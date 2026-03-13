Convenio entre administraciones para crear el primer Centro de Formación Naval en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
El nuevo Centro de Formación Industrial y Naval estará ubicado en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y "multiplicará el empleo de calidad"
El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, la Autoridad Portuaria y la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías (Femete) firmaron este viernes, 13 de marzo, un convenio de colaboración para crear el primer Centro de Formación Industrial y Naval en el Puerto chicharrero.
Según explicó el vicepresidente del Ejecutivo canario, Manuel Domínguez, se pondrá en marcha un centro de cualificación profesional para impulsar la formación en sectores estratégicos como el metalúrgico y el náutico-industrial. Señaló que este convenio tiene como objetivo aprovechar un espacio estratégico como es el Puerto de Santa Cruz de Tenerife para la implantación de un inmueble que promueva la creación de empleo cualificado.
Domínguez añadió que con la firma de este protocolo de actuación se lanza un mensaje "muy claro", especialmente a los jóvenes, que "encontrarán en el futuro, en este centro, una puerta de entrada a empleos estables y bien cualificados". "La creación de este centro, apoyada desde el máximo consenso institucional y en estrecha colaboración con el sector, encaja plenamente en nuestro objetivo de diversificar la economía canaria y reforzar un tejido productivo más moderno y competitivo", apuntó.
Esta instalación se ubicará en la Dársena Pesquera de la capital tinerfeña. Inicialmente, ocupará una superficie de unos 2.900 metros cuadrados, "aunque en pocos años se ampliarían hasta los 9.500 metros cuadrados", según lo ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez. "Allí se ofrecerán itinerarios completos y complejos para nuevas cualificaciones con certificaciones internacionales en actividades como mecánica y mecanizado, soldadura y técnicas de unión de metales, manejo de herramientas industriales, frío industrial, instrumentación industrial, mantenimiento de aerogeneradores (eólica), energías renovables, cursos básicos en Tarjeta Profesional de la Construcción y del Metal o en Prevención de Riesgos Laborales".
La presidenta del Cabildo Rosa Dávila, destacó el "enorme potencial" de Tenerife en ámbitos como la industria vinculada al metal, la innovación, tecnología y, especialmente, en todo lo relacionado con la economía azul. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, manifestó que para la capital chicharrera es una magnífica noticia que "nuestro municipio pueda contar con un centro de formación y cualificación profesional en materias ligadas a la náutica y la metalurgia". "La diversificación de la economía redunda en la creación de empleo y poder formar a hombres y mujeres en sectores que están demandado una mano de obra cualificada, no solo es un deber para la administración pública sino también una obligación".
El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, resaltó que la puesta en marcha del futuro Centro de Formación Industrial y Naval de Canarias representa un paso decisivo para situar a Tenerife y al conjunto del Archipiélago como un referente nacional en capacitación técnica e industrial. En este sentido, subrayó que este proyecto multiplicará el empleo de calidad, fortalecerá el crecimiento de sectores emergentes y contribuirá al desarrollo económico y sostenible de las islas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife planea una guagua ‘ascensor’ que una los barrios del Suroeste
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- El Vaticano inspecciona en Tenerife el puerto donde finalizará el viaje del Papa a España
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife será más 'cómoda' y accesible a partir del 30 de abril
- Santa Cruz de Tenerife se prepara ante una eventual erupción volcánica
- Santa Cruz inicia la plantación de los nuevos árboles para la Rambla tras eliminar 21 ejemplares
- Santa Cruz de Tenerife recuperará el polémico debate sobre la apertura comercial los domingos antes del verano