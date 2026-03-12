El Puerto de Santa Cruz de Tenerife trasladará actividades al de Granadilla para reorganizar su espacio y atraer mayor tráfico internacional
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife anuncia la reorganización del espacio de la instalación chicharrera durante una reunión en la CEOE
El Puerto de Santa Cruz de Tenerife readaptará su espacio para atraer mayor tráfico internacional. El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, anunció, en una reunión con el presidente de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Pedro Alfonso, que se llevará a cabo una reorganización de la instalación chicharrera para «intentar racionalizar lo mejor posible el suelo del que disponemos» Dicha reorganización incluye el traslado de algunas actividades al Puerto de Granadilla. «Somos conscientes de la limitación de espacios que tiene el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y del incremento de tráficos que se ha producido durante estos últimos años. Por ello, readaptaremos el espacio», apuntó Suárez.
También participaron en este encuentro, celebrado en la CEOE, la Canaries Branch Manager de MSC, Carmen Moreno; el propietario y presidente de Egatesa, Juan Isidro Pelayo, y al director general de la misma compañía, José Juan González. Durante la reunión se analizaron las posibilidades de mejorar la colaboración entre la naviera MSC, los importadores y la Autoridad Portuaria, con el objetivo de ampliar la oferta de espacio en el Puerto de Santa Cruz para operaciones de tráfico internacional. Se abordaron alternativas que permitan garantizar mejores tiempos en la importación de mercancías, especialmente aquellas procedentes de terceros países.
Se valoraron las oportunidades que abre la reordenación de algunos terminales y la liberación de espacio impulsada por el Puerto, «un proceso que permitiría acoger nuevos tráficos internacionales». «Esta adaptación de espacios y mejora de la operativa supondría un avance para los importadores y para los consumidores de la Isla, al facilitar cadenas logísticas más ágiles y eficientes», destacó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife planea una guagua ‘ascensor’ que una los barrios del Suroeste
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- El Vaticano inspecciona en Tenerife el puerto donde finalizará el viaje del Papa a España
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife será más 'cómoda' y accesible a partir del 30 de abril
- Santa Cruz de Tenerife se prepara ante una eventual erupción volcánica
- Santa Cruz de Tenerife incoa una sanción contra la empresa de parques y jardines
- Santa Cruz presenta por primera vez su candidatura como Capital Española de la Gastronomía