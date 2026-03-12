Restos a la intemperie y techos caídos: el cementerio de Taganana clama por una intervención urgente

Vecinos de Taganana se muestran perplejos porque tengan que exigir el mantenimiento de su cementerio en vez de que el ayuntamiento se encargue de evitar el abandono. «¿Ellos no ven cómo está?», se pregunta Luján González, presidente de la asociación vecinal La Voz del Valle, del referido pueblo.

Las diferencias de criterios entre vecinos y administración son tantas como kilómetros separan Taganana del centro de Santa Cruz... Mientras los residentes aseguran que «la parte alta de los nichos se enfondó con restos dentro», una memoria técnica elaborada por Gesplan asegura que «las instalaciones se encuentran en funcionamiento, encontrándose en un notable buen estado de conservación». Claro que el informe aportado fue encargado por la Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife el 8 de julio de 2024.

La concejala del Distrito de Anaga, Gladis de León, apunta que «la semana pasada estaba prácticamente reparado el forjado», pero incide en que «nunca se vieron restos de fallecidos. Era un hueco vacío de la estructura».

Informes técnicos frente a denuncias vecinales

La Concejalía de Servicios Generales, que dirige Carlos Tarife, aporta un estudio sobre el «estado actual de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, edificaciones, unidades de enterramiento y zonas comunes del cementerio de Taganana» y también de Santa Lastenia.

Servicios Generales asegura que fue en mayo de 2025 cuando se conoció «la caída parcial de la cubierta de la zona denominada Patio Derecho», para precisar que desde que se tuvo conocimiento «se solicitó a Cetensa —empresa concesionaria de la gestión y conservación de los cementerios de la capital tinerfeña— la reparación de la zona afectada para el aseguramiento del inmueble». Y asegura que «tras la correspondiente inspección, Cetensa procedió a realizar una reparación urgente —temporal— de la cubierta del Patio Derecho del cementerio».

Los vecinos aseguran que a día de hoy lo único que se ha colocado son unas losas de cemento sobre donde estaban los huecos, sin proceder a la reparación, y temen que los restos mortales acaben a la intemperie por la incidencia de tormentas de viento y agua.

En el informe de Servicios Generales se precisa que «también se detectó la existencia de unas antenas de telecomunicaciones en la cubierta afectada que impedían realizar los trabajos al completo. Tras la identificación y localización de los propietarios de las antenas, en la actualidad Cetensa se encuentra reparando el forjado de la edificación», concluye el documento del área de Carlos Tarife.

Daños estructurales y dudas sobre instalaciones

Los denunciantes del abandono del camposanto de Taganana delimitan las afecciones. Una cosa son los daños estructurales en los techos de los nichos que se construyeron hace más de sesenta años, cuando el cementerio era parroquial y las obras se elaboraron con los materiales de la época, y otra cosa es el casetón que se construyó a posteriori y cuyo techo se cayó y es objeto de la mejora, junto a una pared afectada. Este habitáculo, aunque anexo, está fuera del cementerio, y también comparten su sorpresa porque desconocen quién instaló unas antenas que, en su opinión, dan cobertura telefónica.

La demanda vecinal ha recibido el apoyo del concejal de la oposición socialista Florentino Guzmán Plasencia, quien asegura que «nuestros cementerios no son solares olvidados: son memoria, respeto y dignidad. La conservación no es opcional, es una obligación».

El cementerio del olvido

El presidente de la asociación vecinal La Voz del Valle incide en que «el deterioro del cementerio es más que evidente, máxime cuando se cae el techo», para reiterar al ayuntamiento la necesidad de intervenir porque «aunque es cierto que se han construido nichos nuevos, la realidad es que el 99,99 por ciento están ocupados; si acaso quedan libres serán dos o tres». Insiste en la necesidad de la mejora de la parte antigua y la ampliación del camposanto.

«Han tenido tiempo de mejorarlo poco a poco y no permitir que llegara a esta situación», lamenta el portavoz vecinal, mientras otro residente reitera la necesidad de invertir para ejecutar la reforma. «El único arreglo que se ha hecho en los techos vencidos es la colocación de losas de cemento», reitera.

Problemas de accesibilidad y reclamaciones finales

Vecinos y técnicos de Gesplan coinciden en carencias en la accesibilidad del camposanto, aunque el informe deja por el camino la coletilla de que es la única problemática detectada, para detallar falta de plazas reservadas a personas con movilidad reducida, exceso de pendiente en el acceso peatonal, falta de acceso adaptado a los aseos y la mayor: no existe un servicio adaptado ni un itinerario adaptado que facilite el acceso a la capilla o los nichos.

A nivel de usuario, los vecinos lamentan que un día se puso picón, que ocupa la mayoría del suelo, y desde entonces personas en silla de ruedas o con muletas no pueden acercarse a sus familiares, para reiterar que no se entierre la necesaria rehabilitación del cementerio.