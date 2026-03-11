Tecnológica Santa Cruz cumple 15 años con una programación de más de 30 actividades

Tecnológica Santa Cruz alcanza su edición número 15 en la que, con motivo de su aniversario, pondrá en liza más de una treintena de actividades que se desarrollarán entre el 19 y el 22 de marzo en TEA Tenerife y el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), con las que la capital se convierte en referencia en innovación, divulgación y cultura digital de Canarias. Así lo ha manifestado el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, quien ha destacado que “es un evento vivo y en constante evolución que consolida a Santa Cruz como una ciudad donde la tecnología sirve como motor profesional y del entretenimiento”.

En este sentido, Bermúdez explicó que “un año más, contamos con un evento clave para el entretenimiento, el desarrollo profesional y la modernización de nuestro tejido empresarial, acercando a la ciudadanía las últimas tendencias en el mundo de las TICs, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento” y señaló que “este año, además, contará con un espacio específico para la generación Z, con un evento dedicado a ese colectivo, por ser quienes están definiendo el presente y futuro digital”.

Igualmente, Bermúdez recordó durante la presentación que “las personas interesadas en acudir a esta cita, pueden ampliar información sobre toda la programación y adquirir sus entradas, en su mayoría gratuitas o con precio simbólico a fines benéficos, e inscripciones a través de la página web www.tecnologicasantacruz.com ”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, comentó que “esta cita va mucho más allá de ser un simple escaparate tecnológico, también profundiza en cómo la sociedad está moldeando las herramientas digitales y pone en valor a las personas que encabezan esta transformación” y añadió que “queremos escuchar de primera mano cómo entienden la tecnología las nuevas generaciones, romper los falsos estigmas que pesan sobre nuestra juventud y demostrar el inmenso talento de la generación Z en nuestra capital”.

“Para esta edición hemos diseñado un programa transversal que abarca desde la comunidad educativa hasta los perfiles más técnicos, creadores de contenido y amantes de los videojuegos, combinando la divulgación y el aprendizaje práctico con el ocio”, subrayó la consejera delegada, quien detalló que “Tecnológica ayuda a pymes y emprendedores a integrar las herramientas digitales en sus modelos de negocio porque adaptarse a esta nueva realidad tecnológica es el único camino para ganar competitividad y asegurar el crecimiento económico”.

Durante la presentación que tuvo lugar la noche de este martes en el puente de El Cabo, se proyectó un videomapping sobre la fachada del MUNA haciendo honor al 15 aniversario de Tecnológica Santa Cruz. La muestra audiovisual de gran impacto hizo un repaso a través de los materiales gráficos que han protagonizado la identidad del evento a lo largo de sus ediciones.

TecnoEduca: el futuro en las aulas

La intensa programación de Tecnológica Santa Cruz arrancará la mañana del jueves 19 de marzo, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el MUNA, con la celebración de TecnoEduca, un espacio de apertura dedicado íntegramente a la comunidad educativa y reúne a estudiantes, docentes y profesionales para descubrir cómo la innovación transforma el aprendizaje y las profesiones emergentes.

A través de un formato dinámico de charlas de veinte minutos, la jornada contará con la intervención de Luis Astor, co-fundador y CEO del proyecto Mentoor, plataforma de enseñanza de refuerzo en línea que nació en 2022 y que han pasado varias rondas de inversión, trabajando en cubrir diferentes asignaturas y niveles educativos, que hablará sobre cómo la tecnología, bien utilizada, puede devolver la ilusión por aprender sin sustituir la conexión humana.

Videomaping en Tecnológica en Santa Cruz de Tenerife / El Día

Le seguirá Tatiana O. Gutiérrez, coordinadora de Proyectos Digitales de Proyectran, que es miembro de Canarias Excelencia Tecnológica, que aportará una mirada práctica sobre el mundo laboral digital actual, y Jacob C. Rodríguez Torres, técnico de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y profesor y tutor de posgrado de la Universidad Europea de Canarias, especializado en transformación digital, que ahondará en la importancia de delegar tareas mecánicas en la inteligencia artificial.

La sesión se completará con Marina López, responsable de Planificación de Medios Digitales de Atlantis Technology, con una plantilla de más de 200 profesionales tecnológicos altamente cualificados y empresa TI de Binter Canarias, que pondrá el foco en el impacto de la tecnología en la publicidad actual, y finalizará con la ponencia de Antonio Bolaños, el cual lleva desde 2014 trabajando con drones en grabaciones audiovisuales, inspecciones industriales, y diferentes servicios, pero sobre todo en formaciones de pilotos de drones.

Tecnológica Charlas: divulgación e inspiración digital

Durante la tarde de ese mismo jueves 19 de marzo, entre las 17:00 y las 20:00 horas, el MUNA acogerá las ponencias de Tecnológica Santa Cruz, cuyas entradas se pueden adquirir en la web www.tecnologicasantacruz.com al precio simbólico de 2 euros destinado a fines sociales municipales. Este espacio abordará cuestiones clave como la innovación, la automatización, la ética y la relación entre humanos y algoritmos.

