Los ocho quioscos de la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife vuelven a estar disponibles

Los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, vuelven a estar disponibles. El Ayuntamiento licitará antes de Semana Santa la explotación, por un plazo de cuatro años, de estos quioscos con concesión municipal, que prestan los servicios de comida, bebidas, hamacas, sombrillas y camas bilanesas en esta popular zona de baño chicharrera. Así lo anunció este jueves, 12 de marzo, durante una Comisión de Control, y a raíz de la comparecencia solicitada por Vox, el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, quien prevé que para el verano ya estos chiringuitos tengan nuevos concesionarios.

Rivero explicó que, aunque las actuales concesiones expiraron el pasado mes de febrero, el Consistorio capitalino no ha podido convocar antes la licitación debido a que la tramitación de estos expedientes es complicada, ya que el Ayuntamiento de Santa Cruz tienen que solicitar primero a la Dirección General de Costas la correspondiente autorización. En este sentido, el concejal aseguró que el área de Patrimonio lleva trabajando en este concurso público desde enero del año pasado. "Ahora sí lo tenemos ya todo preparado, por lo que en breve publicaremos en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para los quioscos de Las Teresitas", apuntó el edil.

Dieciocho quioscos

Recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz cuenta con un total de 18 quioscos-cafefetería cuya gestión se adjudica, a través de concesiones municipales, a empresas a cambio del abono de un canon. En la playa de Las Teresitas hay ocho, cuya explotación se licita cada cuatro años, y los otros diez, cuya explotación se licita cada diez años, están ubicados en diferentes puntos del municipio, principalmente, en el centro de la ciudad.

Plaza del Príncipe, Weyler y Parque García Sanabria

Actualmente, también han expirado los contratos de los quioscos con terrazas de la plaza del Príncipe, plaza Weyler y de la parte alta del Parque García Sanabria. Javier Rivero señala, con respecto al primero, que "pronto" se resolverá la licitación. "En este caso, se han presentado varias empresas que pertenencen a un mismo administrador, por lo que estamos estudiando si pueden continuar participando en el concurso", aclara el concejal.

Sobre el local de Weyler, que ha cerrado sus puertas, Javier Rivero aseguró que también antes de Semana Santa se convocará la licitación. Y en relación a la terraza del García Sanabria, conocida como Strasse, ésta se declarará desierta, porque el adjudicatario propuesto por el Ayuntamiento ha renunciado. Eso sí, añadió el edil, se volverá a convocar el concurso público. "Y para mejorarlo, eliminaremos la obligación de realizar la acometida eléctrica por parte de la empresa concesionaria. Nos encargaremos nosotros", aseveró.

Numancia, Tomé Cano y plaza Militar

Los siguientes quioscos municipales de Santa Cruz que estarán disponibles serán los ubicados en Numancia, Tomé Cano y la plaza Militar. "Ya estamos trabajando en los expedientes, porque pronto caducarán los actuales contratos", apuntó Javier Rivero.

"Falta de previsión"

El portavoz de grupo municipal de Vox, Alejandro Gómez, criticó la «falta de previsión» del área de Patrimonio y le instó a tener listas las licitaciones antes de que expiren los contratos, para evitar el cierre de quioscos, como ha ocurrido con el de Weyler.