Santa Cruz de Tenerife aspira a convertirse en el destino gastronómico de moda a nivel nacional. La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento ha decidido presentar este año, por primera vez, la candidatura de Santa Cruz como Capital Española de la Gastronomía, una iniciativa que el sector aplaude y recibe con entusiasmo, porque este reconocimiento situaría al municipio en el mapa nacional de la gastronomía y atraería a numerosos visitantes, entre otros beneficios. La Sociedad de Desarrollo ya ha iniciado los trabajos para elaborar la propuesta de actividades, galas y eventos que se desarrollarían durante todo 2027 en el caso de que Santa Cruz lograra este reconocimiento gastronómico, una ambiciosa programación que acompañará a su candidatura, según lo ha indicado la consejera delegada del citado organismo municipal, Carmen Pérez.

Prestigiosos chefs, como Alberto González Margallo, Armando Saldanha o Aday Martín consideran que se trata de una iniciativa «fantástica» y «muy positiva» para el sector y para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, porque la capital chicharrera se posicionará «con más fuerza» como destino gastronómico, «más allá del sol y la playa». Éstos también aseguran que el municipio está preparado para obtener este galardón y para convertirse durante un año entero en centro de la gastronomía nacional, acogiendo numerosos actos y eventos, pues, y según señalan, «esta ciudad cuenta con grandes profesionales y un gran producto de calidad».

¿Qué es el galardón de la Capital Española de la Gastronomía?

La Capital Española de la Gastronomía (CEG) es un galardón de periodicidad anual, impulsado por la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet), que, fundamentalmente, reconoce a la ciudad que más haya destacado en la promoción de su gastronomía como uno de sus principales atractivos turísticos. El proyecto arrancó en 2012 y, durante estos años, ya han conseguido este galardón, que se entrega durante el transcurso de Fitur (Feria Internacional de Turismo), La Rioja, Burgos, Cáceres, Toledo, Huelva, León, Almería y Murcia. En 2026 consiguió el título Jerez de la Frontera, por su vinculación entre el vino y la cocina local; en 2025, Alicante, elegida por su innovación y riqueza en platos de arroz; y en 2024, Oviedo, por su cocina asturiana tradicional.

La Sociedad de Desarrollo prepara un programa de galas, actos y eventos que se desarrollaría en 2027

Los organizadores de este certamen destacan que éste ya se ha consolidado como el principal motor de promoción para el sector de la hostelería y del turismo gastronómico en España. Explican que este reconocimiento destaca por su continuidad durante 365 días, convirtiendo a la ciudad elegida en el centro de interés de los medios de comunicación, en la ciudad turística de moda, y en un polo de atracción para visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Asimismo, añaden, este galardón supone el relanzamiento de la hostelería local y de los productos alimentarios de calidad.

Jurado y requisitos

El jurado, formado por profesionales del turismo, la gastronomía y la comunicación, evalúa la capacidad de las ciudades propuestas para convertir la gastronomía en un motor de desarrollo económico, además de la calidad de los restaurantes y del producto. Entre los requisitos que se exigen para poder optar a este galardón se encuentran la presentación, por parte de los ayuntamientos participantes, de un amplio programa de actividades, eventos, galas, catas, rutas, showcookings y ferias populares, que se desarrollarían durante el año de la capitalidad; la excelencia culinaria, para lo que debe demostrarse la existencia de un patrimonio gastronómico sólido, basado en productos de proximidad, denominaciones de origen y recetas tradicionales;y apoyo institucional y privado, pues la candidatura debe contar con el respaldo unánime del pleno del ayuntamiento y con la colaboración activa del sector hostelero local y de otras administraciones.

Asimismo, el proyecto que se proponga para la candidatura debe contemplar la creación de empleo y la dinamización del comercio y sector agroalimentario local, así como poner en valor el producto local. Las ciudades participantes deben contar, además, con una infraestructura turística adecuada, con capacidad alojativa y de restauración suficientes para absorber el incremento de visitantes previsto. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo apunta que Santa Cruz de Tenerife cumple con todo los requisitos y por ello está convencida de que esta ciudad puede optar a dicho galardón.

Degusta Santa Cruz

«A través de nuestro club de producto Degusta Santa Cruz hemos reforzado la promoción de nuestra gastronomía en eventos, foros y ferias de diversa índole. Contamos con restaurantes de todo tipo y con chefs de reconocido prestigio, y con un producto kilómetro cero de gran calidad. Asimismo, hemos acogido importantes iniciativas, como la Gala Repsol, y seguiremos llevando a cabo numerosas acciones durante este año para poder optar a este reconocimiento. Y ya estamos trabajando en el dosier de actividades para 2027 que acompañará a nuestra candidatura», apunta Pérez. Ésta tendrá que presentarse en junio y ya en octubre se conocerá la ciudad ganadora.

Beneficios

Entre los beneficios que otorga este galardón se encuentra un importante impacto económico en los sectores de hostelería y alojamiento. En Alicante, por ejemplo, dicho impacto superó los 42 millones de euros. Asimismo, este reconocimiento impulsa la promoción turística de la ciudad, atrae visitantes, produce efectos mediáticos inmediatos, y genera un incremento del consumo en hostelería, comercio, transporte y hoteles.