El cartel estará formado por personas expertas en diferentes ámbitos, como la meteoróloga y oceanógrafa, Mercedes Martín, que lidera el espacio ‘Tu Tiempo’ en Antena 3 Noticias, donde ejerce como editora y presentadora, combinando su formación científica con la divulgación meteorológica y la concienciación sobre el cambio climático y la sostenibilidad; el guionista de El Hormiguero, Jordi Moltó, que crea contenidos con alma, diseñando experimentos sociales y encuentros intergeneracionales que acumulan millones de reproducciones.

Asimismo, el panel se complementa con la periodista, publicista y divulgadora científica Rocío Vidal, conocida como La gata de Schrödinger en redes, que combina el pensamiento crítico y humor para trasladar a la ciudadanía conceptos complejos; la creadora de contenido y actriz Andrea Sánchez, que crea, dirige y protagoniza piezas que ya han conquistado a más de un millón de seguidores gracias a una naturalidad que le ha llevado a trabajar con marcas como L'Oréal, Kia, Vichy o Phillips.

El encuentro, cuyas entradas e inscripciones ya se pueden adquirir en la página web www.tecnologicasantacruz.com, es una de las referencias en innovación, divulgación y cultura digital de Canarias

La ingeniera informática Verownika será otra de las ponentes destacadas de la jornada, invitada a los eventos de Apple, y que en su canal de YouTube comparte su experiencia con dispositivos tecnológicos, desde smartphones y wearables hasta movilidad eléctrica y automoción, acercando la tecnología al día a día de las personas desde una perspectiva práctica y accesible.

Completan el panel de charlas la cómica, escritora y creadora de contenido Soraya Nárez, que compartirá cómo las redes sociales, la constancia y el uso de la tecnología puede llevarnos a escenarios que nunca imaginamos; Miguel Assal, agente de emergencias que ha alcanzado la viralidad divulgando primeros auxilios, prevención y seguridad,

Esta sección se cerrará con Caterina Moretti, conocida como ‘La Cate’, comunicadora, creadora de contenido digital y embajadora de la Fundación Adecco. Formada en locución profesional se ha convertido en toda una referencia en materia de discapacidad en redes sociales, poniendo en valor el papel de las personas con síndrome de Down en la sociedad. Participa en encuentros con empresas y organizaciones para sensibilizar sobre inclusión laboral y diversidad.

Tecnológica Labs: aprender haciendo

De forma simultánea a las ponencias vespertinas del jueves 19 de marzo, el patio Flamboyán del MUNA será escenario de TecnoLabs, entre las 17:00 y las 20:00 horas, se desarrollarán sesiones interactivas de cincuenta minutos centradas en el aprendizaje activo. Las personas asistentes podrán adquirir habilidades aplicables de forma inmediata a sus proyectos académicos o profesionales.

Pensado para estudiantes y profesionales, este bloque contará con sesiones prácticas impartidas por expertos, entre los que se encuentran Barbara Gees, co-fundadora de Isla23, formadora y escritora, que desarrollará su propuesta sobre transformar las comunidades online en personas que realmente se sientan parte de ella, a partir de las 17:00 horas.

Asimismo, Jacob C. Rodríguez Torres, técnico de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y profesor y tutor de posgrado de la Universidad Europea de Canarias, especializado en transformación digital, que impartirá su formación sobre el uso de la inteligencia artificial desde tu móvil para organizar tu día a día en segundos, a las 18:00 horas, mientras que Marta Rodríguez Ruiz, fundadora de la agencia The Maker Lab, cerrará estas sesiones de talleres, a las 19:00 horas, exponiendo cómo usar la IA para definir y amplificar el posicionamiento de la marca personal.

Jornada de networking profesional

Para poner el broche de oro a la jornada inaugural del jueves, la organización ha previsto un espacio de conexión y tejido de redes profesionales. Esta actividad tendrá lugar en el propio recinto del MUNA una vez finalicen las charlas y los talleres, extendiéndose de 20:00 a 22:00 horas.

En este entorno, ponentes, autoridades, profesionales del sector y asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar impresiones y será el momento ideal para establecer sinergias y debatir de forma distendida sobre los retos de la era digital que se hayan planteado durante las sesiones previas.

TecnoFight: la Generación Z toma la palabra

El viernes 20 de marzo, el foco de atención continuará en el MUNA con la celebración de TecnoFight, entre las 19:30 y las 21:00 horas. Este evento representa una de las principales novedades de esta edición, al tratarse de un espacio de conversación sin filtros donde la Generación Z toma la palabra de forma directa, de la mano del creador de contenido y profesor Míster Castilla, referencia en Tik Tok, que presentará el evento.

