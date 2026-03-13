Convenio entre administraciones para crear el primer Centro de Formación Naval en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, la Autoridad Portuaria y la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías (Femete) firmaron este viernes, 13 de marzo, un convenio de colaboración para crear el primer Centro de Formación Industrial y Naval en el Puerto chicharrero.

Según explicó el vicepresidente del Ejecutivo canario, Manuel Domínguez, se pondrá en marcha un centro de cualificación profesional para impulsar la formación en sectores estratégicos como el metalúrgico y el náutico-industrial. Señaló que este convenio tiene como objetivo aprovechar un espacio estratégico como es el Puerto de Santa Cruz de Tenerife para la implantación de un inmueble que promueva la creación de empleo cualificado.

Domínguez añadió que con la firma de este protocolo de actuación se lanza un mensaje "muy claro", especialmente a los jóvenes, que "encontrarán en el futuro, en este centro, una puerta de entrada a empleos estables y bien cualificados". "La creación de este centro, apoyada desde el máximo consenso institucional y en estrecha colaboración con el sector, encaja plenamente en nuestro objetivo de diversificar la economía canaria y reforzar un tejido productivo más moderno y competitivo", apuntó.

Esta instalación se ubicará en la Dársena Pesquera de la capital tinerfeña. Inicialmente, ocupará una superficie de unos 2.900 metros cuadrados, "aunque en pocos años se ampliarían hasta los 9.500 metros cuadrados", según lo ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez. "Allí se ofrecerán itinerarios completos y complejos para nuevas cualificaciones con certificaciones internacionales en actividades como mecánica y mecanizado, soldadura y técnicas de unión de metales, manejo de herramientas industriales, frío industrial, instrumentación industrial, mantenimiento de aerogeneradores (eólica), energías renovables, cursos básicos en Tarjeta Profesional de la Construcción y del Metal o en Prevención de Riesgos Laborales".

La presidenta del Cabildo Rosa Dávila, destacó el "enorme potencial" de Tenerife en ámbitos como la industria vinculada al metal, la innovación, tecnología y, especialmente, en todo lo relacionado con la economía azul. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, manifestó que para la capital chicharrera es una magnífica noticia que "nuestro municipio pueda contar con un centro de formación y cualificación profesional en materias ligadas a la náutica y la metalurgia". "La diversificación de la economía redunda en la creación de empleo y poder formar a hombres y mujeres en sectores que están demandado una mano de obra cualificada, no solo es un deber para la administración pública sino también una obligación".

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, resaltó que la puesta en marcha del futuro Centro de Formación Industrial y Naval de Canarias representa un paso decisivo para situar a Tenerife y al conjunto del Archipiélago como un referente nacional en capacitación técnica e industrial. En este sentido, subrayó que este proyecto multiplicará el empleo de calidad, fortalecerá el crecimiento de sectores emergentes y contribuirá al desarrollo económico y sostenible de las islas".