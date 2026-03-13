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El escritor David Ucles, crítico con el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

Invita a los tinerfeños a luchar para quitar la estatua de la vía pública

Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El escritor David Ucles, que se encuentra en Tenerife con motivo de la celebración del festival Tenerife Noir, se ha mostrado crítico con la presencia de la estatua del monumento a Franco de la capital chicharrera.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Ucles ha lamentado que aún continúe en pie. De hecho, solo hay que leer el título de su publicación para entender lo que él mismo cuenta en el vídeo: "En unos días esta inmunda escultura cumple sesenta años en Tenerife. Es una buena efeméride para fundirla. ¿No os parece?"

"En Santa Cruz de Tenerife tenemos un monumento mastodóntico dedicado a Franco... ¿No sé qué sigue haciendo aquí esta estatua, tinerfeños? Algo me tenéis que explicar".

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El escritor concluye su vídeo invitando a los tinerfeños a luchar para "quitar esto de aquí, está en una vía pública. No tiene sentido".

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