El encuentro, hecho por zetas para zetas, arrancará con las micropíldoras denominadas ‘Fighting Estigmas’, diseñadas para combatir narrativas falsas sobre la juventud. El biólogo marino y divulgador Pablo Dive desmontará el mito de que la ciencia no interesa a los jóvenes, mientras que Elena Alcover Jorge, Data Scientist y emprendedora con más de 6 años de experiencia en el mundo de la IA, rebatirá la idea de que la Inteligencia Artificial viene a destruir empleo.

Por su parte, Leandro Pozzi y Hugo Artiles, conectando el ecosistema canario con Volcánica | Comunidad canaria, donde desarrollan podcast y fomentan la creatividad, talento y emprendimiento, abordando la falsa creencia de que es necesario salir de Canarias para crecer profesionalmente. La sesión, dirigida a jóvenes y creadores de contenido, culminará con un diálogo participativo y un espacio de encuentro exclusivo para la Generación Z hasta las 22:00 horas.

Asimismo, en próximos días se desvelará el resto de protagonistas que participarán en el panel de ponentes de esta edición de TecnoFight.

TecnoPlay: el epicentro del ocio y los videojuegos

Del viernes 20 al domingo 22 de marzo, el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) se transformará en la sede principal del gran espacio de ocio TecnoPlay. Antes de su apertura presencial, los aficionados a los videojuegos podrán calentar motores este sábado 14 de marzo con un primer fin de semana de torneos en línea.

Esta fase previa incluirá competiciones de Rocket League, League of Legends ARAM y Super Smash Bros Ultimate. Ya en el fin de semana del evento presencial, el TEA acogerá los grandes torneos presenciales de Super Smash Bros Ultimate, EA Sports FC 26 y Tekken 8. También habrá batallas de Riftbound y combates individuales de cartas de Pokémon en los torneos de TCG.

Durante el fin de semana, Tecnoplay ofrecerá una variada programación interactiva y cultural que incluye el Anime Quiz y el Karaoke Anime en el Xperience Stage, en un ambiente participativo y festivo. Asimismo, habrá zona de juegos de mesa con editoriales invitadas, un Artist Alley con la presencia de creadores independientes, cuatro tiendas locales especializadas, así como zona arcade retro con máquinas clásicas y retos de puntuación.

Tecnológica también contará con Pasarela Cosplay, con premios para las tres mejores propuestas con inscripción previa, un Escape Room inspirado en Pokémon, una Zona de Realidad Virtual con estaciones de última generación, consolidando un espacio tecnológico de alto impacto sensorial y participación activa. Asimismo, a lo largo de cada día también se realizarán mini torneos abiertos de los juegos: Fortnite, Rocket League, Mario Kart, FC26, Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 8 y que contará con premios para los ganadores..

La programación contará además con la presencia de creadores de contenido e invitados como Tania Santana, conocida como ThaNix229 y con más de un millón de seguidores en sus redes, o los referentes mundiales en ajedrez como el creador de contenido y jugador español de identidad desconocida, Rey Enigma, así como Anna Cramling, que ostenta el título de Woman FIDE Master representó a Suecia en la Olimpiada de Ajedrez de 2016 en Bakú.

Ambos participarán en partidas relámpago con el público terminando con una entre ellos, como colofón de una tarde en el que asociaciones y grupos de ajedrecistas apoyarán el encuentro. Además, el escenario también vibrará con actuaciones de baile urbano y magia en vivo, de la mano de Andriu Morales.

TecnoHack: innovación y datos abiertos al servicio de la ciudad

El abanico de actividades del fin de semana se completará con TecnoHack, que también se desarrollará en el TEA Tenerife del viernes 20 al domingo 22 de marzo. Este hackatón presencial y gratuito, cuyas inscripciones se encuentran abiertas en la web www.tecnologicasantacruz.com , reunirá a cuarenta participantes divididos en ocho equipos multidisciplinares. El objetivo final es el diseño y prototipo de soluciones digitales a partir de datos abiertos del Ayuntamiento de Santa Cruz para favorecer la sostenibilidad y la transformación de la ciudad.

Asimismo, las personas participantes tendrán el apoyo de mentores y píldoras formativas. Concretamente, conocerán la visión del CEO y cofundador de la startup sobre biotecnología Kanara, Leopoldo Machado; entenderán la importancia de la consultoría estratégica y la digitalización integral de empresas gracias al consultor tecnológico Raúl Aguilar, y aprenderán sobre el poder de la inteligencia artificial de la mano del especialista en IA y Desarrollo de Software, Adrián Perera.

Los equipos trabajarán de forma intensiva desde la tarde del viernes hasta el domingo, cuando presentarán sus prototipos ante un jurado especializado, que se encargará de premiar las mejores propuestas en las categorías Innovación, Viabilidad Técnica y Usabilidad/UX.