41 millones de euros destinados a nuevas actuaciones de rehabilitación en barrios como Añaza y Los Gladiolos. Asimismo, el consistorio trabaja para incorporar nuevos barrios a futuros planes de rehabilitación. Entre ellos figura Juan XXIII, donde se pretende desarrollar por primera vez un programa integral de mejora de viviendas.