Tecnológica Santa Cruz celebrará sus 15 años con más de 30 actividades

La cita con la innovación y la cultura digital en Santa Cruz de Tenerife, Tecnológica, celebrará sus 15 años con una programación de más de 30 actividades. Así lo destacó el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), durante la presentación de este evento, que tuvo lugar anoche en el Puente de El Cabo. La edición de 2026 de Tecnológica Santa Cruz arrancará la próxima semana y se desarrollará, entre el 19 y el 22 de marzo, en el TEA Tenerife y en el MUNA (Museo de Naturaleza y Arqueología).

El programa de Tecnológica incluye su tradicional sesión de charlas y los actos denominados TecnoEducan, TecnoLabs, TecnoFight, TecnoHack y TecnoPlay, que ofrecerán numerosas actividades. Como novedad, Tecnológica contará con un espacio específico para la Generación Z, que se refiere a los jóvenes que han crecido con internet y las redes sociales.

Entradas

Las entradas para los diferentes actos de Tecnológica, «en su mayoría gratuitas o con un precio simbólico», pueden adquirirse ya a través de la página web www.tecnologicasantacruz.com, donde los interesados también podrán obtener más información sobre el programa de actividades. La concejala de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez (PP), resaltó que éste es un evento clave para el entretenimiento, el desarrollo profesional y la modernización empresarial, que «acerca a la ciudadanía las últimas tendencias en el mundo de la cultura digital».

Programación

Tecnológica comenzará el jueves 19 con TecnoEduca, un espacio dedicado a la comunidad educativa, que se celebrará en el MUNA, entre las 11:00 y las 13:00 horas. Por la tarde, entre las 17:00 y las 20:00, también en el MUNA, tendrá lugar la tradicional jornada de charlas, que versarán sobre los grandes retos de la era digital. Participarán, entre otros, Jordi Moltó, guionista de El Hormiguero, y la meteoróloga Mercedes Martín.

El viernes 20, el MUNA acogerá TecnoFight, entre las 19:30 y las 21:00 horas. Según explicó Pérez, este evento representa una de las principales novedades de esta edición, «al tratarse de un espacio de conversación sin filtros donde la Generación Z toma la palabra de forma directa, de la mano del creador de contenido y profesor Míster Castilla, referencia en Tik Tok, que presentará el evento».

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22, el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) se transformará en la sede principal del espacio de ocio TecnoPlay. El Ayuntamiento informa de que los aficionados a los videojuegos podrán calentar motores este sábado 14 de marzo con un primer fin de semana de torneos en línea. Además de torneos de videojuegos, el TEA acogerá el Anime Quiz, el Karaoke Anime, un espacio de juegos de mesa, una zona arcade retro con máquinas clásicas, una pasarela Cosplay, un Escape Room, y una zona de realidad virtual, entre otras actividades.

La programación del fin de semana se completa con TecnoHack, que tendrá lugar en el TEA del viernes al domingo. Este hackatón reunirá a 40 participantes divididos en ocho equipos. El objetivo final es el diseño de soluciones digitales a partir de datos abiertos del Ayuntamiento para favorecer la transformación de la ciudad. n