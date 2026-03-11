Santa Cruz de Tenerife recuperará el polémico debate sobre la apertura comercial los domingos antes del verano

El municipio de Santa Cruz de Tenerife recuperará el polémico debate sobre la apertura dominical de los comercios antes del verano. Así lo asegura la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, quien prevé que la Mesa de Comercio y el foro sobre este asunto tengan lugar entre los meses de mayo y junio. De esta forma, se cumplirá un año desde que se anunció por primera vez la celebración de un encuentro entre todos los sectores implicados para hablar sobre la apertura comercial durante los domingos en la capital chicharrera. Han sido varias las fechas que se han dado y ninguna se ha cumplido, por lo que el debate se ha ido aplazando. Pérez explica que el retraso se ha debido a factores externos a la Sociedad de Desarrollo, relacionados sobre todo con problemas de agenda de los participantes.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo informa de que durante este debate, en el que también participarán ponentes de otras ciudades de España, se escucharán todas las posturas sobre la apertura dominical en Santa Cruz. Entre ellas, la de las grandes superficies de la zona de Cabo Llanos, que exigen poder abrir también los domingos, y la de los comercios de Zona Centro y de Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias), que defienden que la situación se mantenga tal y como está en la actualidad, es decir, que sólo exista en Santa Cruz una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), la del casco histórico, en la que pueden abrir todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño. Eso sí, y por primera vez, el presidente de Fauca, Abbas Moujir, anuncia que los pequeños comercios estarían dispuestos a llegar a un acuerdo, pero después de las próximas elecciones municipales, «buscando fórmulas que no afecten a los establecimientos tradicionales».

La única Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz

La capital chicharrera tiene una sola Zona de Gran Afluencia Turística, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con varias. Ésta se encuentra situada dentro del perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y San Sebastián, incluyendo calles como Castillo, San José o Imeldo Serís. Dentro de este perímetro, que coincide con el casco histórico, todos los establecimientos, de cualquier tamaño, pueden abrir sus puertas todos los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Fuera de dicho espacio, pueden hacerlo los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Y los centros comerciales de Santa Cruz sólo pueden abrir durante diez domingos al año.

¿Qué quieren los centros comerciales?

La Asociación de Medianas y Grandes Empresas (Asodiscan), a la que pertenecen los centros comerciales Meridiano, Nivaria, El Corte Inglés, Carrefour y MediaMarkt, y los supermercados Aldi, solicitan una nueva ZGAT o la ampliación de la actual hasta Cabo Llanos, para poder abrir, al menos, todos los domingos entre el 1 de octubre y el 30 de abril, es decir, siete meses al año, «coincidiendo con la temporada de cruceros». Asimismo, han planteado la creación, por parte del Ayuntamiento chicharrero, de una guagua lanzadera y gratuita para unir Cabo Llanos con la zona centro de la ciudad, para que ambos ámbitos se beneficien de la apertura dominical.

Asodiscan destaca la «importancia» de este encuentro y pide que se celebre lo antes posible. Para las grandes superficies es una necesidad inaplazable a corto plazo ampliar sustancialmente los horarios comerciales, para ponerlos a disposición tanto de turistas como de residentes, «con el objetivo irrenunciable de alcanzar en un futuro la plena libertad de éstos». «Solicitamos para Santa Cruz una reducción sustancial en las restricciones a las que ahora están sometidos los horarios comerciales en la ciudad, terminando con la exclusión aplicada a ciertas zonas, a ciertos formatos comerciales y a ciertas empresas». También se han manifestado a favor de la apertura dominical Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife) y Aero (Asociación Empresarial de Restauración y Ocio).

¿Qué quiere Zona Centro?

Por su parte, la Asociación de Zona Centro, beneficiaria de la única Zona de Gran Afluencia que existe en la actualidad en Santa Cruz, y Fauca habían manifestado hasta ahora su más absoluto rechazo a la posibilidad de que también pudieran abrir sus puertas todos los domingos los centros comerciales. Zona Centro ha advertido que la ampliación de la ZGAT destruiría al pequeño comercio de la capital, que «no puede competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies». Pero Fauca ha señalado ahora que no se cierra del todo la puerta a llegar a un posible acuerdo, siempre y cuando se encuentren fórmulas que no afecten al pequeño comercio, y siempre y cuando se empiece a dialogar y a negociar después de las próximas elecciones.

Ponentes de otras partes de España

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo insiste en que en el foro y en la Mesa de Comercio que tendrán lugar en breve se escuchará a todas las partes implicadas, y, además, «contaremos con ponentes que nos mostrarán casos de éxito y de fracaso de la apertura dominical». Pérez indica que este evento proporcionará unas conclusiones, a partir de las cuales se podrá elaborar y negociar una propuesta para poder llegar a un acuerdo. Aprovecha para dejar claro que durante todo este tiempo, en el que el debate ha quedado suspendido, el Consistorio chicharrero ha seguido trabajando en este asunto. En ese sentido, informa de que la Sociedad de Desarrollo ha encargado un estudio sobre las fortalezas y debilidades de la única Zona de Gran Afluencia que existe en Santa Cruz.

«Este foro se celebrará sí o sí. Para mí es muy importante que se lleve a cabo y que cuente con la participación de todos los agentes necesarios, para que se escuchen y para que se entiendan. Ha llegado el momento de debatir sobre la apertura dominical porque existe una necesidad del sector y de la sociedad, porque ni la ciudad ni el comercio son los mismos que en 2011, cuando se creó la primera ZGAT. El papel del Ayuntamiento es escuchar a todas las partes implicadas y mediar para alcanzar un acuerdo», ha manifestado Carmen Pérez.