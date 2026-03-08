El municipio de Santa Cruz de Tenerife se prepara ante una eventual erupción volcánica. El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha decretado la creación de una comisión técnica para implementar un plan de acción y coordinar recursos en el caso de que se produjera dicha situación.

El citado órgano técnico será el encargado de asesorar al regidor chicharrero en la evaluación de escenarios, en la propuesta de medidas preventivas y en la coordinación de acciones estratégicas necesarias «para afrontar con garantías los retos organizativos y logísticos derivados de una situación de esta magnitud».

José Manuel Bermúdez explica que este decreto tiene su justificación en que, en caso de un evento eruptivo en la Isla, aunque las probabilidades de afección directa a Santa Cruz sean reducidas por su localización geográfica, la capital tinerfeña desempeñaría un papel fundamental en la gestión logística, humanitaria y administrativa del mismo. «En particular, podría ser necesario articular medidas relativas a acogida y refugio temporal de población afectada procedente de otros municipios», añade el alcalde.

Éste apunta que Santa Cruz se encuentra en permanente contacto tanto con el Cabildo de Tenerife como con el Gobierno de Canarias en el seguimiento de la actual situación, «para mantenernos informados y coordinados ante posibles eventualidades». Bermúdez añade que esta coordinación institucional resulta «vital» para, en caso de necesitarlo, dar apoyo a la continuidad de los servicios esenciales y planificación de contingencias en infraestructuras críticas.

En este sentido, en el decreto dictado por el regidor nacionalista se contempla que la nueva comisión técnica estará presidida por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad, que, según se señala en dicha orden municipal, quedará facultado para la emisión de las instrucciones que sean necesarias al objeto regular el funcionamiento de este órgano.

Asimismo, formarán parte de esta comisión técnica los siguientes órganos directivos y personal funcionario del Consistorio: el director general de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos; la dirección general de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación; la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y el jefe de sección de Gobernanza y Calidad del Dato, actuando como secretario un funcionario designado por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad.

Medidas preventivas

Para concluir, este decreto del alcalde de Santa Cruz encomienda a la citada comisión técnica la implementación de un plan de actuación ante una eventual erupción volcánica en la isla de Tenerife, para lo que se tendrá que emitir un informe en el que se recojan las medidas preventivas a adoptar en el ámbito municipal. También se debe disponer de modelo de gobernanza y gestión que permita una efectiva coordinación entre las áreas municipales responsables de la implementación de dichas medidas.

De la misma manera, se decreta la necesidad de que esa coordinación sea efectiva, además, con el resto de administraciones que pueden verse afectadas por un eventual episodio eruptivo. En el informe deberá recogerse un pronunciamiento expreso sobre la necesidad de mantener la comisión técnica creada, recordando que su contenido será confidencial, «por lo que deberá tomarse las precauciones necesarias al respecto», según lo explica el Ayuntamiento chicharrero.