Más de 1.600 restaurantes

En la actualidad, Santa Cruz cuenta con más de 1.600 restaurantes, convirtiéndose en el segundo municipio de la Isla, después de Adeje, con más establecimientos de restauración. La gastronomía de la capital chicharrera se caracteriza por su variedad. Dos de sus restaurantes cuentan con Soles Repsol, distinciones que concede la Guía Repsol cada año con el objetivo de reconocer los mejores establecimientos de restauración de España. En concreto, se trata de los restaurantes Etéreo by Pedro Nel y San Sebastián 57, que cuentan cada uno con un Sol, con el que se reconoce la variedad de platos y la calidad excelente de los mismos.

Reacciones

La directora de GastroCanarias, Cristina Hernández, celebra que la Sociedad del Desarrollo presente este año la candidatura de Santa Cruz como Capital Española de la Gastronomía 2027, porque, y según añade, todo lo que sitúe a esta ciudad en el mapa nacional de la gastronomía «nos beneficia». Declara que se trata de una iniciativa muy positiva para el municipio y para el sector, que supondrán un impulso turístico y económico de gran envergadura, y aplaude el esfuerzo realizado por la Sociedad de Desarrollo para promocionar la gastronomía chicharrera.

Hernández declara que esta candidatura puede convertirse también en una oportunidad para «mejorar o dar un giro» a la oferta gastronómica de Santa Cruz, para que «los platos de los restaurantes sepan más a Canarias, para que se apueste más por la comida tradicional, por el producto local». «Tenemos mucho restaurante temático y que copian lo que ya se hace en otros sitios, por lo que creo que es el momento de ofrecer identidad canaria, para que los visitantes identifiquen Santa Cruz como una ciudad en la que se puede disfrutar de la comida típica de nuestra tierra, de un potaje de berros o de conejo en salmorejo, por ejemplo».

El presidente de Aero (Asociación Empresarial de Restauración y Ocio), Ramón Fariña, está convencido de que Santa Cruz puede conseguir este galardón, porque, y según indica, esta ciudad se caracteriza por su variedad gastronómica y por la calidad de sus platos y productos. «Tenemos todo tipo de restaurantes de bastante nivel, apostando sobre todo por la comida canaria, por lo que Santa Cruz es una muy digna candidata a esta reconocimiento», añade Fariña. Destaca que serán numerosos los beneficios que obtendrá Santa Cruz si finalmente consigue el galardón, «pues este municipio se situará en el mapa gastronómico nacional».

Carlos Quintero, vicepresidente de Aero, se manifiesta en el mismo sentido, indicando que Santa Cruz cuenta con todos los requisitos necesarios para convertirse en 2027 en Capital Española de la Gastronomía. «Aquí se come muy bien y tenemos excelentes establecimientos. Este reconocimiento ayudará a que la ciudad y su gastronomía se conozcan y se valoren aun más. Y vendrán muchas personas a visitarnos», apuntó.

El periodista especializado en Gastronomía José Luis Reina señala que Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en una ciudad gastronómica con restaurantes de alto nivel, que cuentan con una amplia oferta, dinámica y diversa, entre la que destacan los establecimientos de comida asiática. «Esta ciudad destaca por el mestizaje, por la fusión de su gastronomía, lo que la hace diferente, le aporta un carácter único». Comenta que la apuesta de la Sociedad de Desarrollo para conseguir el reconocimiento de Capital Española de la Gastronomía es muy valiente, porque Santa Cruz de Tenerife competirá con ciudades potentes en cuanto a su gastronomía. Agrega que para la capital tinerfeña sería muy beneficioso obtener este galardón, por la promoción turística que supondría y porque también motivaría al sector.

Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias) destaca la labor que se ha realizado desde la Sociedad de Desarrollo para promocionar la gastronomía chicharrera y resalta que ya sólo con la presentación de la candidatura, Santa Cruz se ha posicionado en el mapa nacional. «Si conseguimos el galardón, no sólo saldrá beneficiado el sector de la restauración, sino también los comercios, el transporte, los hoteles. La presentación de esta candidatura ha sido una sorpresa muy agradable y el Ayuntamiento cuenta con todo nuestro apoyo», declara Abbas Moujir, presidente de Fauca.

El reconocido chef Alberto González Margallo, responsable del restaurante San Sebastián 57, califica de «fantástica» la iniciativa del Ayuntamiento, porque «esto permitirá que Santa Cruz de Tenerife tenga más fuerza como destino gastronómico, más allá del sol y de la playa». Está convencido de que esta ciudad cuenta con todas las características necesarias para conseguir el reconocimiento. «Tenemos grandes profesionales, restaurantes de gran calidad, un mercado con vida propia y un producto, el de Anaga, único».

El prestigioso chef Armando Saldanha asegura que Santa Cruz ha crecido bastante en los últimos años a nivel gastronómico, por lo que tiene muchas opciones de convertirse en Capital Española de la Gastronomía. «Esta ciudad cuenta con una cocina que fusiona su recetario tradicional con el de otros países, lo que la convierte en una oferta muy atractiva».

El chef Aday Martín, uno de los mejores arroceros del mundo, manifiesta que este reconocimiento le daría a Santa Cruz de Tenerife el empuje económico y turístico que esta ciudad se merece. «Durante un año estaríamos en lo más alto del panorama y seríamos un referente gastronómico, con la celebración de eventos, galas y actividades. Ojalá escuchemos en Fitur que lo hemos conseguido», asevera.