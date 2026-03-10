Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
El Cabildo de Tenerife convoca una reunión con las asociaciones vecinales y comerciales del Parque Rural de Anaga para estudiar nuevas acciones pero éstas anuncian que no asistirán
Vecinos y comercios de Anaga, hartos de la masificación de coches y de guaguas turísticas en el Parque Rural, se plantan. Han convocado una manifestación para este sábado, 14 de marzo, a partir de las 11:00 horas, en la Cruz del Carmen, durante la que tienen previsto cortar el tráfico de la TF-12 hasta las 13:00 horas. La carretera Norte San Andrés-La Laguna o carretera de Taganana es la principal vía del noreste de la Isla, que da servicio a los núcleos e población situados en las cercanías del macizo de Anaga.
El Cabildo de Tenerife ha organizado una reunión con las asociaciones vecinales y comerciales de la zona para este miércoles, 11 de marzo, a las 17:00 horas, pero éstas han anunciado que no asistirán. La Corporación insular recuerda que ya se han mantenido diferentes encuentros con el objetivo de buscar soluciones y que se han puesto en marcha distintas medidas, con la colaboración de los ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, para intentar mejorar la situación.
Con la reunión de este miércoles, el Cabildo pretendía abordar de nuevo los problemas de movilidad que sufre la zona y promover nuevas acciones. Sin embargo, las asociaciones de vecinos de la zona, como Roque Negro, han manifestado su malestar por la "premura" con la que se ha convocado este encuentro, "lo que impide a los colectivos organizar adecuadamente su participación y preparar con la debida seriedad las aportaciones que una cuestión de esta importancia requiere". "Por eso, los diferentes colectivos del Macizo de Anaga han decidido no asistir a la reunión convocada por el Cabildo en estas condiciones", han indicado en un escrito remitido a la Corporación insular.
Las asociaciones de Anaga, entre las que se encuentran Casas de la Cumbre, Quintento, Roque de Las Bodegas, Pico del Inglés, Roque Negro, Taborno y Almáciga, exigen una regulación efectiva del tráfico en la Cruz del Carmen, "un punto crítico por la masificación de vehículos", con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar los problemas de congestión que afectan tanto a residentes como a visitantes. Asimismo, solicitan la ejecución inmediata de las obras prometidas en la carretera, como la habitación de apartaderos y la rectificación de cunetas, entre otras mejoras.
