El Hotel Mencey cumple 75 años como icono del turismo de lujo en Tenerife

El Iberostar Heritage Grand Mencey cumple el próximo 19 de marzo 75 años de actividad consolidado como icono del turismo de lujo y punto de encuentro de la vida social, cultural y política de Tenerife.

Concebido como el Gran Hotel de la capital y proyectado por el arquitecto Enrique Rumeu de Armas, este emblemático establecimiento, propiedad del Cabildo de Tenerife y declarado Bien de Interés Cultural, celebra su 75 aniversario como el único hotel cinco estrellas de la ciudad y uno de los grandes referentes históricos del turismo en Canarias.

A lo largo de estas siete décadas y media, el Mencey se ha distinguido como uno de los edificios más queridos de Santa Cruz gracias a su inconfundible estilo neocolonial, su ubicación privilegiada junto al parque García Sanabria, su elegancia atemporal y un servicio excepcional, detalla el Cabildo en una nota.

Su trayectoria lo ha convertido, además, en escenario habitual de figuras clave de los siglos XX y XXI, entre ellas Joan Miró, Camilo José Cela, Mstislav Rostropóvich o la Familia Real española al completo, así como actores de Hollywood como Richard Burton, Elizabeth Taylor, Sofía Loren o Matt Damon, además del cineasta Alonso Simancas.

En 2011, tras su incorporación al Grupo Iberostar, el hotel emprendió una profunda renovación que modernizó sus 261 habitaciones y creó 30 nuevas 'suites', respetando el carácter histórico del edificio y reforzando su identidad original.

La reforma mantuvo la estética inspirada en mediados del siglo XX y conservó elementos emblemáticos como las lámparas de araña, así como sus zonas nobles y jardines, catalogados también como Bien de Interés Cultural.

Actualmente, el hotel combina ese legado arquitectónico y estético con la tecnología y los estándares contemporáneos de confort, integrando innovación, sostenibilidad y los servicios exclusivos propios de 'Iberostar Hotels & Resorts'.

Su apuesta por la gastronomía local, con espacios como el restaurante 'Papa Negra' o su última incorporación, 'Colmado 1917', reafirma su compromiso con el patrimonio culinario tinerfeño y el producto de proximidad, convirtiendo la experiencia gastronómica en una extensión natural de la identidad del destino, resaltan desde la corporación.

Una celebración que mira al origen

Para conmemorar este aniversario, Iberostar Heritage Grand Mencey celebrará el próximo 19 de marzo un evento especial impulsado por el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y en homenaje a sus orígenes, se trasladará a los años 50, transformando sus espacios para recuperar la elegancia y el espíritu con el que comenzó su historia.

De esta forma, en una experiencia inmersiva, los invitados viajarán a la década en la que el hotel abrió sus puertas por primera vez.

Vehículos clásicos, atrezzo y mobiliario de época como máquinas de escribir, cámaras analógicas o maletas retro, música de jazz en directo e intervenciones teatrales inspiradas en escenas cotidianas de entonces, evocarán el legado de 'El Mencey', una trayectoria que conecta pasado, presente y futuro y que suma ya 75 años de vida.

Además, entre los días 20 y 29 de marzo, el hotel habilitará una habitación recreada con la estética de la época, permitiendo a huéspedes y visitantes descubrir cómo era la experiencia del hotel en sus inicios.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha afirmado que el Iberostar Heritage Grand Mencey ha acompañado la evolución del turismo en Tenerife durante siete décadas y media.

"Desde el Cabildo trabajamos para preservar este legado y consolidarlo como uno de los grandes iconos del destino, combinando patrimonio, excelencia y proyección internacional", ha indicado.

Turista urbano y de negocios

En esa línea, ha añadido que el hotel "juega un papel muy destacado" dentro de la oferta alojativa de calidad de la isla, especialmente en lo que se refiere al perfil de visitante urbano y de negocios.

Particularmente, ha explicado, "se erige como una auténtica referencia en segmentos como el MICE y el lifestyle por su oferta de instalaciones y de servicios premium, de alta gastronomía, y por su magnífico enclave en la ciudad, que facilita el acceso inmediato al disfrute del patrimonio y la cultura locales".

Por su parte, Alejandro Santos, director regional de Operaciones Canarias de Iberostar Hotels & Resorts, ha señalado que "hablar de 'El Mencey' es hablar de la historia de Santa Cruz, es un hotel que pertenece a la memoria colectiva de la ciudad y que, gracias al compromiso del Cabildo de Tenerife y a la gestión de Iberostar Beachfront Resorts, ha sabido preservar su esencia mientras evoluciona con el destino".

En su opinión, "celebrar estos 75 años es reconocer su legado y, al mismo tiempo, reafirmar nuestra responsabilidad de proyectarlo hacia el futuro como símbolo de identidad y excelencia".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha señalado que este aniversario recuerda "cómo Tenerife ha sabido evolucionar como destino turístico, combinando tradición, patrimonio y excelencia hotelera".

En este sentido, ha apuntado, "el equipo de Turismo de Tenerife ha trabajado conjuntamente con Iberostar para conmemorar sus 75 años haciendo un homenaje a sus orígenes, trasladándose a los años 50 y revivir así el espíritu con el que se comenzó su historia, la historia de Iberostar Heritage Grand Mencey, un espacio y hotel emblemático que contribuye a reforzar el posicionamiento de Tenerife como destino que valora su cultura, su arquitectura y su patrimonio, elementos cada vez más apreciados por un visitante que busca experiencias auténticas".