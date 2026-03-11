Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza

La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias avala la creación del gran charco natural en el litoral de Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, a través de la actuación denominada La Mareta. Así lo anuncia el primer teniente de alcalde en la capital chicharrera, Carlos Tarife, del PP, quien prevé que el proyecto básico esté listo en junio, "con el que a continuación se solicitará a la Dirección General de la Costa y el Mar del Estado la concesión de todo el ámbito objeto de la intervención para poder ejectuar las obras".

"Hemos mantenido una reunión con Costas de Canarias esta semana y ésta da luz verde al proyecto de La Mareta, al considerarlo viable, pues se trata de una intervención de regeneración del litoral. Nos han instado a presentar el proyecto básico, que estará listo en unos meses, junto con la solicitud de concesión del litoral de Añaza dirigada a Costas a nivel nacional. Costas de Canarias tramitará el proyecto y la solicitud. A partir de ahí, se realizará la evaluación ambiental, pero ya nos han dicho que lo ven viable", explica el también concejal de Servicios Públicos, Sostenibilidad Ambiental y Planificación Estratégica.

Tarife señala que contar con el apoyo de Costas del Gobierno de Canarias supone un importante impulso para la ejecución de esta actuación, con la que el Ayuntamiento pretende transformar el litoral del Suroeste, en concreto, el conocido como Muelle de Añaza, convirtiéndolo en una atractiva, segura y cómoda zona de baño, "donde se podrá nadar con tranquilidad". "Estamos muy ilusionados, porque estos son los proyectos que cambian y mejoran una ciudad", manifiesta el primer teniente de alcalde.

Infografía del proyecto La Mareta. / El Día

En líneas generales, y tal y como ya lo adelantó EL DÍA, el proyecto de La Mareta consiste en la creación de un gran charco natural de un tamaño superior al del estadio Heliodoro Rodríguez López, que estará protegido de la fuerza del mar por una escollera que actualmente se encuentra casi oculta. Para ello, se eliminará la plataforma que se extiende por todo el Muelle de Añaza, que fue construida en los años 90. "Se trata de regenerar ese espacio, introduciendo el mar en el entorno, para que este vuelva a emerger".

Una pequeña playa

Asimismo, y según destaca el concejal, el proyecto incluye una pequeña playa donde actualmente se sitúa el acceso al mar del Muelle de Añaza, "que será del estilo de las que existen por ejemplo en Radazul". Añade que La Mareta contará con un amplio espacio de solarium, con cafetería, con zonas de sombra, con 150 plazas de aparcamiento y con un área deportiva.

Más de 20 años de espera

El Distrito del Suroeste lleva esperando por la mejora del litoral de Añaza más de 20 años. En 2004, el Ayuntamiento de Santa Cruz convocó un concurso de ideas para construir un parque marítimo en el litoral del Suroeste, con zonas de ocio, baño y deporte. Ganó el concurso la propuesta denominada Pasea, Parque Marítimo Deportivo Añaza-Acorán, elaborada por los arquitectos Raquel Guanche, David Espejo y José David Izquierdo.

Sin embargo, aquel ambicioso proyecto quedó en el olvido durante muchos años. En 2021, el Consistorio chicharrero decidió rescatar esta idea, aunque no fue hasta abril de 2024 cuando se encargó, por un importe de casi medio millón de euros y a los mismos arquitectos de Pasea, la redacción de un nuevo documento. Ahora se ha elegido una nueva alternativa, La Mareta, "más viable, menos compleja y más respetuosa con el paisaje". Los arquitectos están finalizando la redacción del proyecto básico, según lo indica Tarife, y la previsión es que esté listo en junio.

Presupuesto

El concejal señala que se hará todo lo posible para poder licitar las obras en este mandado, "aunque primero tenemos que buscar la financiación, pues estamos hablando de una inversión en torno a los 16 millones de euros". "Estamos convencidos de que también contaremos con la colaboración del Gobierno canario y del Cabildo, e intentaremos que el Estado también nos apoye. La intención es firmar un convenio entre administraciones", manifiesta.

Infografía de la zona de baño prevista en Añaza. / El Día

¿Cómo será La Mareta?

La Mareta de Añaza incluirá, tal y como se indica en la propuesta inicial, un charco natural que ocupará una superficie de 9.400 metros cuadrados; una zona de pérgolas y sombra; un espacio de estancia y solárium de 5.947 metros cuadrados; la explanada actual de aparcamiento, con 150 plazas; y una zona de cafetería y locales, de 454 metros cuadrados.

También contará con un paseo y estancias a borde mar, cuya superficie será de 1.100 metros cuadrados; con una zona deportiva para la práctica de voley, fútbol, balonmano y bochas, de 3.115 metros cuadrados; con una zona de pesca y saltos; y con la rampa, que ya existe, de acceso al mar, para la práctica de kayak, padelsurf y submarinismo.

Otros hitos

El primer teniente de alcalde destaca que este proyecto se acompaña de otros hitos que se producirán en el litoral del Suroeste: "pondremos fin a los vertidos al mar y derribaremos el hotel abandonado en Acorán". Con respecto a lo primero, Tarife informa de que este año finalizarán las obras que permitirán que las aguas negras que se vertían al mar acaben en la depuradora de Buenos Aires. Con respecto al conocido como 'edificio de la muerte', por la cantidad de accidentes que ya se han producido en él, el edil comenta que se sigue trabajando en la expropiación del terreno que ocupa para poder licitar los trabajos de demolición.