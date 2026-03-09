El innovador proyecto de Santa Cruz de atención psicológica en los colegios se extiende a los institutos

El innovador proyecto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso en marcha el año pasado en los colegios públicos para dotarlos de psicólogos, denominado EducaSalud, se extiende a los institutos. Así lo destacaron este lunes, 9 de marzo, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC9, y la edil de Educación, Juventud y Atención Social, Charín González (CC), en una rueda de prensa, durante la que señalaron que ésta es una iniciativa pionera en toda Canarias, que lleva a cabo el Consistorio chicharrero sin tener competencias en estas materias "ante la necesidad de proteger y mejorar la salud mental de los menores".

Informaron de que en el primer año de funcionamiento de este proyecto, que se lleva a cabo con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología y al que se han sumado los 36 colegios públicos del municipio, se realizaron 237 intervenciones individuales con menores que necesitaban intervención psicológica, con casos de ansiedad, tentativas de suicidio, acoso escolar o falta de atención, entre otros.

Asimismo, en 2025, se impartieron 140 talleres informativos para los profesores, en los que participaron 651 docentes, y se realizaron 293 sesiones preventivas con el alumnado, en las que participaron 5.579 menores. El Ayuntamiento informa de que el proyecto se ha renovado con una inversión de 80.000 euros, unos 20.000 euros más que el año pasado, para también poder llegar a los institutos y, por lo tanto, a los adolescentes.

"Entre las novedades incorporadas este año al programa EducaSalud se encuentra la ampliación de su alcance para incluir también a los institutos de la capital, reforzando así la intervención en etapas educativas clave como la adolescencia. Esta ampliación permitirá extender las acciones de prevención, formación y acompañamiento psicológico a un mayor número de jóvenes y comunidades educativas", manifestó el regidor chicharrero.

Éste aprovechó para solicitar también la colaboración del Cabildo y del Gobierno de Canarias en un asunto "tan importante como es la salud mental de los menores". "El Ejecutivo debería liderar un actuación conjunta para que este proyecto se pudiera implantar en todo el Archipiélago, pues los colegios e institutos necesitan la presencia de psicólogos", manifestó.

En la actualidad, Santa Cruz de Tenerife cuenta con 36 colegios y con 11 institutos públicos. Para formar parte de esta iniciativa, los centros escolares deben comunicar al Consistorio su intención de participar en la misma, presentando el correspondiente acuerdo aprobado por el Consejo Escolar.

"Invertir en salud mental desde las aulas es invertir en el presente y el futuro de nuestra infancia. Iniciativas como éstas permiten detectar y actuar ante situaciones de riesgo, apoyar al profesorado y ofrecer herramientas al alumnado para afrontar con mayor fortaleza los retos personales y académicos", apuntó José Manuel Bermúdez.

Por su parte, la concejala Charín González explicó que el programa se estructura en varias líneas de actuación que abarcan formación, prevención e intervención especializada. En este sentido, señaló que Educasalud permite, por un lado, dotar al profesorado de herramientas para identificar señales de alerta relacionadas con la salud mental del alumnado y actuar de forma adecuada. Y por otro lado, agregó, el proyecto trabaja directamente con los estudiantes para reforzar habilidades emocionales, mejorar la comunicación y fomentar relaciones saludables dentro del entorno educativo. Además, resaltó la edil, EducaSalud ofrece un servicio de intervención con los alumnos y con sus familias, a través de terapias individuales.

Carmen Linares, presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife, declaró que EducaSalud nace de una convicción muy clara, la salud psicológica también se educa, se cuida y se protege desde la escuela. "Y hacerlo a tiempo marca una diferencia enorme en la vida de nuestros niños y adolescentes. Durante este tiempo hemos podido intervenir en distintos centros educativos del municipio, trabajando con el alumnado en aspectos fundamentales como la educación emocional, la convivencia, la prevención del acoso escolar, la gestión de las dificultades personales y la prevención del riesgo suicida".

Linares resaltó que el programa continúa fortaleciendo su estructura profesional, de modo que el equipo de especialistas del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife adscritos a esta iniciativa municipal supera ya los 40 profesionales, "lo que contribuye a garantizar una atención especializada y de calidad en el ámbito de la promoción de la salud mental en los centros educativos". "La presencia de psicólogos en los centros educativos no es un lujo, sino una necesidad. Por eso estamos muy agradecidos al Ayuntamiento, por esta iniciativa tan innovadora sin que esto sea de su competencia. Hemos solicitado reuniones con el Gobierno de Canarias, pero aún seguimos en la lucha", manifestó.