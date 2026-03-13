Santa Cruz de Tenerife abrirá en septiembre el espacio deportivo y lúdico inspirado en el hangar del Air Force One de Donald Trump

El primer centro deportivo y de ocio "abierto pero cubierto" de Santa Cruz de Tenerife abrirá sus puertas en septiembre. Así lo anunciaron este viernes, 13 de marzo, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, durante una visita a la obra de este nuevo espacio, que se construye en el barrio de María Jiménez y que está inspirado en el hangar del Air Force One de Donald Trump, el avión presidencial.

"Se trata de un espacio totalmente novedoso en el municipio, que contará con varias zonas deportivas y parque infantil, y que también podrá ser utilizado para la celebración de actividades culturales y eventos. Es la primera cancha de barrio que estará cubierta y a la vez abierta, protegida de las inclemencias del tiempo y del sol. El responsable del proyecto se inspiró, para la cubierta, en el hangar del avión presidencial, teniendo en cuenta la superficie que ocupa la aeronave", explicó Rivero.

Construcción de la nueva zona lúdica y deportiva en María Jiménez. / Arturo Jiménez

Éste admitió que la finalización de los trabajos, prevista para junio de este año, sufrirá un retraso debido, fundamentalmente, a "problemas de suministro" de los materiales necesarios para construir la cubierta, "los cuales proceden de Francia". "Pero ya está todo resuelto y pronto los tendremos aquí", aclaró el concejal de Infraestructuras. Éste indicó que la previsión es que el polideportivo de María Jiménez abra sus puertas en septiembre.

El alcalde recordó que esta obra, que se inició en el verano del año pasado, ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros. Destacó que se trata de un centro deportivo y de ocio "muy completo", con el que el Ayuntamiento chicharrero salda una deuda con el barrio de Maria Jiménez, pues no contaba con ningún espacio deportivo "abierto". "Éste, además, se caracterizará por disponer de una zona cubierta que generará sombra y que protegerá a los ciudadanos de la lluvia, convirtiéndose en la primera cancha de este tipo en el municipio", apuntó el regidor.

¿Cómo será el centro lúdico y deportivo de María Jiménez?

El nuevo espacio lúdico y deportivo de María Jiménez, en el Distrito de Anaga, ocupa una superficie de 3.200 metros cuadrados. Contará con parque infantil, cancha cubierta de uso libre, espacios de sombra, área de calistenia, zona de estancia, campos de bola canaria y jardines con flora autóctona. "Además, se podrán realizar eventos y actividades culturales y de ocio. Nuestra idea es que este lugar se convierta en un punto de encuentro en María Jiménez, al que vengan las familias", insistió el concejal de Infraestructuras.

Construcción de la nueva zona lúdica y deportiva en María Jiménez. / Arturo Jiménez

Una cubierta innovadora

Con respecto a la "innovadora" cubierta con la que contará este nuevo espacio, Javier Rivero señaló que no es una estructura que se pueda encontrar normalmente en polideportivos, "pues suelen ser más planas". "Optamos por esta alternativa de modo curvo para reducir el impacto paisajístico y también para que los ruidos no molestaran a los vecinos", añadió el edil.

Viviendas

Por otra parte, el alcalde de Santa Cruz aprovechó para recordar que justo al lado de esta nueva zona de ocio y deporte, el Ayuntamiento está construyendo 37 nuevas viviendas para destinarlas al alquiler social. José Manuel Bermúdez prevé que estas se puedan entregar entre enero y febrero del próximo año.