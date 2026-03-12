Vecinos de Anaga ya no se fían del Cabildo y se manifestarán este sábado en la Cruz del Carmen

«Hemos pasado de vivir en el paraíso a hacerlo en el infierno». Es la sensación de vecinos del Parque Rural de Anaga, que se sienten indefensos ante el incremento de visitantes. «La doctora tarda más de una hora para llegar de Las Mercedes a Casas de la Cumbre», cuenta otro de los históricos dirigentes que en el pasado se batía el cobre por los gestores a los que ahora recrimina el ninguneo. «Estamos hartos de tantas anuncios, promesas e informes del Cabildo».

Ocho asociaciones de vecinos de Anaga ha dicho basta y han convocado una manifestación para este sábado 14 de marzo, de 11:00 a 13 horas, en la Cruz del Carmen. Colectivos como El Til y Pico del Inglés, de Casas de la Cumbre; Mayores Quinteto de Anaga, Nube Gris, de Roque Negro; Roque de las Bodegas, San José de Taborno, Nuestra Señora de Begoña, de Begoña; y La Voz del Valle, de Taganana, junto a muchos vecinos a título personal, secundan este «Anaga no se vende, se ama y se defiende», parafraseando el lema de Canarias tiene un límite.

¿Qué problemas denuncian los vecinos de Anaga?

Movilidad, seguridad vial, transporte público y los servicios básicos centran demandas de los vecinos de Anaga desde hace más de cuatro años. Consideran que el incremento de visitantes y la falta de planificación han agravado problemas históricos del territorio. El Cabildo de Tenerife asegura que muchas de estas cuestiones ya están siendo abordadas mediante inversiones en carreteras, refuerzos del transporte y la futura Estrategia de Movilidad Sostenible y apela incluso al consenso con los vecinos a los que hace partícipe.

¿Qué pasa en la Cruz del Carmen?

Los colectivos vecinales consideran que la Cruz del Carmen se ha convertido en un punto crítico debido al elevado volumen de vehículos. El colapso que se vivía los fines de semana y los festivos ahora es el pan nuestro de cada día. Denuncian atascos constantes, dificultades para acceder a viviendas y negocios, y estacionamientos desordenados que comprometen la seguridad vial. Reclaman una regulación permanente del tráfico que priorice a quienes viven en la zona y evite la saturación turística.

El Cabildo sostiene que ya se están aplicando medidas provisionales y diseña soluciones estructurales. Según la consejera del Medio Natural, existe un dispositivo coordinado entre Policía Autonómica, Policías Locales y Guardia Civil que controla los puntos conflictivos y ha mejorado la circulación en muchos momentos. Además, se estudia junto al Ayuntamiento de La Laguna una regulación del aparcamiento para evitar ocupaciones prolongadas.

¿Qué mejoras reclaman en las carreteras de Anaga?

Los residentes exigen la rectificación de cunetas, crear apartaderos que faciliten el cruce de vehículos y la retirada o modificación de vallas de madera y alertan del riesgo de accidentes y el caos diario.

Desde el Cabildo, el consejero de Carreteras asegura que trabaja en la mejora de cunetas, vallado y apartaderos, incluyendo retranqueos para facilitar el paso de las guaguas. Se han destinado más de 1,5 millones de euros a actuaciones en Anaga y más de 3 millones a rehabilitar la TF-12. Entre los próximos proyectos, mejora del firme en Taganana y el acondicionamiento de márgenes de carretera.

¿Qué demandan en materia de movilidad?

Los vecinos solicitan aclaraciones sobre la limitación de determinadas guaguas turísticas por la TF-12. Consideran que estas decisiones se adoptaron sin suficiente información ni participación ciudadana. Temen que algunas medidas perjudiquen la actividad económica.

El Cabildo defiende que la limitación del tamaño de las guaguas turísticas responde a criterios de seguridad y sostenibilidad, con el objetivo de reducir la presión del tráfico pesado en una carretera especialmente sensible. La consejera de Movilidad explicó que se ha concedido un periodo de transición a las empresas y que todas las medidas se integrarán en la Estrategia de Movilidad Sostenible. Este documento será sometido a participación ciudadana para decidir sobre las propuestas antes de su aprobación definitiva.

¿Qué pasa con el transporte público?

Los habitantes de Taganana, Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas denuncian que el transporte público sigue siendo insuficiente, ya que muchos dependen de la guagua para trabajar, estudiar o ir al médico.

El Cabildo asegura que ya se han introducido mejoras a través de Titsa. Además, se trabaja ayuntamientos en la implantación futura de guaguas lanzaderas, que partirían desde áreas de estacionamiento habilitadas para reducir el tráfico privado en Anaga.

¿Qué alternativas demandan con los aparcamientos?

Los vecinos denuncian la pérdida de estacionamiento con la instalación de barreras. Reclaman nuevos aparcamientos.

El Cabildo plantea la Estrategia de Movilidad Sostenible con bolsas de aparcamientos consensuadas con vecinos y con reservas específicas para residentes. El objetivo es ordenar el estacionamiento, evitar la saturación y mejorar la rotación de vehículos. Paralelamente, se estudia la regulación del aparcamiento en la Cruz del Carmen y su entorno para reducir la presión sobre los espacios disponibles.

¿Los vecinos de Anaga participan en el consenso de las propuestas?

Uno de los principales reproches vecinales, su falta de participación en decisiones. «El 90% de Anaga es privada, no de las administraciones», insisten mientras se sienten atrapados por decisiones políticas.

El Cabildo asegura que el nuevo modelo de gestión se basará precisamente en la participación ciudadana. El borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible será presentado públicamente y sometido a consulta para que los vecinos puedan aportar propuestas, sugerencias y modificaciones. La institución insiste en que el objetivo final es mejorar la calidad de vida en Anaga con una movilidad más segura, ordenada y sostenible.