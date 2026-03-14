Los vecinos de Anaga toman los pasos de peatones de Cruz del Carmen para bloquear el tráfico: “No nos van a callar”

Quien pasara por Cruz del Carmen a eso de la 13:10 de este sábado podía pensar que los vecinos de la zona estaban recreando la icónica foto de Los Beatles en el paso de peatones de Abbey Road en Londres. Sin embargo, una buena parte de los residentes de Anaga quería con ese gesto simbólico ir mucho más allá: encontrar una forma de molestar y bloquear a los cientos -quizás miles- de coches que pasan a diario por la TF-12 y que les generan “inseguridad, retrasos y quebraderos de cabeza”.

Los distintos colectivos de la zona habían convocado una concentración en Cruz del Carmen con la que querían interrumpir el tráfico de 11:00 a 13:00 horas para protestar en contra de la masificación turística y para exigir una regulación efectiva de la circulación.

Sin embargo, para su sorpresa, en esa franja horaria apenas pasaron vehículos por esta vía, que se suele colapsar incluso entre semana. Lo que ocurría es que la Guardia Civil había cortado el acceso y estaba desviando el tráfico por Los Batanes, por lo que los visitantes ni siquiera se topaban con las protestas.

Un agente de la Guardia Civil hablando con un conductor. / Andrés Gutiérrez

Los vecinos no se dieron por vencidos e idearon una fórmula para hacerse oír. Esperaron hasta la 13:00, hora de finalización prevista, para cruzar en masa por los pasos de peatones y de forma ininterrumpida. “Que no se vaya nadie, no nos van a callar”, aseguraba una de las manifestantes, que además animaba al resto -más de cien personas- a quedarse en la zona.

De esta forma, consiguieron lo que buscaban. Coches de alquiler, bicicletas y otros vehículos comenzaron a hacer cola mientras ellos desfilaban por el paso de cebra sin dar tregua. “Nosotros vivimos este colapso día a día y no les vemos aquí”, afeó una de las vecinas a un agente.

Manifestación en Anaga /

Si la Administración no les ofrece una respuesta ajustada a sus demandas, advierten que volverán a salir a la calle y que esta vez no será en Anaga.