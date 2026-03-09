"Lo que está ocurriendo no es algo normal": Bermúdez explica por qué Santa Cruz se prepara ante una eventual erupción volcánica

"Lo que está ocurriendo no es algo normal, tal y como lo admiten los científicos. Por eso, y desde el punto de vista preventivo, debemos estar preparados ante una eventual erupción volcánica en la Isla". Así lo señaló este lunes, 9 de marzo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para explicar por qué ha decretado la creación de una comisión técnica para implementar un plan de acción y coordinar recursos en el caso de que se produjera dicha situación.

El decreto, cuyo contenido fue adelantado por EL DÍA, se dio a conocer este fin de semana. En él se establece que el citado órgano técnico será el encargado de asesorar al regidor chicharrero en la evaluación de escenarios, en la propuesta de medidas preventivas y en la coordinación de acciones estratégicas necesarias "para afrontar con garantías los retos organizativos y logísticos derivados de una situación de esta magnitud".

El alcalde matizó ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz no pretende alarmar a nadie, sino elaborar un plan de acción "por lo que pueda ocurrir". "Lo que está claro es que lo que ocurre no es algo normal y como no lo es, debemos ponernos en modo preventivo. Tenemos que estar tranquilos pero preparados por si se tiene que intervenir", manifestó Bermúdez.

Éste señala que el Consistorio chicharrero ha participado en las reuniones que ha convocado el Cabido para tratar este asunto: una posible erupción volcánica en la Isla. Señala que, aunque es poco probable que Santa Cruz se viese afectada, como capital de la Isla si debemos tener un papel de colaboración importante con el resto de municipios, "acogiendo a afectados, por ejemplo".

De esta forma, el Ayuntamiento elaborará un plan de acción para que todas las áreas municipales tengan claro cómo deben actuar en el caso de que se produzca una erupción volcánica. "Debemos contemplar muchos escenarios posibles, en tiempo y en intensidad. Estamos analizando todo esto, desde la modesta posición de este Consistorio. Sé que la población está preocupada, pero siempre tenemos que decirle la verdad y afrontar este asunto de la mejor manera", concluye el alcalde.