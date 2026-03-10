La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife será más "cómoda" y accesible a partir del 30 de abril

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, será más "cómoda" a partir del 30 de abril, fecha en la que está previsto que finalicen las obras de mejora de la accesibilidad que se están ejecutando en esta zona de baño. Así lo anunciaron este martes, 10 de marzo, los ediles de Servicios Públicos y del Distrito de Anaga, Carlos Tarife (PP), y Gladis de León (CC), durante una visita a la playa, donde destacaron que los trabajos entran en su recta final.

En concreto, esta actuación consiste en la instalación de plataformas accesibles y en el refuerzo de los itinerarios peatonales de los accesos 1, 5, 7 y 10 de Las Teresitas. Asimismo, el proyecto incluye la mejora de los baños y vestuarios ubicados en dichas zonas. "El objetivo de esta actuación es facilitar el uso de estas instalaciones por parte de todos los usuarios. Estamos interviniendo en las plataformas peatonales y habilitando espacios accesibles que permitan un uso más cómodo y seguro de los accesos y vestuarios", manifestó Carlos Tarife.

El también primer teniente de alcalde informa de que la previsión es que los trabajos concluyan el próximo 30 de abril, "de forma que tanto los nuevos espacios de baño como los vestuarios y zonas adaptadas puedan estar plenamente operativos de cara a los próximos meses de mayor afluencia a la playa".

La edil Gladis de León resalta que estas mejoras suponen un avance importante para el Distrito de Anaga, "ya que Las Teresitas es uno de los principales puntos de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes". "Estas mejoras contribuyen a que la playa sea un espacio cada vez más cómodo, inclusivo y preparado para recibir a todas las personas que la visitan a lo largo del año", añade.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), ha señalado que con estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa avanzando en su compromiso por mejorar la accesibilidad y los servicios de la playa de Las Teresitas, "considerada uno de los principales espacios de ocio litoral de la capital tinerfeña". "Las obras avanzan a buen ritmo y permitirán mejorar de manera significativa la accesibilidad y los servicios que se ofrecen en Las Teresitas, uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la ciudad”, insiste.

Por otra parte, el Consistorio chicharrero, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dirige la edil Zaida González (PP), sigue trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) vigente para poder intervenir lo antes posible en la playa de Las Teresitas, construyendo un gran paseo y dotándola de iluminación y saneamiento, entre otras actuaciones.