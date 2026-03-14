SOS del alcalde de Santa Cruz de Tenerife a la embajadora de Alemania para tirar el hotel de Añaza

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), pide ayuda a la embajadora de Alemania en España, María Margarete Gosse, para poder desbloquear el expediente de demolición del peligroso hotel abandonado en la costa del Distrito Suroeste.

El regidor chicharrero ha remitido una carta a Gosse solicitando su colaboración para poder notificar la expropiación del conocido como ‘mamotreto de Añaza’ o ‘edificio de la muerte’ a sus más de 760 propietarios alemanes, un paso necesario para poder ejecutar el derribo. «Me dirijo a usted desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación a un expediente de expropiación administrativa necesario para resolver una situación de gran impacto en nuestro municipio», indica Bermúdez en el escrito.

Y es que cuando ya parecía que el Consistorio chicharrero había derribado todos los obstáculos para poder, por fin, tras ocho años de tramitación administrativa, tirar este edificio, en el que se han producido numerosos accidentes –el último, en diciembre, en el que falleció una menor–, el expediente vuelve a quedar bloqueado por un problema de notificación.

El Ayuntamiento debe comunicar a los 900 propietarios del hotel, la mayoría alemanes, su expropiación, por la que, además, no recibirán ni un solo euro, ya que Santa Cruz asume el coste de la demolición, 2,3 millones de euros. En estos procedimientos, cuando es imposible localizar a los afectados, la notificación se realiza a través del boletín oficial correspondiente. Sin embargo, en Alemania, y según explica la Corporación local chicharrera, esto no es posible.

Carta

En la carta, Bermúdez solicita formalmente la colaboración de la embajadora de Alemania «en el proceso de notificación a un importante número de interesados de nacionalidad extranjera». Le explica que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere derribar un hotel inacabado que comenzó a construirse en los años 70 en la costa del municipio, formado por 741 habitaciones. «Lamentablemente, debido a su envergadura y estado de abandono, se ha convertido en un punto de riesgo, habiéndose registrado en el lugar numerosos accidentes de visitantes curiosos y un número indeterminado de suicidios», agrega.

El alcalde le detalla que tras la caducidad de la licencia, en 2017, el Ayuntamiento se ha empeñado en demoler este edificio, para proceder a la renaturalización del entorno. «El problema de seguridad nos obliga a actuar con la mayor celeridad posible. Ya tenemos un proyecto de derribo y una subvención del Gobierno de Canarias para su financiación, siendo urgente la necesidad de disponer, mediante la expropiación, de la titularidad del inmueble previa a la definitiva actuación subsidiaria de derribo, ante la histórica inactividad de la propiedad en esta materia», afirma Bermúdez en la carta. Los propietarios tienen diferentes nacionalidades: de Alemania, Suiza, Liechtenstein, Finlandia y España.

«Teniendo en cuenta el elevado número de ciudadanos alemanes a los que es preciso notificar la expropiación y la complejidad formal del procedimiento por el que se han de practicar tales notificaciones, se solicita su colaboración en aras de lograr la máxima eficacia administrativa y la mayor seguridad jurídica del procedimiento», le indica el alcalde de Santa Cruz de Tenerife a la embajadora de Alemania. El Ayuntamiento chicharrero confía en obtener una respuesta lo antes posible para poder desbloquear este procedimiento y poder ejecutar la demolición del hotel de Añaza.

Antecedentes

Este bloque de hormigón de 22 plantas comenzó a construirse en 1973. En aquel entonces, el suelo se calificó como residencial turístico. La idea era construir un aparthotel de 741 apartamentos y un viario de acceso que nunca se ejecutó. Las obras del hotel se paralizaron dos años después. El inmueble lleva abandonado más de medio siglo.