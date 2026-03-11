El Rasca X10 de la ONCE reparte 150.000 euros en Tenerife, el mayor premio del sorteo

El juego Rasca X10 de la ONCE ha dejado en Tenerife un premio de 150.000 euros, correspondiente a la cantidad máxima que se puede obtener con este tipo de boleto instantáneo.

Según ha informado este miércoles la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), el premio fue vendido por Sebastián Hernández Martín, uno de los vendedores de la organización en la isla. El boleto premiado se adquirió en su punto de venta ubicado en la Avenida Isora, en el municipio de Guía de Isora, junto a un establecimiento comercial de la zona.

Cómo funciona el Rasca X10

El Rasca X10 es un juego instantáneo en el que los participantes pueden conocer el resultado de forma inmediata tras rascar el boleto. Cada participación tiene un precio de 2 euros y permite optar a diferentes premios, con un máximo de 150.000 euros.

La mecánica consiste en descubrir las casillas del boleto y comprobar si alguno de los números obtenidos coincide con los denominados números ganadores. En caso de coincidencia, el jugador obtiene el premio indicado.

Además, el juego incluye casillas multiplicadoras que pueden incrementar la cantidad obtenida. Si aparece alguno de estos símbolos, el premio se multiplica por dos, cinco o incluso diez veces, dependiendo del número descubierto.

Los boletos de este tipo forman parte de la oferta de juegos instantáneos de la ONCE, disponibles en toda España a través de su red de vendedores.

Red de vendedores y puntos de venta

La ONCE cuenta con más de 21.000 vendedores y vendedoras distribuidos por todo el territorio nacional, muchos de ellos personas con discapacidad. Esta red comercial permite que los distintos productos de la organización lleguen a ciudades, barrios y municipios de toda España.

Además de en los puntos de venta tradicionales, los juegos también pueden adquirirse en la web oficial de la organización y en establecimientos autorizados. El portal de juegos de la ONCE ofrece información sobre sus productos, premios y sorteos: https://www.juegosonce.es

Compromiso con el juego responsable

Los productos de la ONCE se enmarcan dentro de un modelo de lotería responsable y regulada, que incorpora distintos controles durante su diseño, comercialización y distribución.

Entre las medidas aplicadas se encuentra la prohibición de venta a menores de edad, así como la restricción del consumo a crédito. Estas políticas buscan prevenir comportamientos de juego problemático y fomentar un uso responsable de este tipo de entretenimiento.

La organización también sigue los estándares establecidos por entidades internacionales como la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y la Asociación Europea de Loterías (EL), que promueven sistemas de evaluación y seguimiento para garantizar prácticas responsables en el sector.