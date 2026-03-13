Santa Cruz de Tenerife toma el control de los cementerios para corregir "importantes deficiencias"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tomará el control de los cementerios del municipio, para corregir las «importantes deficiencias detectadas» en los informes elaborados por la empresa pública Gesplan sobre el estado de los mismos. Así lo anunció ayer el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, durante una Comisión de Control y a raíz de la comparecencia solicitada por el edil socialista Florentino Guzmán Plasencia, quien reclamó una solución urgente para los camposantos. Asimismo, y según indicó Tarife, se estudiará recuperar la tasa que se cobraba a los vecinos por el mantenimiento de las tumbas y de los nichos.

De la gestión de los cementerios de la capital tinerfeña se encarga, desde los años 90, Cetensa, empresa a la que el Consistorio chicharrero adjudicó, por un plazo de 30 años, la prestación de este servicio municipal. El principal camposanto de la ciudad es Santa Lastenia, pero este contrato también incluye las necrópolis de Taganana, Igueste y La Gallega, además de la de la playa de Las Teresitas y la de San Rafael y San Roque, en las que ya no se realizan entierros.

El área de Servicios Públicos, teniendo en cuenta que la concesión a Cetensa llegaba a su fin, encargó en el verano de 2024 un estudio a la empresa pública Gesplan sobre el estado de los cementerios de Santa Cruz, a raíz del cual el Consistorio tomaría una decisión sobre la gestión de este servicio.

¿Restos humanos visibles en las tumbas?

Tarife informó ayer, durante la Comisión de Control, de que el Ayuntamiento chicharrero ya cuenta con este informe . En éste se alerta de la existencia de «importantes deficiencias en los cementerios», fundamentalmente, en los de Santa Lastesia y Taganana, relacionadas con problemas de humedad, accesibilidad, desprendimientos, y rotura de tumbas y nichos. Eso sí, y a raíz de las declaraciones realizadas por el concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, el edil de Servicios Públicos quiso dejar claro que, según Cetensa, no es cierto que «debido a estas roturas se vean restos humanos en las tumbas».

Contrato muy antiguo

El también primer teniente de alcalde explicó que debido a que el contrato con Cetensa es «muy antiguo», en éste no se contemplan las partidas suficientes destinadas a inversión para mejorar el estado de los camposantos. Por todo ello, apuntó Tarife, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de asumir la gestión de los cementerios, «a través de Gesplan», con el fin de resolver todas las deficiencias detectadas y hasta que se convoque una nueva licitación, para la que aún no hay fecha. La previsión es que el Consistorio tome el control de los camposantos a partir de julio, según lo indicó el edil.

Para la ejecución de todos los trabajos de mejora que se deben llevar a cabo, el primer teniente de alcalde señaló que se solicitará financiación al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife.

Tasa

Una vez que el Ayuntamiento asuma el control de los camposantos de Santa Cruz, éste también estudiará la recuperación de la tasa por el mantenimiento de los nichos y tumbas, que el Consistorio dejó de cobrar a los vecinos, lo que lo llevó a enfrentarse a Cetensa ante los tribunales durante varios años. La empresa ganó todos los pleitos y el Ayuntamiento ha tenido que pagar millones a Cetensa por una tasa que antes abonaban los ciudadanas.

«Que el Ayuntamiento no esté cobrando esta tasa es una anomalía. En su momento, se tomó la decisión de suprimirla, algo con lo que no estoy de acuerdo. Precisamente, esto ha mermado la capacidad de inversión en los camposantos. Por eso, se analizará su recuperación. Lo que no es lógico es que se cobre a los vecinos por el servicio del agua, por ejemplo, y no por el de los cementerios», manifestó Carlos Tarife. El también edil de Planificación Estratégica recordó que, por ejemplo, para los nichos normales la tasa era solo de nueve euros al año.

Giro de 180 grados

Aseveró que ha llegado el momento de resolver y «ordenar toda esta situación». «Debemos corregir las deficiencias y estudiar si se recupera el cobro de esta tasa. Le daremos un giro de 180 grados a la situación de los cementerios en Santa Cruz de Tenerife y elaboraremos un cronograma de actuaciones para mejorarlos», afirmó.