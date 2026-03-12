El Puerto de Santa Cruz de Tenerife trasladará actividades al de Granadilla para reorganizar su espacio y atraer mayor tráfico internacional

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife readaptará su espacio para atraer mayor tráfico internacional. El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, anunció, en una reunión con el presidente de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Pedro Alfonso, que se llevará a cabo una reorganización de la instalación chicharrera para «intentar racionalizar lo mejor posible el suelo del que disponemos» Dicha reorganización incluye el traslado de algunas actividades al Puerto de Granadilla. «Somos conscientes de la limitación de espacios que tiene el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y del incremento de tráficos que se ha producido durante estos últimos años. Por ello, readaptaremos el espacio», apuntó Suárez.

También participaron en este encuentro, celebrado en la CEOE, la Canaries Branch Manager de MSC, Carmen Moreno; el propietario y presidente de Egatesa, Juan Isidro Pelayo, y al director general de la misma compañía, José Juan González. Durante la reunión se analizaron las posibilidades de mejorar la colaboración entre la naviera MSC, los importadores y la Autoridad Portuaria, con el objetivo de ampliar la oferta de espacio en el Puerto de Santa Cruz para operaciones de tráfico internacional. Se abordaron alternativas que permitan garantizar mejores tiempos en la importación de mercancías, especialmente aquellas procedentes de terceros países.

Se valoraron las oportunidades que abre la reordenación de algunos terminales y la liberación de espacio impulsada por el Puerto, «un proceso que permitiría acoger nuevos tráficos internacionales». «Esta adaptación de espacios y mejora de la operativa supondría un avance para los importadores y para los consumidores de la Isla, al facilitar cadenas logísticas más ágiles y eficientes», destacó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.