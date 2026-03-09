Piden la intervención de la Fiscalía para evitar el derribo del Teatro Pérez Minik de Santa Cruz

La Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo ha solicitado a la Fiscalía su intervención para evitar la demolición del Teatro Pérez Minik, en Santa Cruz de Tenerife, al considerar que se trata de un "bien protegido" integrado en el conjunto monumental del Parque Viera y Clavijo, declarado BIC (Bien de Interés Cultural).

El Ayuntamiento chicharrero, por su parte, y en el marco del proyecto de rehabilitación del Parque Viera y Clavijo que se ejecuta en la actualidad, tiene previsto derribar lo que queda del teatro, "debido a su deteriorado estado", para sustituirlo por una plaza, pero reconstruyendo este espacio de manera soterrada y convirtiéndolo en un auditorio. Para ello, el Consistorio ha encomendado a la empresa pública Gesplan la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) vigente.

La citada asociación asegura que hará todo lo que esté en sus manos para frenar esta actuación, que tacha de atentado contra el patrimonio histórico de Santa Cruz. "Hemos pedido la intervención de la Fiscalía en defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias, ante la situación de riesgo inminente que afecta al Teatro Pérez Minik. Este espacio debe ser protegido", indica el secretario de este colectivo ciudadano, Carlos Castañosa.

Medidas cautelares

Éste asevera que la pretendida demolición del Teatro Pérez Minik constituye una "flagrante ilegalidad por incumplir los requisitos imprescindibles" de desafectación y declaración oficial de ruina antes de proceder a su destrucción. La asociación pide a la Fiscalía que asuma la supervisión del procedimiento relativo a la protección del Teatro Pérez Minik, que valore la adopción de medidas cautelares o de impulso procesal que estime oportunas para evitar un "daño irreparable al patrimonio histórico", y que requiera información a los órganos competentes sobre la situación actual del inmueble y sobre cualquier actuación que pudiera comprometer su integridad.

Para la asociación, la modificación del PGO para poder derribar el Pérez Minik es una "argucia administrativa" con la que se pretende "eludir" la "imprescindible exigencia de desafectación y ruina". Asegura que el citado inmueble, "incluido en el BIC del Viera y Clavijo", está protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español, que establece la obligación de respeto absoluto hacia los bienes declarados BIC, prohibiendo cualquier intervención que altere o destruya sus valores esenciales.

Catálogo

Este colectivo ciudadano también denuncia que el Pérez Minik no esté incluido en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz, aprobado ya inicialmente. La Asociación del Viera y Clavijo asegura que dicho inmueble estaba incluido en el borrador. "Su desaparición del catálogo no sólo es nula de pleno derecho, sino que incrementa el riesgo de daño irreparable".

"Por lo tanto, el Teatro Pérez Minik forma parte del BIC del Viera y Clavijo y no puede segregarse; no puede ser declarado en ruina sin expediente técnico riguroso y sin cumplir requisitos que no concurren; no puede ser demolido sin autorización expresa y motivada, que no existe; y no puede desaparecer del catálogo municipal. La actuación administrativa es jurídicamente insostenible y expone a los responsables a nulidad de pleno derecho, responsabilidad patrimonial y, en su caso, responsabilidad penal", manifiesta la asociación. Ésta ha remitido a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el derribo del teatro.

Primer intento

El colectivo recuerda que ya en 2015 la asociación acudió a la Fiscalía ante una "amenaza idéntica" sobre el Pérez Minik. "Entonces, la Fiscalía activó al Seprona pero se archivó la causa por no haberse consumado el delito. Eso sí, el auto emitido constituyó una auténtica guía doctrinal, con el rechazo a los informes emitidos por Patrimonio del Cabildo y del Gobierno de Canarias por falta de rigor, y advirtiendo expresamente de las penas de inhabilitación , multa y prisión en caso de expolio. Este pronunciamiento tuvo un efecto disuasorio decisivo. Hoy, ante la repetición de la amenaza, solicitamos una actuación similar".

La demolición del Teatro Pérez Minik, para sustituirlo por una plaza y construir bajo rasante un auditorio, forma parte del proyecto de rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, incluyendo el antiguo Colegio de la Asunción y todo su entorno. El edificio albergará la primera sede de CaixaForum en Canarias, y los jardines del Viera y Clavijo se abrirán a la ciudad a través de la Rambla.