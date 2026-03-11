Santa Cruz de Tenerife prohíbe las armas de aire comprimido en la vía pública y recuerda la obligatoriedad de su registro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife advierte de que las armas de aire o gas comprimido y las denominadas airsoft, aunque se tratan de dispositivos destinados al ocio o a la práctica deportiva, están prohibidas en la vía pública. Asimismo, recuerda que estas pistolas deben contar con el correspondiente registro y tarjeta de armas, trámites que realiza la Policía Local chicharrera. Y es que, y según informa el Consistorio, en las últimas semanas agentes han intervenido en la ciudad varios de estas pistolas que carecían de la documentación obligatoria.

Desde el área de Seguridad se explica que los dispositivos incluidos en la cuarta categoría del Reglamento de Armas, entre los que se encuentran los que funcionan mediante aire o gas comprimido y las denominadas airsoft, deben ser registrados y disponer obligatoriamente de la correspondiente tarjeta de armas expedida por el departamento competente de la Policía Local capitalina, tal y como establece la normativa vigente.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recuerda la importancia de cumplir con esta regulación para evitar riesgos y garantizar la seguridad en los espacios públicos. "Aunque se trate de instrumentos destinados al ocio o a la práctica deportiva, su apariencia y características hacen necesario que estén debidamente registradas y que se utilicen conforme a la normativa. Desde el Ayuntamiento queremos insistir en la importancia de que las personas que adquieran este tipo de dispositivos realicen correctamente los trámites de registro", señala el regidor.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, explica que muchos de los modelos existentes en el mercado presentan una apariencia cada vez más similar a las armas de fuego reales, lo que obliga a extremar las precauciones en su uso y transporte. "Este tipo de armas no pueden portarse por la vía pública salvo en circunstancias muy concretas, como el traslado inmediato tras su compra para realizar la tramitación correspondiente o cuando se dirigen a espacios habilitados para su uso deportivo o recreativo", detalla

El Ayuntamiento informa de que el proceso de registro del dispositivo debe iniciarse en el momento de la adquisición. En el establecimiento especializado se facilitará al comprador la factura correspondiente con el número de serie del arma, documento imprescindible para solicitar posteriormente la tarjeta de armas en el Consitorio. Este trámite está dirigido a personas empadronadas en la capital tinerfeña mayores de 14 años, aunque en el caso de los menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años será necesaria una autorización previa de sus padres o tutores legales.

Para completar la tramitación es necesario presentar la factura de adquisición del arma con su número de serie, tras lo cual se expedirá la tarjeta correspondiente en el caso de los modelos AVS y FS. Asimismo, deberán aportarse el documento de identidad, un certificado que acredite la carencia de antecedentes penales y una certificación médica. Estos trámites también pueden realizarse a través de la sede electrónica municipal, en el enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t505.